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Вучич пообещал сдерживать рост цен на газ и свет в Сербии - РИА Новости, 18.07.2022
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Вучич пообещал сдерживать рост цен на газ и свет в Сербии
Вучич пообещал сдерживать рост цен на газ и свет в Сербии - РИА Новости, 18.07.2022
Вучич пообещал сдерживать рост цен на газ и свет в Сербии
Власти Сербии постараются, чтобы газ и электричество в предстоящем периоде и будущем отопительном сезоне не подорожали более чем на 10% для населения, заявил... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T22:40
2022-07-18T22:40
экономика
александр вучич
сербия
венгрия
белград (город)
сербиягаз
газпром
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БЕЛГРАД, 18 июл - РИА Новости. Власти Сербии постараются, чтобы газ и электричество в предстоящем периоде и будущем отопительном сезоне не подорожали более чем на 10% для населения, заявил сербский президент Александр Вучич.В обращении к гражданам в понедельник он рассказал, что в нынешних условиях предстоит провести не только зиму, но и долгую осень, "которые не будут для нас простыми".Он уточнил, что в сербское подземное хранилище газа Банатски-Двор уже закачено 234 миллиона кубических метров газа, что станет запасом на 45-47 дней для снабжения страны. С учетом зарезервированных 500 миллионов кубометров в хранилище Венгрии, по словам Вучича это даст возможность ежедневно выкачивать около 11 миллионов кубометров, что покроет 70% потребностей в день в отопительный сезон.Сербский президент также рассказал, что зарезервировано 110 тысяч тонн угля для теплоэлектростанций и еще 2 миллиона тонн планируется приобрести у китайских партнеров. Он уточнил, что власти пока не рассматривают принятую в Европе меру снижения комнатной температуры в жилых домах с нынешних 22 градусов до 19 градусов с целью экономии.Госкомпания "Сербиягаз" сообщила в начале июля, что природный газ для конечных потребителей подорожает в Сербии с 1 августа до 28,9 динаров за кубометр (около 0,25 евро).Президент Александр Вучич заявил в середине июня, что власти Сербии опасаются нехватки энергоносителей предстоящей зимой и подготовили дополнительный один миллиард евро для покупки газа в свете роста цен. По его словам, официальный Белград по договору с Газпромом обеспечил 2,2 миллиарда кубометров или 62% своих потребностей в газе, планирует на своей территории и в Венгрии зарезервировать около 700 миллионов кубических метров газа на зиму.Прошлый договор "Сербиягаза" с "Газпромом" на поставки 6 миллионов кубометров газа в сутки из России в Сербию по 270 долларов за тысячу кубометров истек 31 мая. Согласно новым договоренностям цена рассчитывается по нефтяной формуле и ожидается Белградом в размере от 350 до 410 долларов за тысячу кубометров.
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экономика, александр вучич, сербия, венгрия, белград (город), сербиягаз, газпром
22:40 18.07.2022
 
Вучич пообещал сдерживать рост цен на газ и свет в Сербии

Вучич пообещал не увеличивать цены на газ и свет в Сербии более чем на 10 процентов

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 18 июл - РИА Новости. Власти Сербии постараются, чтобы газ и электричество в предстоящем периоде и будущем отопительном сезоне не подорожали более чем на 10% для населения, заявил сербский президент Александр Вучич.
В обращении к гражданам в понедельник он рассказал, что в нынешних условиях предстоит провести не только зиму, но и долгую осень, "которые не будут для нас простыми".
"Когда произойдет увеличение цен, будем смотреть, чтобы рост цен электроэнергии и газа не превысил 10% для нашего населения, что почти невероятный успех, учитывая какие цены электроэнергии и газа на рынке", - заявил сербский лидер.
Он уточнил, что в сербское подземное хранилище газа Банатски-Двор уже закачено 234 миллиона кубических метров газа, что станет запасом на 45-47 дней для снабжения страны. С учетом зарезервированных 500 миллионов кубометров в хранилище Венгрии, по словам Вучича это даст возможность ежедневно выкачивать около 11 миллионов кубометров, что покроет 70% потребностей в день в отопительный сезон.
Сербский президент также рассказал, что зарезервировано 110 тысяч тонн угля для теплоэлектростанций и еще 2 миллиона тонн планируется приобрести у китайских партнеров. Он уточнил, что власти пока не рассматривают принятую в Европе меру снижения комнатной температуры в жилых домах с нынешних 22 градусов до 19 градусов с целью экономии.
Госкомпания "Сербиягаз" сообщила в начале июля, что природный газ для конечных потребителей подорожает в Сербии с 1 августа до 28,9 динаров за кубометр (около 0,25 евро).
Президент Александр Вучич заявил в середине июня, что власти Сербии опасаются нехватки энергоносителей предстоящей зимой и подготовили дополнительный один миллиард евро для покупки газа в свете роста цен. По его словам, официальный Белград по договору с Газпромом обеспечил 2,2 миллиарда кубометров или 62% своих потребностей в газе, планирует на своей территории и в Венгрии зарезервировать около 700 миллионов кубических метров газа на зиму.
Прошлый договор "Сербиягаза" с "Газпромом" на поставки 6 миллионов кубометров газа в сутки из России в Сербию по 270 долларов за тысячу кубометров истек 31 мая. Согласно новым договоренностям цена рассчитывается по нефтяной формуле и ожидается Белградом в размере от 350 до 410 долларов за тысячу кубометров.
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ЭкономикаАлександр ВучичСербияВенгрияБелград (город)СербиягазГазпром
 
 
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