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В Павлограде украинские боевики оборудовали опорный пункт в одной из школ
В Павлограде украинские боевики оборудовали опорный пункт в одной из школ - РИА Новости, 18.07.2022
В Павлограде украинские боевики оборудовали опорный пункт в одной из школ
Украинские националисты оборудовали опорный пункт в одной из школ Павлограда (Днепропетровская область), заявил начальник Национального центра управления... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T21:50
2022-07-18T21:50
2022-07-18T21:50
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
украина
в мире
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Украинские националисты оборудовали опорный пункт в одной из школ Павлограда (Днепропетровская область), заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Павлограде Днепропетровской области в школе № 6 по (улица героев Украины) оборудован опорный пункт националистов, в подвале размещены склады боеприпасов", - сказал он в ходе брифинга.
https://ria.ru/20220716/boepripas-1802928523.html
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днепропетровская область, украина, в мире, ситуация в днр и лнр
В Павлограде украинские боевики оборудовали опорный пункт в одной из школ
Минобороны: украинские националисты оборудовали опорный пункт в одной из школ Павлограда