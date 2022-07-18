https://ria.ru/20220718/siriya-1803248284.html
Ушаков прокомментировал планы Турции провести новую операцию в Сирии
Ушаков прокомментировал планы Турции провести новую операцию в Сирии - РИА Новости, 18.07.2022
Ушаков прокомментировал планы Турции провести новую операцию в Сирии
Россия в вопросе планов Турции провести новую операцию на севере Сирии выступает против любых действий, которые нарушали бы базовый принцип сирийского... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T16:04
2022-07-18T16:04
2022-07-18T16:04
война в сирии
в мире
турция
сирия
юрий ушаков
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Россия в вопросе планов Турции провести новую операцию на севере Сирии выступает против любых действий, которые нарушали бы базовый принцип сирийского урегулирования, сообщил во время брифинга в понедельник помощник президента РФ Юрий Ушаков."Что касается планов Турции провести на севере Сирии новую операцию против курдских формирований, этот вопрос, естественно, будет обсуждаться. Наша российская принципиальная позиция заключается в том, что мы выступаем против любых действий, нарушающих базовый принцип сирийского урегулирования, который закреплён в соответствующих резолюциях Совбеза и в решениях астанинского формата. Это уважение суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии", - сказал Ушаков.
https://ria.ru/20220717/siriya-1803101733.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, сирия, юрий ушаков
Ушаков прокомментировал планы Турции провести новую операцию в Сирии
Ушаков о планах Турции по Сирии: Россия против нарушений базовых принципов урегулирования