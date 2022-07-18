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Путин, Эрдоган и Раиси на саммите в Тегеране обсудят вопросы помощи Сирии - РИА Новости, 18.07.2022
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Путин, Эрдоган и Раиси на саммите в Тегеране обсудят вопросы помощи Сирии
Путин, Эрдоган и Раиси на саммите в Тегеране обсудят вопросы помощи Сирии - РИА Новости, 18.07.2022
Путин, Эрдоган и Раиси на саммите в Тегеране обсудят вопросы помощи Сирии
Президент РФ Владимир Путин и его коллеги из Ирана и Турции Ибрахим Раиси и Реджеп Эрдоган во время встречи в Тегеране обсудят вопросы гуманитарной помощи... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T16:12
2022-07-18T16:12
в мире
сирия
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иран
турция
россия
реджеп тайип эрдоган
ибрахим раиси
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и его коллеги из Ирана и Турции Ибрахим Раиси и Реджеп Эрдоган во время встречи в Тегеране обсудят вопросы гуманитарной помощи Сирии, сообщил на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков."Предполагается также, что главы государств подробно рассмотрят шаги на гуманитарном треке урегулирования. Социально-экономическая ситуация в Сирии крайне тяжелая. Тоже всем хорошо известно. Серьёзное негативное влияние оказали незаконные односторонние санкции Запада в отношении Дамаска", - сказал Ушаков.Он отметил, что США и их союзники за истекший год не выполнили свои обязательства по восстановлению базовой социально-экономической инфраструктуры в Сирии и смягчению санкций."США и союзники продолжают политизировать тематику оказания гуманитарной помощи Сирии. За истекший год они так и не выполнили взятые на себя обязательства по поддержке раннего восстановления базовой социально-экономической инфраструктуры в Сирии, а также смягчению санкций, хотя все эти соответствующие понимания были достигнуты год назад", - подчеркнул Ушаков.
https://ria.ru/20220716/oon-1802949149.html
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в мире, сирия, сша, иран, турция, россия, реджеп тайип эрдоган, ибрахим раиси, владимир путин
16:12 18.07.2022
 
Путин, Эрдоган и Раиси на саммите в Тегеране обсудят вопросы помощи Сирии

Помощник президента Ушаков: на саммите в Иране обсудят вопросы гуманитарной помощи Сирии

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и его коллеги из Ирана и Турции Ибрахим Раиси и Реджеп Эрдоган во время встречи в Тегеране обсудят вопросы гуманитарной помощи Сирии, сообщил на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Предполагается также, что главы государств подробно рассмотрят шаги на гуманитарном треке урегулирования. Социально-экономическая ситуация в Сирии крайне тяжелая. Тоже всем хорошо известно. Серьёзное негативное влияние оказали незаконные односторонние санкции Запада в отношении Дамаска", - сказал Ушаков.
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Он отметил, что США и их союзники за истекший год не выполнили свои обязательства по восстановлению базовой социально-экономической инфраструктуры в Сирии и смягчению санкций.
"США и союзники продолжают политизировать тематику оказания гуманитарной помощи Сирии. За истекший год они так и не выполнили взятые на себя обязательства по поддержке раннего восстановления базовой социально-экономической инфраструктуры в Сирии, а также смягчению санкций, хотя все эти соответствующие понимания были достигнуты год назад", - подчеркнул Ушаков.
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В миреСирияСШАИранТурцияРоссияРеджеп Тайип ЭрдоганИбрахим РаисиВладимир Путин
 
 
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