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В Павлограде украинские боевики оборудовали опорный пункт в одной из школ - РИА Новости, 18.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220718/pavlograd-1803338097.html
В Павлограде украинские боевики оборудовали опорный пункт в одной из школ
В Павлограде украинские боевики оборудовали опорный пункт в одной из школ - РИА Новости, 18.07.2022
В Павлограде украинские боевики оборудовали опорный пункт в одной из школ
Украинские националисты оборудовали опорный пункт в одной из школ Павлограда (Днепропетровская область), заявил начальник Национального центра управления... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T21:50
2022-07-18T21:50
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
украина
в мире
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Украинские националисты оборудовали опорный пункт в одной из школ Павлограда (Днепропетровская область), заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Павлограде Днепропетровской области в школе № 6 по (улица героев Украины) оборудован опорный пункт националистов, в подвале размещены склады боеприпасов", - сказал он в ходе брифинга.
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днепропетровская область
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днепропетровская область, украина, в мире, ситуация в днр и лнр
21:50 18.07.2022
 
В Павлограде украинские боевики оборудовали опорный пункт в одной из школ

Минобороны: украинские националисты оборудовали опорный пункт в одной из школ Павлограда

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Украинские националисты оборудовали опорный пункт в одной из школ Павлограда (Днепропетровская область), заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Павлограде Днепропетровской области в школе № 6 по (улица героев Украины) оборудован опорный пункт националистов, в подвале размещены склады боеприпасов", - сказал он в ходе брифинга.
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Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьУкраинаВ миреСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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