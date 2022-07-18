https://ria.ru/20220718/podderzhka-1803251105.html

Архангельские депутаты настаивают на дополнительной поддержке для леспрома

Архангельские депутаты настаивают на дополнительной поддержке для леспрома - РИА Новости, 18.07.2022

Архангельские депутаты настаивают на дополнительной поддержке для леспрома

Архангельские парламентарии считают необходимым введение дополнительной господдержки для лесной отрасли из-за вступивших в силу санкций ЕС, в том числе... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T16:11

2022-07-18T16:11

2022-07-18T16:11

архангельская область

архангельская область

экономика

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АРХАНГЕЛЬСК, 18 июл – РИА Новости. Архангельские парламентарии считают необходимым введение дополнительной господдержки для лесной отрасли из-за вступивших в силу санкций ЕС, в том числе предлагают выделять субсидии на пиломатериалы и пелетты, разработать программу для развития машиностроения и ряд других мер, сообщила пресс-служба регионального Заксобрания.Поддержку предприятий лесопромышленного комплекса в новых экономических условиях обсудили эксперты, в том числе из Архангельской области на выездном заседании совета по вопросам развития лесного комплекса при Совете Федерации в Красноярске.По словам председателя комитета по лесопромышленному комплексу, природопользованию и экологии Архангельского областного собрания депутата Александра Дятлова, на заседании совета по развитию ЛПК все лесопромышленники, в том числе и представляющие Архангельскую область, говорили о сложности ситуации и предлагали различные меры поддержки и решения в новых геополитических условиях."Если до июля этого года лесопромышленникам удавалось с помощью огромных усилий удерживать относительно стабильную ситуацию, то с 10 июля, после вступления в силу санкций ЕС на импорт российской древесины и основных продуктов ее переработки, они оказались буквально на грани закрытия", - пояснил Дятлов, слова которого приводит пресс-служба.По словам депутата, проблемы возникли в первую очередь в логистике. Для этого необходимо выделить субсидии из федерального бюджета на пиломатериалы и пеллеты (гранулированный вид твердого топлива) в размере минимум 50% на один кубометр и на одну тонну от транспортных затрат в течение 2022-2023 годов."Второе решение, которое по мнению парламентария поможет сохранить леспром на плаву. Речь идет о продлении действия документа, разрешающего рубку без сроков примыкания в 2023 году, что поможет в условиях кризиса поддержать лесодобывающие предприятия и сократить затраты на строительство лесных дорог", - пояснили в Заксобрании Архангельской области.По мнению Дятлова, необходимо также ввести отсрочку по реализации приоритетных инвестиционных проектов не менее, чем на три года, а также ввести мораторий на вынесение предписаний о невыполнении поквартальных графиков приоритетных инвестиционных проектов."На сегодня крайне важно разработать программу, направленную на развитие машиностроения, проектирование и производство современных отечественных лесозаготовительных машин, предусматривающую 100% субсидирование ставки по кредитам на 10 лет", – также отметил Дятлов.По его словам, это позволит в краткосрочной перспективе заменить харвестеры и форвардеры, производящиеся за рубежом. Кроме того, с 10 июля полностью остановлена отгрузка пеллет в страны Европы. Архангельский депутат отмечает, что разработка государственной программы по переводу мазутных и угольных котельных на биотопливо в таких условиях позволит решить сразу три задачи: увеличить внутренний рынок сбыта пеллет, утилизировать отходы лесопромышленного комплекса и улучшить экологическую ситуацию в стране в целом.

https://ria.ru/20220624/pereselenie-1797936384.html

https://ria.ru/20220622/byudzhet-1797335358.html

архангельская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

архангельская область, экономика