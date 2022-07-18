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Минцифры просубсидирует заказчикам большую часть затрат на разработку ПО - РИА Новости, 18.07.2022
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Минцифры просубсидирует заказчикам большую часть затрат на разработку ПО
Минцифры просубсидирует заказчикам большую часть затрат на разработку ПО - РИА Новости, 18.07.2022
Минцифры просубсидирует заказчикам большую часть затрат на разработку ПО
Минцифры РФ будет субсидировать ключевым заказчикам значимую часть затрат на разработку и внедрение отраслевых программных решений, заявил вице-премьер Дмитрий... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T15:40
2022-07-18T15:40
технологии
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Минцифры РФ будет субсидировать ключевым заказчикам значимую часть затрат на разработку и внедрение отраслевых программных решений, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам."Минцифры будет субсидировать ключевым заказчикам значимую часть затрат на разработку и внедрение отраслевых программных решений", - сказал Чернышенко.По его словам, в этой работе активную роль играют первые лица компаний - лидеров машиностроения, химии, транспорта, сельского хозяйства и многих других отраслей."Наша задача - обеспечить доступность всего спектра отраслевых продуктов, которые закроют ключевые потребности отраслей. Есть первые результаты. Крупные авиакомпании уже начали переходить на российские системы бронирования, процесс будет завершен к 25 октября", - добавил вице-премьер.
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технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), дмитрий чернышенко
15:40 18.07.2022
 
Минцифры просубсидирует заказчикам большую часть затрат на разработку ПО

Чернышенко: Минцифры просубсидирует заказчикам большую часть затрат на разработку ПО

© Фото : Pexels / Christina MorilloРабота в IT
Работа в IT - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© Фото : Pexels / Christina Morillo
Работа в IT. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Минцифры РФ будет субсидировать ключевым заказчикам значимую часть затрат на разработку и внедрение отраслевых программных решений, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
"Минцифры будет субсидировать ключевым заказчикам значимую часть затрат на разработку и внедрение отраслевых программных решений", - сказал Чернышенко.
По его словам, в этой работе активную роль играют первые лица компаний - лидеров машиностроения, химии, транспорта, сельского хозяйства и многих других отраслей.
"Наша задача - обеспечить доступность всего спектра отраслевых продуктов, которые закроют ключевые потребности отраслей. Есть первые результаты. Крупные авиакомпании уже начали переходить на российские системы бронирования, процесс будет завершен к 25 октября", - добавил вице-премьер.
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ТехнологииМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Дмитрий Чернышенко
 
 
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