https://ria.ru/20220718/siriya-1803251465.html

Путин, Эрдоган и Раиси на саммите в Тегеране обсудят вопросы помощи Сирии

Путин, Эрдоган и Раиси на саммите в Тегеране обсудят вопросы помощи Сирии - РИА Новости, 18.07.2022

Путин, Эрдоган и Раиси на саммите в Тегеране обсудят вопросы помощи Сирии

Президент РФ Владимир Путин и его коллеги из Ирана и Турции Ибрахим Раиси и Реджеп Эрдоган во время встречи в Тегеране обсудят вопросы гуманитарной помощи... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T16:12

2022-07-18T16:12

2022-07-18T16:12

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и его коллеги из Ирана и Турции Ибрахим Раиси и Реджеп Эрдоган во время встречи в Тегеране обсудят вопросы гуманитарной помощи Сирии, сообщил на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков."Предполагается также, что главы государств подробно рассмотрят шаги на гуманитарном треке урегулирования. Социально-экономическая ситуация в Сирии крайне тяжелая. Тоже всем хорошо известно. Серьёзное негативное влияние оказали незаконные односторонние санкции Запада в отношении Дамаска", - сказал Ушаков.Он отметил, что США и их союзники за истекший год не выполнили свои обязательства по восстановлению базовой социально-экономической инфраструктуры в Сирии и смягчению санкций."США и союзники продолжают политизировать тематику оказания гуманитарной помощи Сирии. За истекший год они так и не выполнили взятые на себя обязательства по поддержке раннего восстановления базовой социально-экономической инфраструктуры в Сирии, а также смягчению санкций, хотя все эти соответствующие понимания были достигнуты год назад", - подчеркнул Ушаков.

https://ria.ru/20220716/oon-1802949149.html

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Дарья Буймова

в мире, сирия, сша, иран, турция, россия, реджеп тайип эрдоган, ибрахим раиси, владимир путин