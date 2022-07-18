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В "Рособоронэкспорте" рассказали о поставках вертолетов инозаказчикам - РИА Новости, 18.07.2022
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В "Рособоронэкспорте" рассказали о поставках вертолетов инозаказчикам
В "Рособоронэкспорте" рассказали о поставках вертолетов инозаказчикам - РИА Новости, 18.07.2022
В "Рособоронэкспорте" рассказали о поставках вертолетов инозаказчикам
В ближайшей перспективе иностранным заказчикам будет поставлено более 100 вертолетов Ми-171Ш и Ми-171Е, сообщил гендиректор компании-спецэкспортера... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T11:44
2022-07-18T11:48
безопасность
россия
рособоронэкспорт
улан-удэнский авиационный завод
вертолеты россии
ми-171
ми-171ш
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. В ближайшей перспективе иностранным заказчикам будет поставлено более 100 вертолетов Ми-171Ш и Ми-171Е, сообщил гендиректор компании-спецэкспортера "Рособоронэкспорт" Александр Михеев.По его словам, большинство из экспортированных российских вертолетов произведено на Улан-Удэнском авиационном заводе (входит в "Вертолёты России"), доля которого в портфеле заказов Рособоронэкспорта на сегодня превышает 80 миллиардов рублей."Благодаря мощной государственной поддержке и стабильному поступлению средств от иностранных заказчиков производственная база завода полностью соответствует современным мировым требованиям, растет и развивается научно-технический потенциал. Это позволяет удовлетворять запросы рынка по выпуску модернизированных высокотехнологичных вертолетов Ми-171Ш и Ми-171Е, являющихся лидерами в своем классе. План экспортных поставок этих машин в ближайшей перспективе превышает 100 единиц", - сказал Михеев, слова которого приводят в "Ростехе".Отмечается, что Россия подписала контракт на поставку инозаказчику партии новейших модернизированных вертолетов Ми-171Е с улучшенной силовой установкой. Два двигателя вертолета ВК-2500ПС-03 обладают повышенной мощностью и увеличенными ресурсными показателями, а также оснащены цифровой системой управления типа FADEC.Как отметил генеральный директор Улан-Удэнского авиационного завода Алексей Козлов, на вертолете проведена серьезная модернизация, которая включает композитные лопасти несущего винта, Х-образный рулевой винт с композитными лопастями, новый автомат перекоса и усиленную трансмиссию."У вертолета улучшена аэродинамика стабилизатора, усовершенствована килевая балка, появилась возможность установки как левой, так и правой сдвижных дверей. На 20% увеличена грузоподъемность на внешней подвеске, которая теперь составляет до 5000 кг. Установлено самое современное бортовое радиоэлектронное оборудование, обеспечивающее круглосуточное применение вертолета в любых метеоусловиях", – добавил он.
https://ria.ru/20220718/vertolety-1803156292.html
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безопасность, россия, рособоронэкспорт, улан-удэнский авиационный завод, вертолеты россии, ми-171, ми-171ш
11:44 18.07.2022 (обновлено: 11:48 18.07.2022)
 
В "Рособоронэкспорте" рассказали о поставках вертолетов инозаказчикам

"Рособоронэкспорт": инозаказчикам поставят более ста вертолетов Ми-171Ш и Ми-171Е

© Фото : предоставлено пресс-службой холдинга "Вертолеты России"Военно-транспортный вертолет Ми-171Ш
Военно-транспортный вертолет Ми-171Ш - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой холдинга "Вертолеты России"
Военно-транспортный вертолет Ми-171Ш. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. В ближайшей перспективе иностранным заказчикам будет поставлено более 100 вертолетов Ми-171Ш и Ми-171Е, сообщил гендиректор компании-спецэкспортера "Рособоронэкспорт" Александр Михеев.
По его словам, большинство из экспортированных российских вертолетов произведено на Улан-Удэнском авиационном заводе (входит в "Вертолёты России"), доля которого в портфеле заказов Рособоронэкспорта на сегодня превышает 80 миллиардов рублей.
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"Благодаря мощной государственной поддержке и стабильному поступлению средств от иностранных заказчиков производственная база завода полностью соответствует современным мировым требованиям, растет и развивается научно-технический потенциал. Это позволяет удовлетворять запросы рынка по выпуску модернизированных высокотехнологичных вертолетов Ми-171Ш и Ми-171Е, являющихся лидерами в своем классе. План экспортных поставок этих машин в ближайшей перспективе превышает 100 единиц", - сказал Михеев, слова которого приводят в "Ростехе".
Отмечается, что Россия подписала контракт на поставку инозаказчику партии новейших модернизированных вертолетов Ми-171Е с улучшенной силовой установкой. Два двигателя вертолета ВК-2500ПС-03 обладают повышенной мощностью и увеличенными ресурсными показателями, а также оснащены цифровой системой управления типа FADEC.
Как отметил генеральный директор Улан-Удэнского авиационного завода Алексей Козлов, на вертолете проведена серьезная модернизация, которая включает композитные лопасти несущего винта, Х-образный рулевой винт с композитными лопастями, новый автомат перекоса и усиленную трансмиссию.
"У вертолета улучшена аэродинамика стабилизатора, усовершенствована килевая балка, появилась возможность установки как левой, так и правой сдвижных дверей. На 20% увеличена грузоподъемность на внешней подвеске, которая теперь составляет до 5000 кг. Установлено самое современное бортовое радиоэлектронное оборудование, обеспечивающее круглосуточное применение вертолета в любых метеоусловиях", – добавил он.
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БезопасностьРоссияРособоронэкспортУлан-Удэнский авиационный заводВертолеты РоссииМи-171Ми-171Ш
 
 
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