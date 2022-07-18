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В Германии предложили альтернативу российской нефти - РИА Новости, 18.07.2022
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В Германии предложили альтернативу российской нефти
В Германии предложили альтернативу российской нефти - РИА Новости, 18.07.2022
В Германии предложили альтернативу российской нефти
Дочерняя компания "Роснефти" Rosneft Deutschland предложила Министерству экономики Германии альтернативу в виде поставок из Казахстана ввиду намерения властей... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T19:19
2022-07-18T20:11
россия
германия
казахстан
экономика
нефть
в мире
роснефть
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БЕРЛИН, 18 июл — РИА Новости. Дочерняя компания "Роснефти" Rosneft Deutschland предложила Министерству экономики Германии альтернативу в виде поставок из Казахстана ввиду намерения властей отказаться от поставок из России в 2023 году, заявили в объединении бизнес-ассоциаций Восточной Германии и Берлина.После начала спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против России, в частности, на энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения, но немецкое правительство также выступило с инициативой отказаться от российских нефтепродуктов до февраля 2023 года."В качестве альтернативного решения Министерство экономики и защиты климата Германии получило предложение от акционера НПЗ Rosneft Deutschland закупить сырую нефть в Казахстане", — говорится в заявлении на сайте ассоциаций.По этому плану, нефть из Казахстана будет транспортироваться на НПЗ в немецком Шведте по трубопроводу "Дружба", не подпадая под режим эмбарго. Вместе с поставками нефти по трубопроводу из города Ростока работа нефтеперерабатывающего завода, вероятно, сможет быть обеспечена на 100%, говорится в заявлении."Если же ничего не поможет, группа по интересам бизнес-ассоциаций в Восточной Германии и Берлине &lt;...&gt; требует, чтобы по трубопроводу "Дружба" продолжала поступать российская нефть. В конце концов, никому не объяснить, почему газ из России можно импортировать, а нефть нельзя", — подчеркивается в заявлении.Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые в том числе предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти из России. При этом в Европе и США эти шаги спровоцировали рекордный скачок инфляции, в частности рост цен на топливо и продовольствие.
https://ria.ru/20220718/neft-1803143058.html
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россия, германия, казахстан, экономика, нефть, в мире, роснефть
19:19 18.07.2022 (обновлено: 20:11 18.07.2022)
 
В Германии предложили альтернативу российской нефти

Немецкая "дочка" "Роснефти" предложила заменить российскую нефть на казахстанскую

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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БЕРЛИН, 18 июл — РИА Новости. Дочерняя компания "Роснефти" Rosneft Deutschland предложила Министерству экономики Германии альтернативу в виде поставок из Казахстана ввиду намерения властей отказаться от поставок из России в 2023 году, заявили в объединении бизнес-ассоциаций Восточной Германии и Берлина.
После начала спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против России, в частности, на энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения, но немецкое правительство также выступило с инициативой отказаться от российских нефтепродуктов до февраля 2023 года.
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"В качестве альтернативного решения Министерство экономики и защиты климата Германии получило предложение от акционера НПЗ Rosneft Deutschland закупить сырую нефть в Казахстане", — говорится в заявлении на сайте ассоциаций.
По этому плану, нефть из Казахстана будет транспортироваться на НПЗ в немецком Шведте по трубопроводу "Дружба", не подпадая под режим эмбарго. Вместе с поставками нефти по трубопроводу из города Ростока работа нефтеперерабатывающего завода, вероятно, сможет быть обеспечена на 100%, говорится в заявлении.
"Если же ничего не поможет, группа по интересам бизнес-ассоциаций в Восточной Германии и Берлине <...> требует, чтобы по трубопроводу "Дружба" продолжала поступать российская нефть. В конце концов, никому не объяснить, почему газ из России можно импортировать, а нефть нельзя", — подчеркивается в заявлении.
Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые в том числе предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти из России. При этом в Европе и США эти шаги спровоцировали рекордный скачок инфляции, в частности рост цен на топливо и продовольствие.
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РоссияГерманияКазахстанЭкономикаНефтьВ миреРоснефть
 
 
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