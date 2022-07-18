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В Киеве назвали условие отказа от разблокировки портов - РИА Новости, 18.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220718/port-1803210606.html
В Киеве назвали условие отказа от разблокировки портов
В Киеве назвали условие отказа от разблокировки портов - РИА Новости, 18.07.2022
В Киеве назвали условие отказа от разблокировки портов
Киев не согласится на решения по разблокировке портов, если заподозрит хоть малейшую угрозу "атаки" по ним, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T14:14
2022-07-18T14:14
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дмитрий кулеба
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Киев не согласится на решения по разблокировке портов, если заподозрит хоть малейшую угрозу "атаки" по ним, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.Как отмечал ранее источник РИА Новости, 20-21 июля должна состояться новая встреча делегаций Турции, РФ, Украины и ООН по "зерновому вопросу", существенных препятствий для подписания соглашения по выводу судов с зерном в Черном море нет, остались технические детали."Мы не согласимся ни на одно решение, которое будет оставлять любую щелочку для возможности фронтальной атаки на украинские порты с моря", - сказал Кулеба в интервью "Forbes Украина".Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем. В Минобороны РФ также отметили, что Россия своими действиями демонстрирует, что не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины.Переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса, завершились 13 июля в Стамбуле. По итогам переговоров министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле, на этой неделе украинская и российская делегации снова встретятся в Турции для обсуждения зернового вопроса.
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в мире, украина, дмитрий кулеба
14:14 18.07.2022
 
В Киеве назвали условие отказа от разблокировки портов

Кулеба пообещал отвергнуть решения по разблокировке портов в случае угрозы "атаки"

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Киев не согласится на решения по разблокировке портов, если заподозрит хоть малейшую угрозу "атаки" по ним, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Как отмечал ранее источник РИА Новости, 20-21 июля должна состояться новая встреча делегаций Турции, РФ, Украины и ООН по "зерновому вопросу", существенных препятствий для подписания соглашения по выводу судов с зерном в Черном море нет, остались технические детали.
"Мы не согласимся ни на одно решение, которое будет оставлять любую щелочку для возможности фронтальной атаки на украинские порты с моря", - сказал Кулеба в интервью "Forbes Украина".
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем. В Минобороны РФ также отметили, что Россия своими действиями демонстрирует, что не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины.
Переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса, завершились 13 июля в Стамбуле. По итогам переговоров министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле, на этой неделе украинская и российская делегации снова встретятся в Турции для обсуждения зернового вопроса.
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