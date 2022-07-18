https://ria.ru/20220718/sizo-1803197108.html

ОНК посетит СИЗО в Ногинске, где погиб проректор Керефов

ОНК посетит СИЗО в Ногинске, где погиб проректор Керефов - РИА Новости, 18.07.2022

ОНК посетит СИЗО в Ногинске, где погиб проректор Керефов

Правозащитники намерены проверить следственный изолятор в Ногинске, где нашли мертвым арестованного по делу о сбыте наркотиков проректора Российской таможенной... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T13:32

2022-07-18T13:32

2022-07-18T13:32

происшествия

ногинск

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/08/1801196703_0:28:1024:604_1920x0_80_0_0_922921dc6f470087d0af5879bf4fccde.jpg

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Правозащитники намерены проверить следственный изолятор в Ногинске, где нашли мертвым арестованного по делу о сбыте наркотиков проректора Российской таможенной академии Залима Керефова, сообщил РИА Новости председатель ОНК Подмосковья Сергей Леонов.Ранее адвокат Керефова Алексей Цыганов заявил РИА Новости, что его подзащитный покончил с собой в СИЗО в Ногинске. По данным подмосковного главка СК РФ, тело обвиняемого нашли в одиночной камере 16 июля, на руке был порез, возбуждено уголовное дело о халатности сотрудников следственного изолятора. УФСИН сообщило, что признаков насильственной смерти нет."Сегодня мы планируем посетить СИЗО и выяснить обстоятельства произошедшего", - сказал Леонов.Керефов, который, по данным следствия, приобрел два килограмма наркотиков, расфасовал и продавал через даркнет, был арестован 7 июля Люберецким судом Московской области. Как отмечали в подмосковном главке СК России, в рамках дела удалось пресечь деятельность крупной нарколаборатории, организатор и пособники задержаны, изъято свыше 750 литров наркосодержащей жидкости и прекурсоров, 62 килограмма мефедрона и дорогостоящее оборудование.Против Керефова и организаторов нарколаборатории были возбуждены три уголовных дела по пункту "г", части 4 статьи 228.1 (незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере), части 5 статьи 228.1 (незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере), части 3, статьи 30, части 5 статьи 228.1 (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере), пунктам "а", "г", части 4 статьи 228.1 1 (незаконный сбыт наркотических средств организованной группой в крупном размере) УК РФ.Силовики также провели следственные действия в отношении еще троих сотрудников академии, сознавшихся в том, что покупали у Керефова наркотики, среди них - проректор по финансово-экономическим вопросам Дмитрий Першин.

https://ria.ru/20220715/narkotiki-1802474322.html

ногинск

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, ногинск, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)