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Путин призвал актуализировать стратегии цифровой трансформации - РИА Новости, 18.07.2022
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Путин призвал актуализировать стратегии цифровой трансформации
Путин призвал актуализировать стратегии цифровой трансформации - РИА Новости, 18.07.2022
Путин призвал актуализировать стратегии цифровой трансформации
Необходимо актуализировать стратегии цифровой трансформации, в них должны быть четкие задачи по развитию перспективных технологий для их скорейшего вывода на... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T17:18
2022-07-18T17:18
экономика
технологии
владимир путин
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Необходимо актуализировать стратегии цифровой трансформации, в них должны быть четкие задачи по развитию перспективных технологий для их скорейшего вывода на рынок, заявил президент РФ Владимир Путин."Необходимо актуализировать стратегии цифровой трансформации с позиции полноты охвата всех отраслей экономики, социальной сферы, а также глубины и значимости планируемых в них изменений, в стратегии должны быть поставлены конкретные четкие задачи по развитию перспективных сквозных технологий для скорейшего вывода на рынок наших передовых разработок в области программного и аппаратного обеспечения", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.Он отметил, что следует поддержать предложение об определении единого центра координации стратегий цифровых трансформаций."Нужны также единые механизмы финансового обеспечения, и, где возможно, должны применяться единые цифровые платформы", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20220705/yamal-1800458055.html
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экономика, технологии, владимир путин
17:18 18.07.2022
 
Путин призвал актуализировать стратегии цифровой трансформации

Президент Путин призвал актуализировать стратегии цифровой трансформации

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Необходимо актуализировать стратегии цифровой трансформации, в них должны быть четкие задачи по развитию перспективных технологий для их скорейшего вывода на рынок, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Необходимо актуализировать стратегии цифровой трансформации с позиции полноты охвата всех отраслей экономики, социальной сферы, а также глубины и значимости планируемых в них изменений, в стратегии должны быть поставлены конкретные четкие задачи по развитию перспективных сквозных технологий для скорейшего вывода на рынок наших передовых разработок в области программного и аппаратного обеспечения", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
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Он отметил, что следует поддержать предложение об определении единого центра координации стратегий цифровых трансформаций.
"Нужны также единые механизмы финансового обеспечения, и, где возможно, должны применяться единые цифровые платформы", - подчеркнул Путин.
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