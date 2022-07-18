https://ria.ru/20220718/uniper-1803226812.html

Немецкий Uniper предупредил клиентов о риске повышения цен на газ

Немецкий Uniper предупредил клиентов о риске повышения цен на газ - РИА Новости, 18.07.2022

Немецкий Uniper предупредил клиентов о риске повышения цен на газ

Немецкий энергоконцерн Uniper начал отбирать газ из своих хранилищ для поддержания ликвидности, предупредив клиентов о возможном росте цен, также компания... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T14:59

2022-07-18T14:59

2022-07-18T15:05

экономика

uniper

германия

цены на нефть

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Немецкий энергоконцерн Uniper начал отбирать газ из своих хранилищ для поддержания ликвидности, предупредив клиентов о возможном росте цен, также компания запросила увеличение лимита по кредитной линии KfW в 2 миллиарда евро, которая уже исчерпана, говорится в сообщении компании."В целях поддержания ликвидности Uniper... выполнил объявление от 8 июля 2022 года и с 11 июля 2022 года отбирает газ из собственных хранилищ", - говорится в сообщении. За это время и до сегодняшнего дня было изъято более двух тераватт-часов, уточнила компания."Также 11 июля Uniper разослал письмо своим клиентам с информацией о текущей рыночной ситуации и указал на возможность роста цен", - отмечается в сообщении. Немецкая компания также сообщила, что исчерпала кредитную линию от KfW на сумму в два миллиарда евро на фоне снижения поставок российского газа и 18 июля подала заявку на увеличение кредитной линии.Uniper 8 июля запросила у правительства ФРГ господдержку для стабилизации бизнеса на фоне газового кризиса. Это случилось сразу после того, как немецкий бундестаг принял поправки в закон об энергетической безопасности, предусматривающие возможность мер стабилизации бухгалтерского баланс компаний критической энергетической инфраструктуры. Вице-канцлер, министр экономики германии Роберт Хабек тогда заявил, что правительство ФРГ не допустит банкротства Uniper и обсуждает меры поддержки компании.Немецкая энергокомпания Uniper была образована 1 января 2016 года в рамках реорганизации E.ON, в результате которой бизнес традиционной энергетики был выделен в отдельную фирму. Крупнейший акционер Uniper - финская Fortum.

https://ria.ru/20220718/neft-1803143058.html

https://ria.ru/20220716/rynok-1802988031.html

германия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, uniper, германия, цены на нефть