https://ria.ru/20220718/remont-1803138051.html

В Москве с начала года отремонтировали более семи тысяч подъездов

В Москве с начала года отремонтировали более семи тысяч подъездов - РИА Новости, 18.07.2022

В Москве с начала года отремонтировали более семи тысяч подъездов

Специалисты отремонтировали более 7 тысяч подъездов жилых домов в Москве с начала года, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T10:12

2022-07-18T10:12

2022-07-18T10:12

общество

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748930077_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4e3f25a105d23648c148ce4c27e48fbb.jpg

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Специалисты отремонтировали более 7 тысяч подъездов жилых домов в Москве с начала года, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Содержанию подъездов жилых домов в нормативном состоянии уделяется особое внимание, в этом году запланированы работы в более чем 14 тысячах подъездах, в основном это - косметический ремонт, но перечень может быть дополнен в индивидуальном порядке. Все мероприятия идут в соответствии с утвержденным графиком и уже завершены в более чем 7 тысячах подъездах. Ремонтные бригады обеспечены необходимыми материалами, инструментами и другим оборудованием", - рассказал Бирюков.Заммэра подчеркнул, что в столице сформирован единый подход к проведению текущего ремонта подъездов.По словам Бирюкова, в обязательный перечень работ входит покраска входных групп, стволов мусоропроводов, потолков и стен. При необходимости проводится ремонт оконных и дверных блоков в холлах и тамбурах, перил и ступеней, меняются таблички этажности, почтовые ящики и осветительные приборы. В перечень дополнительных работ также включены установка коробов для электрических проводов, ремонт теплоизоляции трубопроводов и облицовки стен, замена различных поврежденных элементов и конструкций."О датах начала ремонта жителей предупреждают заранее, соответствующие сведения размещаются на информационных стендах и в местах общего пользования", - отметил глава комплекса городского хозяйства.

https://ria.ru/20220717/remont-1803008684.html

https://ria.ru/20220718/ulitsa-1803131826.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва