https://ria.ru/20220718/ukraina-1803198362.html

В Совфеде заявили о системном кризисе власти на Украине

В Совфеде заявили о системном кризисе власти на Украине - РИА Новости, 18.07.2022

В Совфеде заявили о системном кризисе власти на Украине

Отставка генпрокурора Украины и главы СБУ свидетельствует о системном кризисе киевской власти, заявила РИА Новости сенатор Ольга Ковитиди. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T13:36

2022-07-18T13:36

2022-07-18T13:36

в мире

украина

владимир зеленский

ирина венедиктова

служба безопасности украины

иван баканов

генеральная прокуратура украины

совет федерации рф

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Отставка генпрокурора Украины и главы СБУ свидетельствует о системном кризисе киевской власти, заявила РИА Новости сенатор Ольга Ковитиди.Ранее Владимир Зеленский отстранил от занимаемых должностей генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова в связи с фактами государственной измены со стороны сотрудников возглавляемых ими ведомств."Зеленский с легкостью отправляет в отставку ведущих силовиков: генпрокурора Украины и главу СБУ. Всё это свидетельствует о системном кризисе политической власти на Украине и открывает начало массовой "охоты на ведьм", инициированное несостоятельным президентом несостоявшейся страны", - сказала Ковитиди. По ее словам, об этом кризисе говорит и возбуждение против работников правоохранительных органов Украины более 650 уголовных дел."Решение Зеленского перенести всю ответственность за развал страны и фактический распад украинского государства на правоохранителей, обвинив их в госизмене, вызывает по меньшей мере, удивление. Работники правоохранительной системы, представители судебной власти, органов прокуратуры Украины оказались невольными заложниками несостоятельности разложившейся системы госуправления", - отметила сенатор.

https://ria.ru/20220718/denatsifikatsiya-1803116007.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, ирина венедиктова, служба безопасности украины, иван баканов, генеральная прокуратура украины, совет федерации рф, ольга ковитиди