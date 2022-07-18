https://ria.ru/20220718/titskiy-1803344048.html

Тицкий стал министром по молодежной политике Запорожской области

Тицкий стал министром по молодежной политике Запорожской области - РИА Новости, 18.07.2022

Тицкий стал министром по молодежной политике Запорожской области

Антон Тицкий, занимавший должность советника руководителя Росмолодежи, назначен министром по молодежной политике Запорожской области, говорится в пресс-релизе... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T22:59

2022-07-18T22:59

2022-07-18T23:00

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

запорожская область

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Антон Тицкий, занимавший должность советника руководителя Росмолодежи, назначен министром по молодежной политике Запорожской области, говорится в пресс-релизе Росмолодежи."Восемнадцатого июля министром по молодежной политике Запорожской области стал Антон Тицкий, ранее занимавший должность советника руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220718/koltsov-1803330519.html

запорожская область

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федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), запорожская область