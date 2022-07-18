https://ria.ru/20220718/sizo-1803197108.html
ОНК посетит СИЗО в Ногинске, где погиб проректор Керефов
ОНК посетит СИЗО в Ногинске, где погиб проректор Керефов - РИА Новости, 18.07.2022
ОНК посетит СИЗО в Ногинске, где погиб проректор Керефов
Правозащитники намерены проверить следственный изолятор в Ногинске, где нашли мертвым арестованного по делу о сбыте наркотиков проректора Российской таможенной... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T13:32
2022-07-18T13:32
2022-07-18T13:32
происшествия
ногинск
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Правозащитники намерены проверить следственный изолятор в Ногинске, где нашли мертвым арестованного по делу о сбыте наркотиков проректора Российской таможенной академии Залима Керефова, сообщил РИА Новости председатель ОНК Подмосковья Сергей Леонов.Ранее адвокат Керефова Алексей Цыганов заявил РИА Новости, что его подзащитный покончил с собой в СИЗО в Ногинске. По данным подмосковного главка СК РФ, тело обвиняемого нашли в одиночной камере 16 июля, на руке был порез, возбуждено уголовное дело о халатности сотрудников следственного изолятора. УФСИН сообщило, что признаков насильственной смерти нет."Сегодня мы планируем посетить СИЗО и выяснить обстоятельства произошедшего", - сказал Леонов.Керефов, который, по данным следствия, приобрел два килограмма наркотиков, расфасовал и продавал через даркнет, был арестован 7 июля Люберецким судом Московской области. Как отмечали в подмосковном главке СК России, в рамках дела удалось пресечь деятельность крупной нарколаборатории, организатор и пособники задержаны, изъято свыше 750 литров наркосодержащей жидкости и прекурсоров, 62 килограмма мефедрона и дорогостоящее оборудование.Против Керефова и организаторов нарколаборатории были возбуждены три уголовных дела по пункту "г", части 4 статьи 228.1 (незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере), части 5 статьи 228.1 (незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере), части 3, статьи 30, части 5 статьи 228.1 (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере), пунктам "а", "г", части 4 статьи 228.1 1 (незаконный сбыт наркотических средств организованной группой в крупном размере) УК РФ.Силовики также провели следственные действия в отношении еще троих сотрудников академии, сознавшихся в том, что покупали у Керефова наркотики, среди них - проректор по финансово-экономическим вопросам Дмитрий Першин.
https://ria.ru/20220715/narkotiki-1802474322.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, ногинск, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
ОНК посетит СИЗО в Ногинске, где погиб проректор Керефов
ОНК посетит СИЗО в Ногинске, где погиб проректор таможенной академии Залим Керефов
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Правозащитники намерены проверить следственный изолятор в Ногинске, где нашли мертвым арестованного по делу о сбыте наркотиков проректора Российской таможенной академии Залима Керефова, сообщил РИА Новости председатель ОНК Подмосковья Сергей Леонов.
Ранее адвокат Керефова Алексей Цыганов заявил РИА Новости, что его подзащитный покончил с собой в СИЗО в Ногинске
. По данным подмосковного главка СК РФ
, тело обвиняемого нашли в одиночной камере 16 июля, на руке был порез, возбуждено уголовное дело о халатности сотрудников следственного изолятора. УФСИН сообщило, что признаков насильственной смерти нет.
"Сегодня мы планируем посетить СИЗО и выяснить обстоятельства произошедшего", - сказал Леонов.
Керефов, который, по данным следствия, приобрел два килограмма наркотиков, расфасовал и продавал через даркнет, был арестован 7 июля Люберецким судом Московской области
. Как отмечали в подмосковном главке СК России, в рамках дела удалось пресечь деятельность крупной нарколаборатории, организатор и пособники задержаны, изъято свыше 750 литров наркосодержащей жидкости и прекурсоров, 62 килограмма мефедрона и дорогостоящее оборудование.
Против Керефова и организаторов нарколаборатории были возбуждены три уголовных дела по пункту "г", части 4 статьи 228.1 (незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере), части 5 статьи 228.1 (незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере), части 3, статьи 30, части 5 статьи 228.1 (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере), пунктам "а", "г", части 4 статьи 228.1 1 (незаконный сбыт наркотических средств организованной группой в крупном размере) УК РФ.
Силовики также провели следственные действия в отношении еще троих сотрудников академии, сознавшихся в том, что покупали у Керефова наркотики, среди них - проректор по финансово-экономическим вопросам Дмитрий Першин.