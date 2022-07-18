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МИД прокомментировал отказ испанского банка зачислять пенсии из России - РИА Новости, 18.07.2022
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МИД прокомментировал отказ испанского банка зачислять пенсии из России
МИД прокомментировал отказ испанского банка зачислять пенсии из России - РИА Новости, 18.07.2022
МИД прокомментировал отказ испанского банка зачислять пенсии из России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя отказ испанского банка зачислять пенсии из РФ "детям войны" назвала это примером того, как санкции... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T20:37
2022-07-18T20:39
в мире
россия
испания
санкции в отношении россии
пенсии
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя отказ испанского банка зачислять пенсии из РФ "детям войны" назвала это примером того, как санкции ЕС бьют по самим европейцам.Ранее один из крупнейших испанских банков "Ла Кайша" отказался зачислять поступающие из России пенсии так называемым в Испании "детям войны".В размещённом на сайте МИД ответе на вопрос СМИ, Захарова напомнила, что речь идет о детях республиканцев, которых в период Гражданской войны в Испании 1936-1939 годов вывезли в СССР (всего около 3 тысяч)."Многие из них вернулись в последней четверти прошлого века на родину по приглашению испанского правительства и были восстановлены в испанском гражданстве",- добавила она.Захарова привела данные, согласно которым, "в настоящее время их осталось всего несколько десятков, все они весьма преклонного возраста (за 90 лет), и в соответствии с российско-испанским договором о соцобеспечении им перечисляется российская пенсия"."Указанный банк оправдал лишение этих испанских граждан российских пенсий, жизненно важных для них, ссылками на санкционные решения ЕС, которые, как полагают в банке, запрещают принимать переводы от российских госорганов",- заметила она."Вот вам еще один пример того, как санкционное рвение якобы демократического Запада отражается на гражданах европейских государств",- подчеркнула она.По словам Захаровой "данная ситуация особенно показательна еще и тем, что от действий ЕС страдают уязвимые и беззащитные люди преклонного возраста, которые в эпоху Гражданской войны в Испании стали жертвами пронацистского франкистского режима".
https://ria.ru/20220715/sanktsii-1802697044.html
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в мире, россия, испания, санкции в отношении россии, пенсии
20:37 18.07.2022 (обновлено: 20:39 18.07.2022)
 
МИД прокомментировал отказ испанского банка зачислять пенсии из России

МИД о решении испанского банка по пенсиям "детям войны": санкции бьют по европейцам

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя отказ испанского банка зачислять пенсии из РФ "детям войны" назвала это примером того, как санкции ЕС бьют по самим европейцам.
Ранее один из крупнейших испанских банков "Ла Кайша" отказался зачислять поступающие из России пенсии так называемым в Испании "детям войны".
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В размещённом на сайте МИД ответе на вопрос СМИ, Захарова напомнила, что речь идет о детях республиканцев, которых в период Гражданской войны в Испании 1936-1939 годов вывезли в СССР (всего около 3 тысяч).
"Многие из них вернулись в последней четверти прошлого века на родину по приглашению испанского правительства и были восстановлены в испанском гражданстве",- добавила она.
Захарова привела данные, согласно которым, "в настоящее время их осталось всего несколько десятков, все они весьма преклонного возраста (за 90 лет), и в соответствии с российско-испанским договором о соцобеспечении им перечисляется российская пенсия".
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"Указанный банк оправдал лишение этих испанских граждан российских пенсий, жизненно важных для них, ссылками на санкционные решения ЕС, которые, как полагают в банке, запрещают принимать переводы от российских госорганов",- заметила она.
"Вот вам еще один пример того, как санкционное рвение якобы демократического Запада отражается на гражданах европейских государств",- подчеркнула она.
По словам Захаровой "данная ситуация особенно показательна еще и тем, что от действий ЕС страдают уязвимые и беззащитные люди преклонного возраста, которые в эпоху Гражданской войны в Испании стали жертвами пронацистского франкистского режима".
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