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Путин рассказал о работе программы "Земский учитель" - РИА Новости, 18.07.2022
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Путин рассказал о работе программы "Земский учитель"
Путин рассказал о работе программы "Земский учитель" - РИА Новости, 18.07.2022
Путин рассказал о работе программы "Земский учитель"
За последние три года в сельские школы по программе "Земский учитель" приехали работать 2 967 преподавателей, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T14:58
2022-07-18T14:58
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. За последние три года в сельские школы по программе "Земский учитель" приехали работать 2 967 преподавателей, заявил президент РФ Владимир Путин."За последние три года в сельские школы, кстати говоря, приехали работать 2 967 преподавателей по программе "Земский учитель", - сказал Путин на совете по стратегическому развитию и нацпроектам.Он также напомнил, что ранее на Петербургском экономическом форуме было объявлено о расширении программ по капитальным ремонтам сельских библиотек и домов культуры. По словам президента РФ, люди об этом постоянно ставят вопрос, а также о ремонте региональных театров и музеев, что тоже очень важно.
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общество, россия, владимир путин
14:58 18.07.2022
 
Путин рассказал о работе программы "Земский учитель"

Президент Путин: за три года по программе "Земский учитель" в село приехали 2967 человек

© РИА Новости / Александр КряжевУрок немецкого языка в школе в деревне Аполлоновка
Урок немецкого языка в школе в деревне Аполлоновка - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Урок немецкого языка в школе в деревне Аполлоновка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. За последние три года в сельские школы по программе "Земский учитель" приехали работать 2 967 преподавателей, заявил президент РФ Владимир Путин.
"За последние три года в сельские школы, кстати говоря, приехали работать 2 967 преподавателей по программе "Земский учитель", - сказал Путин на совете по стратегическому развитию и нацпроектам.
Он также напомнил, что ранее на Петербургском экономическом форуме было объявлено о расширении программ по капитальным ремонтам сельских библиотек и домов культуры. По словам президента РФ, люди об этом постоянно ставят вопрос, а также о ремонте региональных театров и музеев, что тоже очень важно.
Преподаватель в учебном классе московской общеобразовательной школы №2107 во время подготовки к возобновлению очного обучения - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
2 марта 2021, 12:03
Правительство продолжит программу "Земский учитель"
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
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