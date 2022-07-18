https://ria.ru/20220718/shevchuk-1803224513.html

Суд в Петербурге отправил иск против Шевчука обратно в Уфу

Суд в Петербурге отправил иск против Шевчука обратно в Уфу - РИА Новости, 18.07.2022

Суд в Петербурге отправил иск против Шевчука обратно в Уфу

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга направил административное дело о дискредитации ВС РФ в отношении лидера группы ДДТ Юрия Шевчука для рассмотрения... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T14:49

2022-07-18T14:49

2022-07-18T16:12

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл - РИА Новости. Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга направил административное дело о дискредитации ВС РФ в отношении лидера группы ДДТ Юрия Шевчука для рассмотрения обратно в Советский районный суд Уфы, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга."Дзержинский районный суд направил по подведомственности дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.20.3.3 УК РФ, в отношении Юрия Шевчука", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы.Дело направлено в Советский районный суд Уфы. Ранее районный суд в Петербурге отправлял материалы административного дела в полицию Уфы для устранения недостатков."После возврата протокола сотрудниками УМВД в отношении Шевчука 06.07.2022 был составлен новый протокол. Шевчук при составлении данного протокола отсутствовал. Сведений о получении нового протокола привлекаемым лицом в материалах дела нет. Права, в том числе право на заявление ходатайств, Шевчуку не разъяснялись", - пояснили в объединенной пресс-службе.Кроме того, добавляют в пресс-службе судов Петербурга, административные правонарушения рассматривается по месту его совершения."Ходатайство о рассмотрении дела по месту жительства подается в письменной форме. Такого ходатайства по протоколу от 06.07.2022 в материалах дела нет", - заключают в пресс-службе.Ранее в Советском районном суде Уфы сообщали, что 19 мая материал в отношении Шевчука по части 1 статьи 20.3.3. КоАП РФ поступил и был зарегистрирован. Позднее он был передан для рассмотрения в Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга по ходатайству музыканта. Но суд материалы вернул не принял к производству, а направил для устранения недостатков.Концерт ДДТ прошел в столице Башкирии 18 мая. По данным СМИ, в ходе мероприятия Шевчук высказался о своем отношении к спецоперации на Украине. Один из организаторов мероприятия Радмир Усманов рассказал РИА Новости, что после концерта правоохранители составили в гримерке административный протокол на музыканта о публичном дискредитации использования Вооруженных сил РФ.Шевчуку грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии, протокол был составлен "в связи с провокационными высказываниями рок-музыканта Юрия Шевчука во время концерта 18 мая в спорткомплексе "Уфа-Арена". По словам адвоката, Шевчук отказался давать объяснения по данному административному делу.

https://ria.ru/20220607/glukhovskiy-1793766076.html

https://ria.ru/20220712/diskreditatsiya-1802064302.html

https://ria.ru/20220706/diskreditatsiya-1800679623.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, происшествия, юрий шевчук, ддт, санкт-петербург, уфа, новости культуры