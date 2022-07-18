https://ria.ru/20220718/ocheredi-1803202312.html

На юге Шри-Ланки появились очереди за бензином

На юге Шри-Ланки появились очереди за бензином - РИА Новости, 18.07.2022

На юге Шри-Ланки появились очереди за бензином

Очереди за бензином наблюдаются в Хиккадуве - небольшом городе на южном побережье Шри-Ланки, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T13:49

2022-07-18T13:49

2022-07-18T13:49

в мире

шри-ланка

политический кризис в шри-ланке

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ХИККАДУВА (Шри-Ланка), 18 июл - РИА Новости. Очереди за бензином наблюдаются в Хиккадуве - небольшом городе на южном побережье Шри-Ланки, передает корреспондент РИА Новости.Очереди за топливом не такие большие, как в неофициальной столице страны и самом большом ее городе, Коломбо, и состоят преимущественно из грузовиков и легковых автомобилей, а не из "тук-туков" (мотоциклетное такси, пользующееся популярностью в стране).Водители в городе, особенно таксисты-"тукеры", применяют хитрость: при движении под горку они глушат двигатель "тук-тука" и какое-то время машина едет сама по себе.

https://ria.ru/20220715/shri-lanka-1802529030.html

шри-ланка

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, шри-ланка, политический кризис в шри-ланке