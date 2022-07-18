https://ria.ru/20220718/pavlograd-1803338097.html

В Павлограде украинские боевики оборудовали опорный пункт в одной из школ

В Павлограде украинские боевики оборудовали опорный пункт в одной из школ - РИА Новости, 18.07.2022

В Павлограде украинские боевики оборудовали опорный пункт в одной из школ

Украинские националисты оборудовали опорный пункт в одной из школ Павлограда (Днепропетровская область), заявил начальник Национального центра управления... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T21:50

2022-07-18T21:50

2022-07-18T21:50

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

украина

в мире

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Украинские националисты оборудовали опорный пункт в одной из школ Павлограда (Днепропетровская область), заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Павлограде Днепропетровской области в школе № 6 по (улица героев Украины) оборудован опорный пункт националистов, в подвале размещены склады боеприпасов", - сказал он в ходе брифинга.

https://ria.ru/20220716/boepripas-1802928523.html

днепропетровская область

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днепропетровская область, украина, в мире, ситуация в днр и лнр