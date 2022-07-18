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В Кремле заявили об изменении условий для переговоров с Украиной - РИА Новости, 18.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220718/peregovory-1803248526.html
В Кремле заявили об изменении условий для переговоров с Украиной
В Кремле заявили об изменении условий для переговоров с Украиной - РИА Новости, 18.07.2022
В Кремле заявили об изменении условий для переговоров с Украиной
Украинская переговорная делегация не поддерживает с Россией никаких контактов после достижения стамбульских договоренностей, если российско-украинские... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T16:04
2022-07-18T23:21
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
юрий ушаков
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Украинская переговорная делегация не поддерживает с Россией никаких контактов после достижения стамбульских договоренностей, если российско-украинские переговоры будут возобновляться, то условия для них совершенно другие, сообщил во время брифинга в понедельник помощник президента России Юрий Ушаков."Они (переговоры. — Прим.ред.) были прерваны после принципиальной договоренности относительно стамбульских договоренностей. После этого украинская делегация с нами не поддерживала и не поддерживает никаких контактов. Так что если сейчас переговоры будут возобновляться, то уже условия совершенно иные. Пока что никакой заинтересованности со стороны Киева, как и со стороны западных государств, не просматривается", — сказал Ушаков.
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в мире, россия, украина, юрий ушаков, ситуация в днр и лнр
16:04 18.07.2022 (обновлено: 23:21 18.07.2022)
 
В Кремле заявили об изменении условий для переговоров с Украиной

Помощник Путина Ушаков заявил, что условия для переговоров с Украиной полностью изменились

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры
Российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / БелТА
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Украинская переговорная делегация не поддерживает с Россией никаких контактов после достижения стамбульских договоренностей, если российско-украинские переговоры будут возобновляться, то условия для них совершенно другие, сообщил во время брифинга в понедельник помощник президента России Юрий Ушаков.
"Они (переговоры. — Прим.ред.) были прерваны после принципиальной договоренности относительно стамбульских договоренностей. После этого украинская делегация с нами не поддерживала и не поддерживает никаких контактов. Так что если сейчас переговоры будут возобновляться, то уже условия совершенно иные. Пока что никакой заинтересованности со стороны Киева, как и со стороны западных государств, не просматривается", — сказал Ушаков.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
13:47
Переговоры с Россией возможны только после ее поражения, заявил Кулеба
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаЮрий УшаковСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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