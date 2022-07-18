https://ria.ru/20220718/ukraina-1803198362.html
В Совфеде заявили о системном кризисе власти на Украине
В Совфеде заявили о системном кризисе власти на Украине - РИА Новости, 18.07.2022
В Совфеде заявили о системном кризисе власти на Украине
Отставка генпрокурора Украины и главы СБУ свидетельствует о системном кризисе киевской власти, заявила РИА Новости сенатор Ольга Ковитиди. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T13:36
2022-07-18T13:36
2022-07-18T13:36
в мире
украина
владимир зеленский
ирина венедиктова
служба безопасности украины
иван баканов
генеральная прокуратура украины
совет федерации рф
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Отставка генпрокурора Украины и главы СБУ свидетельствует о системном кризисе киевской власти, заявила РИА Новости сенатор Ольга Ковитиди.Ранее Владимир Зеленский отстранил от занимаемых должностей генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова в связи с фактами государственной измены со стороны сотрудников возглавляемых ими ведомств."Зеленский с легкостью отправляет в отставку ведущих силовиков: генпрокурора Украины и главу СБУ. Всё это свидетельствует о системном кризисе политической власти на Украине и открывает начало массовой "охоты на ведьм", инициированное несостоятельным президентом несостоявшейся страны", - сказала Ковитиди. По ее словам, об этом кризисе говорит и возбуждение против работников правоохранительных органов Украины более 650 уголовных дел."Решение Зеленского перенести всю ответственность за развал страны и фактический распад украинского государства на правоохранителей, обвинив их в госизмене, вызывает по меньшей мере, удивление. Работники правоохранительной системы, представители судебной власти, органов прокуратуры Украины оказались невольными заложниками несостоятельности разложившейся системы госуправления", - отметила сенатор.
https://ria.ru/20220718/denatsifikatsiya-1803116007.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, ирина венедиктова, служба безопасности украины, иван баканов, генеральная прокуратура украины, совет федерации рф, ольга ковитиди
В Совфеде заявили о системном кризисе власти на Украине
Сенатор Ковитиди: отставки Венедиктовой и Баканова говорят о системном кризисе в Киеве
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Отставка генпрокурора Украины и главы СБУ свидетельствует о системном кризисе киевской власти, заявила РИА Новости сенатор Ольга Ковитиди.
Ранее Владимир Зеленский
отстранил от занимаемых должностей генпрокурора Украины Ирину Венедиктову
и главу Службы безопасности Украины (СБУ
) Ивана Баканова в связи с фактами государственной измены со стороны сотрудников возглавляемых ими ведомств.
"Зеленский с легкостью отправляет в отставку ведущих силовиков: генпрокурора Украины и главу СБУ. Всё это свидетельствует о системном кризисе политической власти на Украине и открывает начало массовой "охоты на ведьм", инициированное несостоятельным президентом несостоявшейся страны", - сказала Ковитиди. По ее словам, об этом кризисе говорит и возбуждение против работников правоохранительных органов Украины более 650 уголовных дел.
"Решение Зеленского перенести всю ответственность за развал страны и фактический распад украинского государства на правоохранителей, обвинив их в госизмене, вызывает по меньшей мере, удивление. Работники правоохранительной системы, представители судебной власти, органов прокуратуры Украины оказались невольными заложниками несостоятельности разложившейся системы госуправления", - отметила сенатор.