https://ria.ru/20220718/trass-1803341203.html

Трасс заняла третье место в очередном туре выборов премьера Британии

Трасс заняла третье место в очередном туре выборов премьера Британии - РИА Новости, 18.07.2022

Трасс заняла третье место в очередном туре выборов премьера Британии

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс в третьем туре выборов главы Консервативной партии Великобритании, который также станет премьер-министром страны, занимает... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T22:39

2022-07-18T22:39

2022-07-18T22:39

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лиз трасс

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риши сунак

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс в третьем туре выборов главы Консервативной партии Великобритании, который также станет премьер-министром страны, занимает третье место, объявил глава руководящего комитета партии (так называемый "Комитет 1922") Грэм Брейди.По итогам третьего этапа голосования Трасс набрала 71 голос, что на семь голосов больше чем в прошлом туре. Ее опередили экс-глава минфина Риши Сунак и замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, которые набрали по 115 и 82 голоса соответственно.Следующий этап выборов пройдет во вторник.Следующие туры могут проходить до тех пор, пока не останутся два основных претендента. После этого победителя из двух "финалистов" выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.

https://ria.ru/20220717/dzhonson-1803099223.html

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в мире, великобритания, лиз трасс, борис джонсон, выборы, риши сунак