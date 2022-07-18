https://ria.ru/20220718/sunak-1803339718.html

Сунак лидирует в третьем туре выборов премьера Британии

Сунак лидирует в третьем туре выборов премьера Британии - РИА Новости, 18.07.2022

Сунак лидирует в третьем туре выборов премьера Британии

Бывший глава Минфина Великобритании Риши Сунак набрал наибольшее количество голосов в третьем туре выборов премьера Великобритании, заявил глава руководящего... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T22:13

2022-07-18T22:13

2022-07-18T23:25

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риши сунак

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Бывший глава Минфина Великобритании Риши Сунак набрал наибольшее количество голосов в третьем туре выборов премьера Великобритании, заявил глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди по итогам голосования.Трансляцию вел телеканал Sky News.Среди кандидатов, которым удалось пробиться в четвертый тур, оказались Сунак (115 голосов), замминистра международной торговли Пенни Мордонт (82), глава МИД Лиз Трасс (71) и бывшая замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок (58).Всего о своем желании баллотироваться на роль лидера консерваторов и премьера Британии ранее заявляли 11 парламентариев, семь из которых отсеялись на более ранних этапах.Следующие туры будут проходить до тех пор, пока не останутся два основных претендента, и каждый раз будет выбывать кандидат с наименьшим числом голосов. После этого победителя из двух "финалистов" выберут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.

https://ria.ru/20220717/dzhonson-1803099223.html

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великобритания, в мире, риши сунак, выборы, лиз трасс, борис джонсон