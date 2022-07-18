Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде заявили о системном кризисе власти на Украине - РИА Новости, 18.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220718/ukraina-1803198362.html
В Совфеде заявили о системном кризисе власти на Украине
В Совфеде заявили о системном кризисе власти на Украине - РИА Новости, 18.07.2022
В Совфеде заявили о системном кризисе власти на Украине
Отставка генпрокурора Украины и главы СБУ свидетельствует о системном кризисе киевской власти, заявила РИА Новости сенатор Ольга Ковитиди. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T13:36
2022-07-18T13:36
в мире
украина
владимир зеленский
ирина венедиктова
служба безопасности украины
иван баканов
генеральная прокуратура украины
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576383811_0:0:3058:1721_1920x0_80_0_0_4c734a2ddb177c904a2aa3b94a6c3cc2.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Отставка генпрокурора Украины и главы СБУ свидетельствует о системном кризисе киевской власти, заявила РИА Новости сенатор Ольга Ковитиди.Ранее Владимир Зеленский отстранил от занимаемых должностей генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова в связи с фактами государственной измены со стороны сотрудников возглавляемых ими ведомств."Зеленский с легкостью отправляет в отставку ведущих силовиков: генпрокурора Украины и главу СБУ. Всё это свидетельствует о системном кризисе политической власти на Украине и открывает начало массовой "охоты на ведьм", инициированное несостоятельным президентом несостоявшейся страны", - сказала Ковитиди. По ее словам, об этом кризисе говорит и возбуждение против работников правоохранительных органов Украины более 650 уголовных дел."Решение Зеленского перенести всю ответственность за развал страны и фактический распад украинского государства на правоохранителей, обвинив их в госизмене, вызывает по меньшей мере, удивление. Работники правоохранительной системы, представители судебной власти, органов прокуратуры Украины оказались невольными заложниками несостоятельности разложившейся системы госуправления", - отметила сенатор.
https://ria.ru/20220718/denatsifikatsiya-1803116007.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576383811_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_5c02b2a57a46882dd461e3801cc89a21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, ирина венедиктова, служба безопасности украины, иван баканов, генеральная прокуратура украины, совет федерации рф, ольга ковитиди
13:36 18.07.2022
 
В Совфеде заявили о системном кризисе власти на Украине

Сенатор Ковитиди: отставки Венедиктовой и Баканова говорят о системном кризисе в Киеве

© AP Photo / Efrem LukatskyСамый большой флаг Украины в Киеве
Самый большой флаг Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Самый большой флаг Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Отставка генпрокурора Украины и главы СБУ свидетельствует о системном кризисе киевской власти, заявила РИА Новости сенатор Ольга Ковитиди.
Ранее Владимир Зеленский отстранил от занимаемых должностей генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова в связи с фактами государственной измены со стороны сотрудников возглавляемых ими ведомств.
"Зеленский с легкостью отправляет в отставку ведущих силовиков: генпрокурора Украины и главу СБУ. Всё это свидетельствует о системном кризисе политической власти на Украине и открывает начало массовой "охоты на ведьм", инициированное несостоятельным президентом несостоявшейся страны", - сказала Ковитиди. По ее словам, об этом кризисе говорит и возбуждение против работников правоохранительных органов Украины более 650 уголовных дел.
"Решение Зеленского перенести всю ответственность за развал страны и фактический распад украинского государства на правоохранителей, обвинив их в госизмене, вызывает по меньшей мере, удивление. Работники правоохранительной системы, представители судебной власти, органов прокуратуры Украины оказались невольными заложниками несостоятельности разложившейся системы госуправления", - отметила сенатор.
Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
05:18
Клишас: денацификация неотвратимо надвигается на все органы киевской власти
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийИрина ВенедиктоваСлужба безопасности УкраиныИван БакановГенеральная прокуратура УкраиныСовет Федерации РФОльга Ковитиди
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала