https://ria.ru/20220718/sanktsii-1803168150.html

"Нас ждет хаос". Немцев взбесили слова Шольца об антироссийских санкциях

"Нас ждет хаос". Немцев взбесили слова Шольца об антироссийских санкциях - РИА Новости, 18.07.2022

"Нас ждет хаос". Немцев взбесили слова Шольца об антироссийских санкциях

Читатели немецкого журнала Der Spiegel резко отреагировали на заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца по поводу антироссийских санкций. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T12:14

2022-07-18T12:14

2022-07-18T12:14

германия

украина

берлин (город)

евросоюз

олаф шольц

россия

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Читатели немецкого журнала Der Spiegel резко отреагировали на заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца по поводу антироссийских санкций.Ранее в колонке для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung он заявил, что Евросоюз не снимет ограничительные меры, введенные из-за спецоперации на Украине, если мир будет заключен на "условиях, навязанных Москвой". При этом Шольц признал, что многие немцы столкнулись с последствиями введенных санкций. Он также выразил мнение, что Берлину в этой ситуации досталась роль лидера, и призвал отдельно взятые страны ЕС прекратить "эгоистичные блокировки" решений по России.Многие читатели, в свою очередь, сочли намерение не снимать санкции "выстрелом себе в голову" и предрекли Германии тяжелое будущее."Роль лидера... у страны, где никто толком не знает, как мы переживем следующую зиму, у страны, которая нуждается в военной защите из-за рубежа", — отметил Markus-b4JE9g97R."Германия берет на себя руководящую роль, а голоса несогласных — это "эгоистичные блокировки"... Кого же мы выбрали!? Меня пугает наше будущее", — отметил just_my_opinion."Шольц требует от своих европейских подданных не единства, а послушания. И как-то это не сочетается с его улыбкой плюшевого мишки", — сыронизировал Dapheles."Мнения многих сторонников санкций скоро изменятся, когда Германия погрузится в хаос", — считает McCloud."Может он также представит новых партнеров по энергетике, которые ослабили бы напряженность, или он снова просто "обратился к населению"?" — задался вопросом Suedpfeilsammler."Если Шольц не признает санкции механизмом самоуничтожения, в который мы, как ЕС, втянули себя, то, надеюсь, страны, которые это осознали, продолжат их блокировать. И я уверен, что скоро большинство людей в нашей стране уже не захотят нести последствия санкций, которые в основном вредят нам!" — написал UeberDenTellerand."Сначала стреляем себе в ногу. Никакого эффекта. Теперь попробуем в голову. Отличный план. Через несколько месяцев сотни тысяч человек станут безработными, но это же небольшая плата за целое "ничего", — отметил Ralf-IzWHOQL7R."Громкие слова, робкие действия и плохие последствия для граждан Германии", — подытожили читатели.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды объявили о своем уходе из страны. В Европе стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоресурсов. Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций, включающих среди прочего эмбарго на уголь и нефть.Все это обернулось проблемами для самих западных стран. Германия тоже столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, немецкая промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы одной из мощнейших экономик Евросоюза.

https://ria.ru/20220718/sanktsii-1803138603.html

https://ria.ru/20220630/khabek-1799431077.html

https://ria.ru/20220711/neft-1801603680.html

https://ria.ru/20220718/sanktsii-1803165140.html

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Станислав Ванд

германия, украина, берлин (город), евросоюз, олаф шольц, россия