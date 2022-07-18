Рейтинг@Mail.ru
На юге Шри-Ланки появились очереди за бензином - РИА Новости, 18.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220718/ocheredi-1803202312.html
На юге Шри-Ланки появились очереди за бензином
На юге Шри-Ланки появились очереди за бензином - РИА Новости, 18.07.2022
На юге Шри-Ланки появились очереди за бензином
Очереди за бензином наблюдаются в Хиккадуве - небольшом городе на южном побережье Шри-Ланки, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T13:49
2022-07-18T13:49
в мире
шри-ланка
политический кризис в шри-ланке
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800660024_0:38:3072:1766_1920x0_80_0_0_a34d5f776d60128b53e9072b580ca0ba.jpg
ХИККАДУВА (Шри-Ланка), 18 июл - РИА Новости. Очереди за бензином наблюдаются в Хиккадуве - небольшом городе на южном побережье Шри-Ланки, передает корреспондент РИА Новости.Очереди за топливом не такие большие, как в неофициальной столице страны и самом большом ее городе, Коломбо, и состоят преимущественно из грузовиков и легковых автомобилей, а не из "тук-туков" (мотоциклетное такси, пользующееся популярностью в стране).Водители в городе, особенно таксисты-"тукеры", применяют хитрость: при движении под горку они глушат двигатель "тук-тука" и какое-то время машина едет сама по себе.
https://ria.ru/20220715/shri-lanka-1802529030.html
шри-ланка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800660024_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_77a18fd6e7aed9841d4608f8fab3a2f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, шри-ланка, политический кризис в шри-ланке
13:49 18.07.2022
 
На юге Шри-Ланки появились очереди за бензином

В городе Хиккадуве на южном побережье Шри-Ланки появились очереди за бензином

© AP Photo / Eranga JayawardenaОчередь на заправочной станции на Шри-Ланке
Очередь на заправочной станции на Шри-Ланке - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© AP Photo / Eranga Jayawardena
Очередь на заправочной станции на Шри-Ланке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХИККАДУВА (Шри-Ланка), 18 июл - РИА Новости. Очереди за бензином наблюдаются в Хиккадуве - небольшом городе на южном побережье Шри-Ланки, передает корреспондент РИА Новости.
Очереди за топливом не такие большие, как в неофициальной столице страны и самом большом ее городе, Коломбо, и состоят преимущественно из грузовиков и легковых автомобилей, а не из "тук-туков" (мотоциклетное такси, пользующееся популярностью в стране).
Водители в городе, особенно таксисты-"тукеры", применяют хитрость: при движении под горку они глушат двигатель "тук-тука" и какое-то время машина едет сама по себе.
Протестующие на крыше офиса премьер-министра Ранила Викрамесингхе в Коломбо, Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 08:00
Как Россия с Китаем разрушили Шри-Ланку
 
В миреШри-ЛанкаПолитический кризис в Шри-Ланке
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала