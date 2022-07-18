https://ria.ru/20220718/uchitel-1803226261.html
Путин рассказал о работе программы "Земский учитель"
Путин рассказал о работе программы "Земский учитель" - РИА Новости, 18.07.2022
Путин рассказал о работе программы "Земский учитель"
За последние три года в сельские школы по программе "Земский учитель" приехали работать 2 967 преподавателей, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T14:58
2022-07-18T14:58
2022-07-18T14:58
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. За последние три года в сельские школы по программе "Земский учитель" приехали работать 2 967 преподавателей, заявил президент РФ Владимир Путин."За последние три года в сельские школы, кстати говоря, приехали работать 2 967 преподавателей по программе "Земский учитель", - сказал Путин на совете по стратегическому развитию и нацпроектам.Он также напомнил, что ранее на Петербургском экономическом форуме было объявлено о расширении программ по капитальным ремонтам сельских библиотек и домов культуры. По словам президента РФ, люди об этом постоянно ставят вопрос, а также о ремонте региональных театров и музеев, что тоже очень важно.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Путин рассказал о работе программы "Земский учитель"
Президент Путин: за три года по программе "Земский учитель" в село приехали 2967 человек