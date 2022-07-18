https://ria.ru/20220718/vertolet-1803196635.html

Момент жесткой посадки Ми-8 в Ленинградской области попал на видео

Момент жесткой посадки Ми-8 в Ленинградской области попал на видео - РИА Новости, 18.07.2022

Момент жесткой посадки Ми-8 в Ленинградской области попал на видео

В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент жесткой посадки вертолета Ми-8 авиационной эскадрильи Северо-Западного округа Росгвардии под Гатчиной в... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T13:31

2022-07-18T13:31

2022-07-18T16:08

происшествия

ми-8

ленинградская область

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент жесткой посадки вертолета Ми-8 авиационной эскадрильи Северо-Западного округа Росгвардии под Гатчиной в Ленинградской области.На кадрах видно, что воздушное судно теряет управление, судя по всему, из-за ветра. После нескольких оборотов Ми-8 жестко приземляется и падает набок.По предварительным данным, жертв нет. Причины инцидента установит специальная комиссия.

https://ria.ru/20220708/vertolet-1801108329.html

ленинградская область

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2022

Станислав Ванд

Станислав Ванд

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Станислав Ванд

происшествия, ми-8, ленинградская область