https://ria.ru/20220718/siriya-1803248284.html

Ушаков прокомментировал планы Турции провести новую операцию в Сирии

Ушаков прокомментировал планы Турции провести новую операцию в Сирии - РИА Новости, 18.07.2022

Ушаков прокомментировал планы Турции провести новую операцию в Сирии

Россия в вопросе планов Турции провести новую операцию на севере Сирии выступает против любых действий, которые нарушали бы базовый принцип сирийского... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T16:04

2022-07-18T16:04

2022-07-18T16:04

война в сирии

в мире

турция

сирия

юрий ушаков

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Россия в вопросе планов Турции провести новую операцию на севере Сирии выступает против любых действий, которые нарушали бы базовый принцип сирийского урегулирования, сообщил во время брифинга в понедельник помощник президента РФ Юрий Ушаков."Что касается планов Турции провести на севере Сирии новую операцию против курдских формирований, этот вопрос, естественно, будет обсуждаться. Наша российская принципиальная позиция заключается в том, что мы выступаем против любых действий, нарушающих базовый принцип сирийского урегулирования, который закреплён в соответствующих резолюциях Совбеза и в решениях астанинского формата. Это уважение суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии", - сказал Ушаков.

https://ria.ru/20220717/siriya-1803101733.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, турция, сирия, юрий ушаков