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Момент жесткой посадки Ми-8 в Ленинградской области попал на видео
Момент жесткой посадки Ми-8 в Ленинградской области попал на видео - РИА Новости, 18.07.2022
Момент жесткой посадки Ми-8 в Ленинградской области попал на видео
В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент жесткой посадки вертолета Ми-8 авиационной эскадрильи Северо-Западного округа Росгвардии под Гатчиной в... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T13:31
2022-07-18T13:31
2022-07-18T16:08
происшествия
ми-8
ленинградская область
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент жесткой посадки вертолета Ми-8 авиационной эскадрильи Северо-Западного округа Росгвардии под Гатчиной в Ленинградской области.На кадрах видно, что воздушное судно теряет управление, судя по всему, из-за ветра. После нескольких оборотов Ми-8 жестко приземляется и падает набок.По предварительным данным, жертв нет. Причины инцидента установит специальная комиссия.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, ми-8, ленинградская область
13:31 18.07.2022 (обновлено: 16:08 18.07.2022)
Момент жесткой посадки Ми-8 в Ленинградской области попал на видео
Опубликовано видео жесткой посадки вертолета Ми-8 Росгвардии под Гатчиной
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент жесткой посадки вертолета Ми-8 авиационной эскадрильи Северо-Западного округа Росгвардии под Гатчиной в Ленинградской области.
На кадрах видно, что воздушное судно теряет управление, судя по всему, из-за ветра. После нескольких оборотов Ми-8 жестко приземляется и падает набок.
По предварительным данным, жертв нет. Причины инцидента установит специальная комиссия.