https://ria.ru/20220718/po-1803241898.html
Минцифры просубсидирует заказчикам большую часть затрат на разработку ПО
Минцифры просубсидирует заказчикам большую часть затрат на разработку ПО - РИА Новости, 18.07.2022
Минцифры просубсидирует заказчикам большую часть затрат на разработку ПО
Минцифры РФ будет субсидировать ключевым заказчикам значимую часть затрат на разработку и внедрение отраслевых программных решений, заявил вице-премьер Дмитрий... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T15:40
2022-07-18T15:40
2022-07-18T15:40
технологии
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Минцифры РФ будет субсидировать ключевым заказчикам значимую часть затрат на разработку и внедрение отраслевых программных решений, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам."Минцифры будет субсидировать ключевым заказчикам значимую часть затрат на разработку и внедрение отраслевых программных решений", - сказал Чернышенко.По его словам, в этой работе активную роль играют первые лица компаний - лидеров машиностроения, химии, транспорта, сельского хозяйства и многих других отраслей."Наша задача - обеспечить доступность всего спектра отраслевых продуктов, которые закроют ключевые потребности отраслей. Есть первые результаты. Крупные авиакомпании уже начали переходить на российские системы бронирования, процесс будет завершен к 25 октября", - добавил вице-премьер.
https://ria.ru/20220718/tekhnologii-1803212834.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), дмитрий чернышенко
Минцифры просубсидирует заказчикам большую часть затрат на разработку ПО
Чернышенко: Минцифры просубсидирует заказчикам большую часть затрат на разработку ПО
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Минцифры РФ будет субсидировать ключевым заказчикам значимую часть затрат на разработку и внедрение отраслевых программных решений, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
"Минцифры будет субсидировать ключевым заказчикам значимую часть затрат на разработку и внедрение отраслевых программных решений", - сказал Чернышенко
.
По его словам, в этой работе активную роль играют первые лица компаний - лидеров машиностроения, химии, транспорта, сельского хозяйства и многих других отраслей.
"Наша задача - обеспечить доступность всего спектра отраслевых продуктов, которые закроют ключевые потребности отраслей. Есть первые результаты. Крупные авиакомпании уже начали переходить на российские системы бронирования, процесс будет завершен к 25 октября", - добавил вице-премьер.