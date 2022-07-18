https://ria.ru/20220718/peregovory-1803248526.html
В Кремле заявили об изменении условий для переговоров с Украиной
В Кремле заявили об изменении условий для переговоров с Украиной - РИА Новости, 18.07.2022
В Кремле заявили об изменении условий для переговоров с Украиной
Украинская переговорная делегация не поддерживает с Россией никаких контактов после достижения стамбульских договоренностей, если российско-украинские... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T16:04
2022-07-18T16:04
2022-07-18T23:21
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
юрий ушаков
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/07/1777071103_0:0:2113:1189_1920x0_80_0_0_c5211ebd23b4ea47ce052b28908836e5.jpg
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Украинская переговорная делегация не поддерживает с Россией никаких контактов после достижения стамбульских договоренностей, если российско-украинские переговоры будут возобновляться, то условия для них совершенно другие, сообщил во время брифинга в понедельник помощник президента России Юрий Ушаков."Они (переговоры. — Прим.ред.) были прерваны после принципиальной договоренности относительно стамбульских договоренностей. После этого украинская делегация с нами не поддерживала и не поддерживает никаких контактов. Так что если сейчас переговоры будут возобновляться, то уже условия совершенно иные. Пока что никакой заинтересованности со стороны Киева, как и со стороны западных государств, не просматривается", — сказал Ушаков.
https://ria.ru/20220718/peregovory-1803201779.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/07/1777071103_164:0:1951:1340_1920x0_80_0_0_4609c0ffa3b6fd57665e0fe4e04a7846.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, юрий ушаков, ситуация в днр и лнр
16:04 18.07.2022 (обновлено: 23:21 18.07.2022)
В Кремле заявили об изменении условий для переговоров с Украиной
Помощник Путина Ушаков заявил, что условия для переговоров с Украиной полностью изменились