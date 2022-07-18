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Нигерия готова принять саммит Россия — Африка, заявил посол - РИА Новости, 18.07.2022
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Нигерия готова принять саммит Россия — Африка, заявил посол
Нигерия готова принять саммит Россия — Африка, заявил посол - РИА Новости, 18.07.2022
Нигерия готова принять саммит Россия — Африка, заявил посол
Нигерия готова провести саммит Россия - Африка, запланированный на этот год, однако решение о сроках и месте проведения форума ещё не принималось, заявил в... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T09:48
2022-07-18T10:04
в мире
владимир путин
маки салл
абдель фаттах ас-сиси
африка
нигерия
россия
африканский союз
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Нигерия готова провести саммит Россия - Африка, запланированный на этот год, однако решение о сроках и месте проведения форума ещё не принималось, заявил в интервью РИА Новости посол Нигерии в РФ Абдуллахи Шеху."Пока ещё нет определённости. Даже когда президент Сенегала и глава Африканского союза Маки Салл приезжали в Сочи на переговоры с (президентом России) Владимиром Путиным, ясности не появилось. Так что мы ждем решения наших властей. Но мы готовы приехать на саммит, когда решение будет принято", - сказал посол."Если возникнет такая инициатива, мы ее рассмотрим. Это будет честью для нас", - добавил он, говоря о возможности проведения саммита в Нигерии.Первый саммит Россия - Африка прошел в Сочи 23-24 октября 2019 года под сопредседательством президентов РФ и Египта Владимира Путина и Абделя Фаттаха ас-Сиси. Второй намечен на осень 2022 года.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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в мире, владимир путин, маки салл, абдель фаттах ас-сиси, африка, нигерия, россия, африканский союз
09:48 18.07.2022 (обновлено: 10:04 18.07.2022)
 
Нигерия готова принять саммит Россия — Африка, заявил посол

Посол Нигерии Абдуллахи Шеху: страна готова принять саммит Россия — Африка

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПосол Федеративной Республики Нигерия в РФ Абдуллахи Иибаиквал Шеху
Посол Федеративной Республики Нигерия в РФ Абдуллахи Иибаиквал Шеху - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Посол Федеративной Республики Нигерия в РФ Абдуллахи Иибаиквал Шеху. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Нигерия готова провести саммит Россия - Африка, запланированный на этот год, однако решение о сроках и месте проведения форума ещё не принималось, заявил в интервью РИА Новости посол Нигерии в РФ Абдуллахи Шеху.
"Пока ещё нет определённости. Даже когда президент Сенегала и глава Африканского союза Маки Салл приезжали в Сочи на переговоры с (президентом России) Владимиром Путиным, ясности не появилось. Так что мы ждем решения наших властей. Но мы готовы приехать на саммит, когда решение будет принято", - сказал посол.
Город Кано, Нигерия - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
09:27
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"Если возникнет такая инициатива, мы ее рассмотрим. Это будет честью для нас", - добавил он, говоря о возможности проведения саммита в Нигерии.
Первый саммит Россия - Африка прошел в Сочи 23-24 октября 2019 года под сопредседательством президентов РФ и Египта Владимира Путина и Абделя Фаттаха ас-Сиси. Второй намечен на осень 2022 года.
Читайте полный текст интервью >>
Посол Федеративной Республики Нигерия в РФ Абдуллахи Иибаиквал Шеху - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
06:45
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В миреВладимир ПутинМаки СаллАбдель Фаттах ас-СисиАфрикаНигерияРоссияАфриканский союз
 
 
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