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Тицкий стал министром по молодежной политике Запорожской области - РИА Новости, 18.07.2022
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Тицкий стал министром по молодежной политике Запорожской области
Тицкий стал министром по молодежной политике Запорожской области - РИА Новости, 18.07.2022
Тицкий стал министром по молодежной политике Запорожской области
Антон Тицкий, занимавший должность советника руководителя Росмолодежи, назначен министром по молодежной политике Запорожской области, говорится в пресс-релизе... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T22:59
2022-07-18T23:00
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
запорожская область
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Антон Тицкий, занимавший должность советника руководителя Росмолодежи, назначен министром по молодежной политике Запорожской области, говорится в пресс-релизе Росмолодежи."Восемнадцатого июля министром по молодежной политике Запорожской области стал Антон Тицкий, ранее занимавший должность советника руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь)", - говорится в сообщении.
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федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), запорожская область
22:59 18.07.2022 (обновлено: 23:00 18.07.2022)
 
Тицкий стал министром по молодежной политике Запорожской области

Советник главы Росмолодежи Тицкий стал министром по делам молодежи Запорожской области

© Фото : РосмолодежьАнтон Тицкий
Антон Тицкий - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© Фото : Росмолодежь
Антон Тицкий. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Антон Тицкий, занимавший должность советника руководителя Росмолодежи, назначен министром по молодежной политике Запорожской области, говорится в пресс-релизе Росмолодежи.
"Восемнадцатого июля министром по молодежной политике Запорожской области стал Антон Тицкий, ранее занимавший должность советника руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь)", - говорится в сообщении.
Антон Кольцов - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
20:56
Кольцов возглавил правительство Запорожской области
 
Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Запорожская область
 
 
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