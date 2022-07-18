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Вучич пообещал сдерживать рост цен на газ и свет в Сербии

Вучич пообещал сдерживать рост цен на газ и свет в Сербии - РИА Новости, 18.07.2022

Вучич пообещал сдерживать рост цен на газ и свет в Сербии

Власти Сербии постараются, чтобы газ и электричество в предстоящем периоде и будущем отопительном сезоне не подорожали более чем на 10% для населения, заявил... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T22:40

2022-07-18T22:40

2022-07-18T22:40

экономика

александр вучич

сербия

венгрия

белград (город)

сербиягаз

газпром

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БЕЛГРАД, 18 июл - РИА Новости. Власти Сербии постараются, чтобы газ и электричество в предстоящем периоде и будущем отопительном сезоне не подорожали более чем на 10% для населения, заявил сербский президент Александр Вучич.В обращении к гражданам в понедельник он рассказал, что в нынешних условиях предстоит провести не только зиму, но и долгую осень, "которые не будут для нас простыми".Он уточнил, что в сербское подземное хранилище газа Банатски-Двор уже закачено 234 миллиона кубических метров газа, что станет запасом на 45-47 дней для снабжения страны. С учетом зарезервированных 500 миллионов кубометров в хранилище Венгрии, по словам Вучича это даст возможность ежедневно выкачивать около 11 миллионов кубометров, что покроет 70% потребностей в день в отопительный сезон.Сербский президент также рассказал, что зарезервировано 110 тысяч тонн угля для теплоэлектростанций и еще 2 миллиона тонн планируется приобрести у китайских партнеров. Он уточнил, что власти пока не рассматривают принятую в Европе меру снижения комнатной температуры в жилых домах с нынешних 22 градусов до 19 градусов с целью экономии.Госкомпания "Сербиягаз" сообщила в начале июля, что природный газ для конечных потребителей подорожает в Сербии с 1 августа до 28,9 динаров за кубометр (около 0,25 евро).Президент Александр Вучич заявил в середине июня, что власти Сербии опасаются нехватки энергоносителей предстоящей зимой и подготовили дополнительный один миллиард евро для покупки газа в свете роста цен. По его словам, официальный Белград по договору с Газпромом обеспечил 2,2 миллиарда кубометров или 62% своих потребностей в газе, планирует на своей территории и в Венгрии зарезервировать около 700 миллионов кубических метров газа на зиму.Прошлый договор "Сербиягаза" с "Газпромом" на поставки 6 миллионов кубометров газа в сутки из России в Сербию по 270 долларов за тысячу кубометров истек 31 мая. Согласно новым договоренностям цена рассчитывается по нефтяной формуле и ожидается Белградом в размере от 350 до 410 долларов за тысячу кубометров.

https://ria.ru/20220614/sanktsii-1795176974.html

сербия

венгрия

белград (город)

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экономика, александр вучич, сербия, венгрия, белград (город), сербиягаз, газпром