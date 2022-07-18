https://ria.ru/20220718/trass-1803341203.html
Трасс заняла третье место в очередном туре выборов премьера Британии
Трасс заняла третье место в очередном туре выборов премьера Британии - РИА Новости, 18.07.2022
Трасс заняла третье место в очередном туре выборов премьера Британии
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс в третьем туре выборов главы Консервативной партии Великобритании, который также станет премьер-министром страны, занимает... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T22:39
2022-07-18T22:39
2022-07-18T22:39
в мире
великобритания
лиз трасс
борис джонсон
выборы
риши сунак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761862324_0:0:3047:1714_1920x0_80_0_0_0c030296e5ad6625452e77848c92bd54.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс в третьем туре выборов главы Консервативной партии Великобритании, который также станет премьер-министром страны, занимает третье место, объявил глава руководящего комитета партии (так называемый "Комитет 1922") Грэм Брейди.По итогам третьего этапа голосования Трасс набрала 71 голос, что на семь голосов больше чем в прошлом туре. Ее опередили экс-глава минфина Риши Сунак и замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, которые набрали по 115 и 82 голоса соответственно.Следующий этап выборов пройдет во вторник.Следующие туры могут проходить до тех пор, пока не останутся два основных претендента. После этого победителя из двух "финалистов" выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.
https://ria.ru/20220717/dzhonson-1803099223.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761862324_316:0:3047:2048_1920x0_80_0_0_20fcb4d681b5b12c43ca7b09d4db214b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, лиз трасс, борис джонсон, выборы, риши сунак
Трасс заняла третье место в очередном туре выборов премьера Британии
Глава МИД Трасс заняла третье место в очередном туре выборов премьер-министра Британии
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс в третьем туре выборов главы Консервативной партии Великобритании, который также станет премьер-министром страны, занимает третье место, объявил глава руководящего комитета партии (так называемый "Комитет 1922") Грэм Брейди.
По итогам третьего этапа голосования Трасс набрала 71 голос, что на семь голосов больше чем в прошлом туре. Ее опередили экс-глава минфина Риши Сунак и замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, которые набрали по 115 и 82 голоса соответственно.
Следующий этап выборов пройдет во вторник.
Следующие туры могут проходить до тех пор, пока не останутся два основных претендента. После этого победителя из двух "финалистов" выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте.
Борис Джонсон
, сменивший Терезу Мэй
на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании
. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.