11:32 18.07.2022 (обновлено: 11:43 18.07.2022)
Минтруд представил новую программу помощи работающей молодежи при переезде
Минтруд представил новую программу помощи при переезде для соискателей до 35 лет
Центр занятости населения. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты подготовило программу по субсидированию переезда соискателей до 35 лет, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.
Соответствующий проект постановления размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.
"В случае утверждения документа финансовая поддержка может быть оказана молодым людям до 35 лет, кто готов сменить место жительства ради карьерных перспектив. Гражданин получит выплату в размере 116 800 рублей. Эти средства покроют расходы для переезда и оплату аренды жилья на первое время", - уточнили в министерстве.
Переехать по программе можно будет в Бурятию, Коми, Хакассию, Забайкальский, Красноярский, Приморский, Хабаровский края, а также в Амурскую, Вологодскую, Иркутскую, Калининградскую, Кемеровскую, Ленинградскую, Магаданскую, Мурманскую, Новосибирскую, Омскую, Псковскую , Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую области, Еврейскую автономную область, Ханты-Мансийский, Чукотский, Ямало-Ненецкий автономные округа.
Принять участие в программе сможет гражданин до 35 лет, зарегистрированный в качестве безработного, не менее года проживающий в трудоизбыточном регионе: Республиках Алтай, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Северная Осетия-Алания, Тыва, Чечня.
Как пояснили в Минтруде, после переезда на новое место работы молодому человеку нужно будет прийти в местный центр занятости населения, предоставить договор о переезде и заключенный на новом месте трудовой договор, а также подать заявление на выплату, указав предпочтительный способ ее получения.
"Перечисление средств из федерального бюджета в регионы будет осуществляться ежемесячно по факту переезда для трудоустройства граждан", - добавили в министерстве.