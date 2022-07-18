20:37 18.07.2022 (обновлено: 20:39 18.07.2022)
МИД прокомментировал отказ испанского банка зачислять пенсии из России
МИД о решении испанского банка по пенсиям "детям войны": санкции бьют по европейцам
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя отказ испанского банка зачислять пенсии из РФ "детям войны" назвала это примером того, как санкции ЕС бьют по самим европейцам.
В размещённом на сайте МИД ответе на вопрос СМИ, Захарова напомнила, что речь идет о детях республиканцев, которых в период Гражданской войны в Испании 1936-1939 годов вывезли в СССР (всего около 3 тысяч).
"Многие из них вернулись в последней четверти прошлого века на родину по приглашению испанского правительства и были восстановлены в испанском гражданстве",- добавила она.
Захарова привела данные, согласно которым, "в настоящее время их осталось всего несколько десятков, все они весьма преклонного возраста (за 90 лет), и в соответствии с российско-испанским договором о соцобеспечении им перечисляется российская пенсия".
"Указанный банк оправдал лишение этих испанских граждан российских пенсий, жизненно важных для них, ссылками на санкционные решения ЕС, которые, как полагают в банке, запрещают принимать переводы от российских госорганов",- заметила она.
"Вот вам еще один пример того, как санкционное рвение якобы демократического Запада отражается на гражданах европейских государств",- подчеркнула она.
По словам Захаровой "данная ситуация особенно показательна еще и тем, что от действий ЕС страдают уязвимые и беззащитные люди преклонного возраста, которые в эпоху Гражданской войны в Испании стали жертвами пронацистского франкистского режима".