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В Москве с начала года отремонтировали более семи тысяч подъездов - РИА Новости, 18.07.2022
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В Москве с начала года отремонтировали более семи тысяч подъездов
В Москве с начала года отремонтировали более семи тысяч подъездов - РИА Новости, 18.07.2022
В Москве с начала года отремонтировали более семи тысяч подъездов
Специалисты отремонтировали более 7 тысяч подъездов жилых домов в Москве с начала года, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T10:12
2022-07-18T10:12
общество
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Специалисты отремонтировали более 7 тысяч подъездов жилых домов в Москве с начала года, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Содержанию подъездов жилых домов в нормативном состоянии уделяется особое внимание, в этом году запланированы работы в более чем 14 тысячах подъездах, в основном это - косметический ремонт, но перечень может быть дополнен в индивидуальном порядке. Все мероприятия идут в соответствии с утвержденным графиком и уже завершены в более чем 7 тысячах подъездах. Ремонтные бригады обеспечены необходимыми материалами, инструментами и другим оборудованием", - рассказал Бирюков.Заммэра подчеркнул, что в столице сформирован единый подход к проведению текущего ремонта подъездов.По словам Бирюкова, в обязательный перечень работ входит покраска входных групп, стволов мусоропроводов, потолков и стен. При необходимости проводится ремонт оконных и дверных блоков в холлах и тамбурах, перил и ступеней, меняются таблички этажности, почтовые ящики и осветительные приборы. В перечень дополнительных работ также включены установка коробов для электрических проводов, ремонт теплоизоляции трубопроводов и облицовки стен, замена различных поврежденных элементов и конструкций."О датах начала ремонта жителей предупреждают заранее, соответствующие сведения размещаются на информационных стендах и в местах общего пользования", - отметил глава комплекса городского хозяйства.
https://ria.ru/20220717/remont-1803008684.html
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общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва
10:12 18.07.2022
 
В Москве с начала года отремонтировали более семи тысяч подъездов

В Москве с начала года отремонтировали более семи тысяч подъездов жилых домов

© РИА Новости / Максим БогодвидУкладка кабеля в короб во время ремонта в подъезде жилого дома
Укладка кабеля в короб во время ремонта в подъезде жилого дома - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Укладка кабеля в короб во время ремонта в подъезде жилого дома. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Специалисты отремонтировали более 7 тысяч подъездов жилых домов в Москве с начала года, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Содержанию подъездов жилых домов в нормативном состоянии уделяется особое внимание, в этом году запланированы работы в более чем 14 тысячах подъездах, в основном это - косметический ремонт, но перечень может быть дополнен в индивидуальном порядке. Все мероприятия идут в соответствии с утвержденным графиком и уже завершены в более чем 7 тысячах подъездах. Ремонтные бригады обеспечены необходимыми материалами, инструментами и другим оборудованием", - рассказал Бирюков.
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Заммэра подчеркнул, что в столице сформирован единый подход к проведению текущего ремонта подъездов.
По словам Бирюкова, в обязательный перечень работ входит покраска входных групп, стволов мусоропроводов, потолков и стен. При необходимости проводится ремонт оконных и дверных блоков в холлах и тамбурах, перил и ступеней, меняются таблички этажности, почтовые ящики и осветительные приборы. В перечень дополнительных работ также включены установка коробов для электрических проводов, ремонт теплоизоляции трубопроводов и облицовки стен, замена различных поврежденных элементов и конструкций.
"О датах начала ремонта жителей предупреждают заранее, соответствующие сведения размещаются на информационных стендах и в местах общего пользования", - отметил глава комплекса городского хозяйства.
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ОбществоГородское хозяйство МосквыПетр БирюковМосква
 
 
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