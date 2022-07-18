https://ria.ru/20220718/vertolety-1803159218.html

В "Рособоронэкспорте" рассказали о поставках вертолетов инозаказчикам

В "Рособоронэкспорте" рассказали о поставках вертолетов инозаказчикам - РИА Новости, 18.07.2022

В "Рособоронэкспорте" рассказали о поставках вертолетов инозаказчикам

В ближайшей перспективе иностранным заказчикам будет поставлено более 100 вертолетов Ми-171Ш и Ми-171Е, сообщил гендиректор компании-спецэкспортера... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T11:44

2022-07-18T11:44

2022-07-18T11:48

безопасность

россия

рособоронэкспорт

улан-удэнский авиационный завод

вертолеты россии

ми-171

ми-171ш

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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. В ближайшей перспективе иностранным заказчикам будет поставлено более 100 вертолетов Ми-171Ш и Ми-171Е, сообщил гендиректор компании-спецэкспортера "Рособоронэкспорт" Александр Михеев.По его словам, большинство из экспортированных российских вертолетов произведено на Улан-Удэнском авиационном заводе (входит в "Вертолёты России"), доля которого в портфеле заказов Рособоронэкспорта на сегодня превышает 80 миллиардов рублей."Благодаря мощной государственной поддержке и стабильному поступлению средств от иностранных заказчиков производственная база завода полностью соответствует современным мировым требованиям, растет и развивается научно-технический потенциал. Это позволяет удовлетворять запросы рынка по выпуску модернизированных высокотехнологичных вертолетов Ми-171Ш и Ми-171Е, являющихся лидерами в своем классе. План экспортных поставок этих машин в ближайшей перспективе превышает 100 единиц", - сказал Михеев, слова которого приводят в "Ростехе".Отмечается, что Россия подписала контракт на поставку инозаказчику партии новейших модернизированных вертолетов Ми-171Е с улучшенной силовой установкой. Два двигателя вертолета ВК-2500ПС-03 обладают повышенной мощностью и увеличенными ресурсными показателями, а также оснащены цифровой системой управления типа FADEC.Как отметил генеральный директор Улан-Удэнского авиационного завода Алексей Козлов, на вертолете проведена серьезная модернизация, которая включает композитные лопасти несущего винта, Х-образный рулевой винт с композитными лопастями, новый автомат перекоса и усиленную трансмиссию."У вертолета улучшена аэродинамика стабилизатора, усовершенствована килевая балка, появилась возможность установки как левой, так и правой сдвижных дверей. На 20% увеличена грузоподъемность на внешней подвеске, которая теперь составляет до 5000 кг. Установлено самое современное бортовое радиоэлектронное оборудование, обеспечивающее круглосуточное применение вертолета в любых метеоусловиях", – добавил он.

https://ria.ru/20220718/vertolety-1803156292.html

https://ria.ru/20211207/avtomaty-1762495798.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, рособоронэкспорт, улан-удэнский авиационный завод, вертолеты россии, ми-171, ми-171ш