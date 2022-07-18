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Арестованный за наркотики проректор таможенной академии покончил с собой - РИА Новости, 18.07.2022
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Арестованный за наркотики проректор таможенной академии покончил с собой
Арестованный за наркотики проректор таможенной академии покончил с собой - РИА Новости, 18.07.2022
Арестованный за наркотики проректор таможенной академии покончил с собой
Проректор Российской таможенной академии Залим Керефов, арестованный по делу о сбыте наркотиков, покончил с собой в подмосковном СИЗО, сообщил РИА Новости его... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T11:51
2022-07-18T12:11
происшествия
ногинск
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Проректор Российской таможенной академии Залим Керефов, арестованный по делу о сбыте наркотиков, покончил с собой в подмосковном СИЗО, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Цыганов."Он покончил с собой в СИЗО города Ногинск. Наша позиция такая – он был жизнерадостным, вменяемым, у него маленькие дети, в это очень трудно поверить. Не мог он на это пойти. Уверен, что данный инцидент будет расследован", - сказал собеседник агентства.Керефов, который, по данным следствия, приобрел два килограмма наркотиков, расфасовал и продавал через даркнет, был арестован 7 июля Люберецким судом Московской области. Как отмечали в подмосковном главке СК России, в рамках дела удалось пресечь деятельность крупной нарколаборатории, организатор и пособники задержаны, изъято свыше 750 литров наркосодержащей жидкости и прекурсоров, 62 килограмма мефедрона и дорогостоящее оборудование.Против Керефова и организаторов нарколаборатории были возбуждены три уголовных дела по пункту "г", части 4 статьи 228.1 (незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере), части 5 статьи 228.1 (незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере), части 3, статьи 30, части 5 статьи 228.1 (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере), пунктам "а", "г", части 4 статьи 228.1 1 (незаконный сбыт наркотических средств организованной группой в крупном размере) Уголовного кодекса.Силовики также провели следственные действия в отношении еще троих сотрудников академии, сознавшихся в том, что покупали у Керефова наркотики, среди них - проректор по финансово-экономическим вопросам Дмитрий Першин.
https://ria.ru/20220701/gosizmena-1799456627.html
https://ria.ru/20220715/narkotiki-1802474322.html
ногинск
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происшествия, ногинск, московская область (подмосковье)
11:51 18.07.2022 (обновлено: 12:11 18.07.2022)
 
Арестованный за наркотики проректор таможенной академии покончил с собой

Арестованный за наркотики проректор таможенной академии Керефов покончил с собой в СИЗО

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкПроректор Российской таможенной академии Залим Керефов. Скриншот видео
Проректор Российской таможенной академии Залим Керефов. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
Проректор Российской таможенной академии Залим Керефов. Скриншот видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Проректор Российской таможенной академии Залим Керефов, арестованный по делу о сбыте наркотиков, покончил с собой в подмосковном СИЗО, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Цыганов.
"Он покончил с собой в СИЗО города Ногинск. Наша позиция такая – он был жизнерадостным, вменяемым, у него маленькие дети, в это очень трудно поверить. Не мог он на это пойти. Уверен, что данный инцидент будет расследован", - сказал собеседник агентства.
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Керефов, который, по данным следствия, приобрел два килограмма наркотиков, расфасовал и продавал через даркнет, был арестован 7 июля Люберецким судом Московской области. Как отмечали в подмосковном главке СК России, в рамках дела удалось пресечь деятельность крупной нарколаборатории, организатор и пособники задержаны, изъято свыше 750 литров наркосодержащей жидкости и прекурсоров, 62 килограмма мефедрона и дорогостоящее оборудование.
Против Керефова и организаторов нарколаборатории были возбуждены три уголовных дела по пункту "г", части 4 статьи 228.1 (незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере), части 5 статьи 228.1 (незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере), части 3, статьи 30, части 5 статьи 228.1 (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере), пунктам "а", "г", части 4 статьи 228.1 1 (незаконный сбыт наркотических средств организованной группой в крупном размере) Уголовного кодекса.
Силовики также провели следственные действия в отношении еще троих сотрудников академии, сознавшихся в том, что покупали у Керефова наркотики, среди них - проректор по финансово-экономическим вопросам Дмитрий Першин.
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