https://ria.ru/20220718/ocheredi-1803202312.html
На юге Шри-Ланки появились очереди за бензином
На юге Шри-Ланки появились очереди за бензином - РИА Новости, 18.07.2022
На юге Шри-Ланки появились очереди за бензином
Очереди за бензином наблюдаются в Хиккадуве - небольшом городе на южном побережье Шри-Ланки, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T13:49
2022-07-18T13:49
2022-07-18T13:49
в мире
шри-ланка
политический кризис в шри-ланке
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800660024_0:38:3072:1766_1920x0_80_0_0_a34d5f776d60128b53e9072b580ca0ba.jpg
ХИККАДУВА (Шри-Ланка), 18 июл - РИА Новости. Очереди за бензином наблюдаются в Хиккадуве - небольшом городе на южном побережье Шри-Ланки, передает корреспондент РИА Новости.Очереди за топливом не такие большие, как в неофициальной столице страны и самом большом ее городе, Коломбо, и состоят преимущественно из грузовиков и легковых автомобилей, а не из "тук-туков" (мотоциклетное такси, пользующееся популярностью в стране).Водители в городе, особенно таксисты-"тукеры", применяют хитрость: при движении под горку они глушат двигатель "тук-тука" и какое-то время машина едет сама по себе.
https://ria.ru/20220715/shri-lanka-1802529030.html
шри-ланка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800660024_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_77a18fd6e7aed9841d4608f8fab3a2f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, шри-ланка, политический кризис в шри-ланке
На юге Шри-Ланки появились очереди за бензином
В городе Хиккадуве на южном побережье Шри-Ланки появились очереди за бензином