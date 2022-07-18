https://ria.ru/20220718/neft-1803315993.html

В Германии предложили альтернативу российской нефти

В Германии предложили альтернативу российской нефти - РИА Новости, 18.07.2022

В Германии предложили альтернативу российской нефти

Дочерняя компания "Роснефти" Rosneft Deutschland предложила Министерству экономики Германии альтернативу в виде поставок из Казахстана ввиду намерения властей... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T19:19

2022-07-18T19:19

2022-07-18T20:11

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БЕРЛИН, 18 июл — РИА Новости. Дочерняя компания "Роснефти" Rosneft Deutschland предложила Министерству экономики Германии альтернативу в виде поставок из Казахстана ввиду намерения властей отказаться от поставок из России в 2023 году, заявили в объединении бизнес-ассоциаций Восточной Германии и Берлина.После начала спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против России, в частности, на энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения, но немецкое правительство также выступило с инициативой отказаться от российских нефтепродуктов до февраля 2023 года."В качестве альтернативного решения Министерство экономики и защиты климата Германии получило предложение от акционера НПЗ Rosneft Deutschland закупить сырую нефть в Казахстане", — говорится в заявлении на сайте ассоциаций.По этому плану, нефть из Казахстана будет транспортироваться на НПЗ в немецком Шведте по трубопроводу "Дружба", не подпадая под режим эмбарго. Вместе с поставками нефти по трубопроводу из города Ростока работа нефтеперерабатывающего завода, вероятно, сможет быть обеспечена на 100%, говорится в заявлении."Если же ничего не поможет, группа по интересам бизнес-ассоциаций в Восточной Германии и Берлине <...> требует, чтобы по трубопроводу "Дружба" продолжала поступать российская нефть. В конце концов, никому не объяснить, почему газ из России можно импортировать, а нефть нельзя", — подчеркивается в заявлении.Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые в том числе предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти из России. При этом в Европе и США эти шаги спровоцировали рекордный скачок инфляции, в частности рост цен на топливо и продовольствие.

https://ria.ru/20220718/neft-1803143058.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, германия, казахстан, экономика, нефть, в мире, роснефть