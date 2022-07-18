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Трасс заняла третье место в очередном туре выборов премьера Британии - РИА Новости, 18.07.2022
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Трасс заняла третье место в очередном туре выборов премьера Британии
Трасс заняла третье место в очередном туре выборов премьера Британии - РИА Новости, 18.07.2022
Трасс заняла третье место в очередном туре выборов премьера Британии
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс в третьем туре выборов главы Консервативной партии Великобритании, который также станет премьер-министром страны, занимает... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T22:39
2022-07-18T22:39
в мире
великобритания
лиз трасс
борис джонсон
выборы
риши сунак
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс в третьем туре выборов главы Консервативной партии Великобритании, который также станет премьер-министром страны, занимает третье место, объявил глава руководящего комитета партии (так называемый "Комитет 1922") Грэм Брейди.По итогам третьего этапа голосования Трасс набрала 71 голос, что на семь голосов больше чем в прошлом туре. Ее опередили экс-глава минфина Риши Сунак и замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, которые набрали по 115 и 82 голоса соответственно.Следующий этап выборов пройдет во вторник.Следующие туры могут проходить до тех пор, пока не останутся два основных претендента. После этого победителя из двух "финалистов" выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.
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в мире, великобритания, лиз трасс, борис джонсон, выборы, риши сунак
22:39 18.07.2022
 
Трасс заняла третье место в очередном туре выборов премьера Британии

Глава МИД Трасс заняла третье место в очередном туре выборов премьер-министра Британии

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс
Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс в третьем туре выборов главы Консервативной партии Великобритании, который также станет премьер-министром страны, занимает третье место, объявил глава руководящего комитета партии (так называемый "Комитет 1922") Грэм Брейди.
По итогам третьего этапа голосования Трасс набрала 71 голос, что на семь голосов больше чем в прошлом туре. Ее опередили экс-глава минфина Риши Сунак и замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, которые набрали по 115 и 82 голоса соответственно.
Следующий этап выборов пройдет во вторник.
Следующие туры могут проходить до тех пор, пока не останутся два основных претендента. После этого победителя из двух "финалистов" выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте.
Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
Вчера, 22:49
Никто из кандидатов в премьеры Британии не видит Джонсона в правительстве
 
В миреВеликобританияЛиз ТрассБорис ДжонсонВыборыРиши Сунак
 
 
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