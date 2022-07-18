https://ria.ru/20220718/nigeriya-1803133797.html

Нигерия готова принять саммит Россия — Африка, заявил посол

Нигерия готова принять саммит Россия — Африка, заявил посол - РИА Новости, 18.07.2022

Нигерия готова принять саммит Россия — Африка, заявил посол

Нигерия готова провести саммит Россия - Африка, запланированный на этот год, однако решение о сроках и месте проведения форума ещё не принималось, заявил в... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T09:48

2022-07-18T09:48

2022-07-18T10:04

в мире

владимир путин

маки салл

абдель фаттах ас-сиси

африка

нигерия

россия

африканский союз

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Нигерия готова провести саммит Россия - Африка, запланированный на этот год, однако решение о сроках и месте проведения форума ещё не принималось, заявил в интервью РИА Новости посол Нигерии в РФ Абдуллахи Шеху."Пока ещё нет определённости. Даже когда президент Сенегала и глава Африканского союза Маки Салл приезжали в Сочи на переговоры с (президентом России) Владимиром Путиным, ясности не появилось. Так что мы ждем решения наших властей. Но мы готовы приехать на саммит, когда решение будет принято", - сказал посол."Если возникнет такая инициатива, мы ее рассмотрим. Это будет честью для нас", - добавил он, говоря о возможности проведения саммита в Нигерии.Первый саммит Россия - Африка прошел в Сочи 23-24 октября 2019 года под сопредседательством президентов РФ и Египта Владимира Путина и Абделя Фаттаха ас-Сиси. Второй намечен на осень 2022 года.Читайте полный текст интервью >>

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https://ria.ru/20220718/priznanie-1803117739.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, маки салл, абдель фаттах ас-сиси, африка, нигерия, россия, африканский союз