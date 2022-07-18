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Немецкий Uniper предупредил клиентов о риске повышения цен на газ - РИА Новости, 18.07.2022
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Немецкий Uniper предупредил клиентов о риске повышения цен на газ
Немецкий Uniper предупредил клиентов о риске повышения цен на газ - РИА Новости, 18.07.2022
Немецкий Uniper предупредил клиентов о риске повышения цен на газ
Немецкий энергоконцерн Uniper начал отбирать газ из своих хранилищ для поддержания ликвидности, предупредив клиентов о возможном росте цен, также компания... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T14:59
2022-07-18T15:05
экономика
uniper
германия
цены на нефть
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Немецкий энергоконцерн Uniper начал отбирать газ из своих хранилищ для поддержания ликвидности, предупредив клиентов о возможном росте цен, также компания запросила увеличение лимита по кредитной линии KfW в 2 миллиарда евро, которая уже исчерпана, говорится в сообщении компании."В целях поддержания ликвидности Uniper... выполнил объявление от 8 июля 2022 года и с 11 июля 2022 года отбирает газ из собственных хранилищ", - говорится в сообщении. За это время и до сегодняшнего дня было изъято более двух тераватт-часов, уточнила компания."Также 11 июля Uniper разослал письмо своим клиентам с информацией о текущей рыночной ситуации и указал на возможность роста цен", - отмечается в сообщении. Немецкая компания также сообщила, что исчерпала кредитную линию от KfW на сумму в два миллиарда евро на фоне снижения поставок российского газа и 18 июля подала заявку на увеличение кредитной линии.Uniper 8 июля запросила у правительства ФРГ господдержку для стабилизации бизнеса на фоне газового кризиса. Это случилось сразу после того, как немецкий бундестаг принял поправки в закон об энергетической безопасности, предусматривающие возможность мер стабилизации бухгалтерского баланс компаний критической энергетической инфраструктуры. Вице-канцлер, министр экономики германии Роберт Хабек тогда заявил, что правительство ФРГ не допустит банкротства Uniper и обсуждает меры поддержки компании.Немецкая энергокомпания Uniper была образована 1 января 2016 года в рамках реорганизации E.ON, в результате которой бизнес традиционной энергетики был выделен в отдельную фирму. Крупнейший акционер Uniper - финская Fortum.
https://ria.ru/20220718/neft-1803143058.html
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экономика, uniper, германия, цены на нефть
14:59 18.07.2022 (обновлено: 15:05 18.07.2022)
 
Немецкий Uniper предупредил клиентов о риске повышения цен на газ

Немецкий Uniper начал отбирать газ из хранилищ и предупредил клиентов о риске роста цен

© AP Photo / Eckehard SchulzТехник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа в Германии
Техник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа в Германии - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© AP Photo / Eckehard Schulz
Техник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Немецкий энергоконцерн Uniper начал отбирать газ из своих хранилищ для поддержания ликвидности, предупредив клиентов о возможном росте цен, также компания запросила увеличение лимита по кредитной линии KfW в 2 миллиарда евро, которая уже исчерпана, говорится в сообщении компании.
"В целях поддержания ликвидности Uniper... выполнил объявление от 8 июля 2022 года и с 11 июля 2022 года отбирает газ из собственных хранилищ", - говорится в сообщении. За это время и до сегодняшнего дня было изъято более двух тераватт-часов, уточнила компания.
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"Также 11 июля Uniper разослал письмо своим клиентам с информацией о текущей рыночной ситуации и указал на возможность роста цен", - отмечается в сообщении. Немецкая компания также сообщила, что исчерпала кредитную линию от KfW на сумму в два миллиарда евро на фоне снижения поставок российского газа и 18 июля подала заявку на увеличение кредитной линии.
Uniper 8 июля запросила у правительства ФРГ господдержку для стабилизации бизнеса на фоне газового кризиса. Это случилось сразу после того, как немецкий бундестаг принял поправки в закон об энергетической безопасности, предусматривающие возможность мер стабилизации бухгалтерского баланс компаний критической энергетической инфраструктуры. Вице-канцлер, министр экономики германии Роберт Хабек тогда заявил, что правительство ФРГ не допустит банкротства Uniper и обсуждает меры поддержки компании.
Немецкая энергокомпания Uniper была образована 1 января 2016 года в рамках реорганизации E.ON, в результате которой бизнес традиционной энергетики был выделен в отдельную фирму. Крупнейший акционер Uniper - финская Fortum.
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