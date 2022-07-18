https://ria.ru/20220718/uchitel-1803226261.html

Путин рассказал о работе программы "Земский учитель"

Путин рассказал о работе программы "Земский учитель" - РИА Новости, 18.07.2022

Путин рассказал о работе программы "Земский учитель"

За последние три года в сельские школы по программе "Земский учитель" приехали работать 2 967 преподавателей, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T14:58

2022-07-18T14:58

2022-07-18T14:58

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. За последние три года в сельские школы по программе "Земский учитель" приехали работать 2 967 преподавателей, заявил президент РФ Владимир Путин."За последние три года в сельские школы, кстати говоря, приехали работать 2 967 преподавателей по программе "Земский учитель", - сказал Путин на совете по стратегическому развитию и нацпроектам.Он также напомнил, что ранее на Петербургском экономическом форуме было объявлено о расширении программ по капитальным ремонтам сельских библиотек и домов культуры. По словам президента РФ, люди об этом постоянно ставят вопрос, а также о ремонте региональных театров и музеев, что тоже очень важно.

https://ria.ru/20210302/uchitel-1599569278.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, владимир путин