https://ria.ru/20220718/po-1803241898.html

Минцифры просубсидирует заказчикам большую часть затрат на разработку ПО

Минцифры просубсидирует заказчикам большую часть затрат на разработку ПО - РИА Новости, 18.07.2022

Минцифры просубсидирует заказчикам большую часть затрат на разработку ПО

Минцифры РФ будет субсидировать ключевым заказчикам значимую часть затрат на разработку и внедрение отраслевых программных решений, заявил вице-премьер Дмитрий... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T15:40

2022-07-18T15:40

2022-07-18T15:40

технологии

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Минцифры РФ будет субсидировать ключевым заказчикам значимую часть затрат на разработку и внедрение отраслевых программных решений, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам."Минцифры будет субсидировать ключевым заказчикам значимую часть затрат на разработку и внедрение отраслевых программных решений", - сказал Чернышенко.По его словам, в этой работе активную роль играют первые лица компаний - лидеров машиностроения, химии, транспорта, сельского хозяйства и многих других отраслей."Наша задача - обеспечить доступность всего спектра отраслевых продуктов, которые закроют ключевые потребности отраслей. Есть первые результаты. Крупные авиакомпании уже начали переходить на российские системы бронирования, процесс будет завершен к 25 октября", - добавил вице-премьер.

https://ria.ru/20220718/tekhnologii-1803212834.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), дмитрий чернышенко