https://ria.ru/20220718/putin-1803277309.html

Путин призвал актуализировать стратегии цифровой трансформации

Путин призвал актуализировать стратегии цифровой трансформации - РИА Новости, 18.07.2022

Путин призвал актуализировать стратегии цифровой трансформации

Необходимо актуализировать стратегии цифровой трансформации, в них должны быть четкие задачи по развитию перспективных технологий для их скорейшего вывода на... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T17:18

2022-07-18T17:18

2022-07-18T17:18

экономика

технологии

владимир путин

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Необходимо актуализировать стратегии цифровой трансформации, в них должны быть четкие задачи по развитию перспективных технологий для их скорейшего вывода на рынок, заявил президент РФ Владимир Путин."Необходимо актуализировать стратегии цифровой трансформации с позиции полноты охвата всех отраслей экономики, социальной сферы, а также глубины и значимости планируемых в них изменений, в стратегии должны быть поставлены конкретные четкие задачи по развитию перспективных сквозных технологий для скорейшего вывода на рынок наших передовых разработок в области программного и аппаратного обеспечения", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.Он отметил, что следует поддержать предложение об определении единого центра координации стратегий цифровых трансформаций."Нужны также единые механизмы финансового обеспечения, и, где возможно, должны применяться единые цифровые платформы", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20220705/yamal-1800458055.html

https://ria.ru/20211119/transformatsiya-1759894716.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, владимир путин