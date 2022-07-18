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Gallup: лишь 11 процентов американцев доверяют телевизионным новостям - РИА Новости, 18.07.2022
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Gallup: лишь 11 процентов американцев доверяют телевизионным новостям
Gallup: лишь 11 процентов американцев доверяют телевизионным новостям - РИА Новости, 18.07.2022
Gallup: лишь 11 процентов американцев доверяют телевизионным новостям
Доверие к телевизионным новостям испытывают лишь 11% американских граждан, свидетельствуют опубликованные в понедельник результаты социологического... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T17:54
2022-07-18T17:57
в мире
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ВАШИНГТОН, 18 июл – РИА Новости. Доверие к телевизионным новостям испытывают лишь 11% американских граждан, свидетельствуют опубликованные в понедельник результаты социологического исследования, проведенного Gallup.В частности, среди опрошенных только 4% очень доверяют новостям с экрана и 7% - достаточно доверяют.Доля респондентов, которые доверяют новостям, публикуемым в печатной прессе, по итогам опроса составила 16%, из которых 5% очень доверяют и 11% достаточно доверяют.Уровни доверия к новостям в газетах и на телевидении одинаково снизились на 5 процентных пунктов по сравнению с прошлогодними значениями.Текущие показатели являются минимальными за всю историю наблюдений. Доверие к новостям с печатной прессе измеряется с 1973 года, а к телевидению - с 1993 года.Для сравнения, больше всего американцев доверяло печатным изданиям в 1979 году, когда поддержку им высказали 51% респондентов, а телевидению - 46% в 1993 году, то есть в первый год исследования.Опрос проводился с 1 по 30 июня среди 1015 совершеннолетних американцев от 18 лет и старше. Допустимая погрешность результата составила плюс-минус 4 процентных пункта.
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в мире, сша
17:54 18.07.2022 (обновлено: 17:57 18.07.2022)
 
Gallup: лишь 11 процентов американцев доверяют телевизионным новостям

Gallup: американцы демонстрируют рекордно низкий уровень доверия к новостям

© Depositphotos / belchonockДевушка смотрит телевизор
Девушка смотрит телевизор - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© Depositphotos / belchonock
Девушка смотрит телевизор. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 июл – РИА Новости. Доверие к телевизионным новостям испытывают лишь 11% американских граждан, свидетельствуют опубликованные в понедельник результаты социологического исследования, проведенного Gallup.
В частности, среди опрошенных только 4% очень доверяют новостям с экрана и 7% - достаточно доверяют.
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Доля респондентов, которые доверяют новостям, публикуемым в печатной прессе, по итогам опроса составила 16%, из которых 5% очень доверяют и 11% достаточно доверяют.
Уровни доверия к новостям в газетах и на телевидении одинаково снизились на 5 процентных пунктов по сравнению с прошлогодними значениями.
Текущие показатели являются минимальными за всю историю наблюдений. Доверие к новостям с печатной прессе измеряется с 1973 года, а к телевидению - с 1993 года.
Для сравнения, больше всего американцев доверяло печатным изданиям в 1979 году, когда поддержку им высказали 51% респондентов, а телевидению - 46% в 1993 году, то есть в первый год исследования.
Опрос проводился с 1 по 30 июня среди 1015 совершеннолетних американцев от 18 лет и старше. Допустимая погрешность результата составила плюс-минус 4 процентных пункта.
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