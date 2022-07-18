https://ria.ru/20220718/olimpiada-1803121783.html

Российские школьники завоевали четыре золота на биологической олимпиаде

Российские школьники завоевали четыре золота на биологической олимпиаде - РИА Новости, 18.07.2022

Российские школьники завоевали четыре золота на биологической олимпиаде

Российские школьники завоевали четыре золотые медали на Международной биологической олимпиаде, состязание прошло в столице Армении Ереване в очном формате,... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T08:08

2022-07-18T08:08

2022-07-18T09:12

общество

сергей кравцов

фернан магеллан (мореплаватель)

армения

ереван

россия

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Российские школьники завоевали четыре золотые медали на Международной биологической олимпиаде, состязание прошло в столице Армении Ереване в очном формате, сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ."Российские школьники завоевали четыре золотые медали на 33-й Международной биологической олимпиаде школьников (МБО-2022). Абсолютное первое место по количеству баллов занял ученик школы Центра педагогического мастерства (Москва) Яков Коробицын. Состязание прошло в очном формате в городе Ереване (Армения). В олимпиаде приняли участие школьники из 65 стран, еще три страны прислали на МБО-2022 своих наблюдателей", - говорится в сообщении.Министр просвещения РФ Сергей Кравцов поздравил школьников с заслуженной победой и отметил заслуги их наставников, которые вложили душу в подготовку своих учеников, позволив им ярко проявить себя и победить в непростой борьбе."Особенно ценно, что ребята добыли победу в очной борьбе, проявив не только высокий уровень знаний, но и сильные личные качества", - приводятся в сообщении слова министра.В 2021 году российские школьники стали обладателями двух золотых и двух серебряных медалей 32-й Международной биологической олимпиады. Страной-организатором состязания выступила Португалия, поэтому главной темой соревнований стал 500-летний юбилей кругосветного путешествия Фернана Магеллана. Олимпиада проходила в онлайн-формате, но включала два традиционных тура - теоретический и практический.

https://ria.ru/20220716/olimpiada-1802918839.html

армения

ереван

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, сергей кравцов, фернан магеллан (мореплаватель), армения, ереван, россия, социальный навигатор, сн_образование