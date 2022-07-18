https://ria.ru/20220718/pereezd-1803155261.html

Минтруд представил новую программу помощи работающей молодежи при переезде

Минтруд представил новую программу помощи работающей молодежи при переезде - РИА Новости, 18.07.2022

Минтруд представил новую программу помощи работающей молодежи при переезде

Министерство труда и социальной защиты подготовило программу по субсидированию переезда соискателей до 35 лет, сообщили журналистам в пресс-службе министерства. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T11:32

2022-07-18T11:32

2022-07-18T11:43

общество

хабаровский край

тюменская область

еврейская автономная область

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты подготовило программу по субсидированию переезда соискателей до 35 лет, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.Соответствующий проект постановления размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения."В случае утверждения документа финансовая поддержка может быть оказана молодым людям до 35 лет, кто готов сменить место жительства ради карьерных перспектив. Гражданин получит выплату в размере 116 800 рублей. Эти средства покроют расходы для переезда и оплату аренды жилья на первое время", - уточнили в министерстве.Переехать по программе можно будет в Бурятию, Коми, Хакассию, Забайкальский, Красноярский, Приморский, Хабаровский края, а также в Амурскую, Вологодскую, Иркутскую, Калининградскую, Кемеровскую, Ленинградскую, Магаданскую, Мурманскую, Новосибирскую, Омскую, Псковскую , Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую области, Еврейскую автономную область, Ханты-Мансийский, Чукотский, Ямало-Ненецкий автономные округа.Принять участие в программе сможет гражданин до 35 лет, зарегистрированный в качестве безработного, не менее года проживающий в трудоизбыточном регионе: Республиках Алтай, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Северная Осетия-Алания, Тыва, Чечня.Как пояснили в Минтруде, после переезда на новое место работы молодому человеку нужно будет прийти в местный центр занятости населения, предоставить договор о переезде и заключенный на новом месте трудовой договор, а также подать заявление на выплату, указав предпочтительный способ ее получения."Перечисление средств из федерального бюджета в регионы будет осуществляться ежемесячно по факту переезда для трудоустройства граждан", - добавили в министерстве.

https://radiosputnik.ria.ru/20220628/minoborony-1798624615.html

https://ria.ru/20220714/zakon-1802410546.html

хабаровский край

тюменская область

еврейская автономная область

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, хабаровский край, тюменская область, еврейская автономная область