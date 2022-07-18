https://ria.ru/20220718/peregovory-1803248526.html

В Кремле заявили об изменении условий для переговоров с Украиной

В Кремле заявили об изменении условий для переговоров с Украиной - РИА Новости, 18.07.2022

В Кремле заявили об изменении условий для переговоров с Украиной

Украинская переговорная делегация не поддерживает с Россией никаких контактов после достижения стамбульских договоренностей, если российско-украинские... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T16:04

2022-07-18T16:04

2022-07-18T23:21

специальная военная операция на украине

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украина

юрий ушаков

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Украинская переговорная делегация не поддерживает с Россией никаких контактов после достижения стамбульских договоренностей, если российско-украинские переговоры будут возобновляться, то условия для них совершенно другие, сообщил во время брифинга в понедельник помощник президента России Юрий Ушаков."Они (переговоры. — Прим.ред.) были прерваны после принципиальной договоренности относительно стамбульских договоренностей. После этого украинская делегация с нами не поддерживала и не поддерживает никаких контактов. Так что если сейчас переговоры будут возобновляться, то уже условия совершенно иные. Пока что никакой заинтересованности со стороны Киева, как и со стороны западных государств, не просматривается", — сказал Ушаков.

https://ria.ru/20220718/peregovory-1803201779.html

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украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, юрий ушаков, ситуация в днр и лнр