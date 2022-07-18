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Эрдоган пригрозил затормозить присоединение Швеции и Финляндии к НАТО - РИА Новости, 18.07.2022
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Эрдоган пригрозил затормозить присоединение Швеции и Финляндии к НАТО
Эрдоган пригрозил затормозить присоединение Швеции и Финляндии к НАТО - РИА Новости, 18.07.2022
Эрдоган пригрозил затормозить присоединение Швеции и Финляндии к НАТО
Анкара может затормозить процесс присоединения Швеции и Финляндии к НАТО при условии невыполнения ее требований, Стокгольм не показывает должной реакции, заявил РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T17:40
2022-07-18T17:40
в мире
швеция
финляндия
турция
нато
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 18 июл - РИА Новости. Анкара может затормозить процесс присоединения Швеции и Финляндии к НАТО при условии невыполнения ее требований, Стокгольм не показывает должной реакции, заявил президент страны Тайип Эрдоган.Накануне саммита НАТО в Мадриде Швеция, Финляндия и Турция подписали меморандум по безопасности, который разблокировал начало переговоров о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО. Страны договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая меры против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), обмен информацией, соглашение по экстрадиции. Турция ранее тормозила начало процесса о присоединении, выражая опасения в связи с поддержкой Стокгольмом и Хельсинки РПК."Еще раз повторяю, что в случае невыполнения наших требований, процесс будет заторможен. Мы видим, что особенно Швеция не показывает должной реакции", - сказал Эрдоган, выступая с обращением к народу после заседания кабмина в понедельник.
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в мире, швеция, финляндия, турция, нато, реджеп тайип эрдоган
17:40 18.07.2022
 
Эрдоган пригрозил затормозить присоединение Швеции и Финляндии к НАТО

Эрдоган: Турция замедлит вступление Швеции и Финляндии в НАТО при невыполнении ее условий

© AP Photo / Francisco SecoПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© AP Photo / Francisco Seco
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 18 июл - РИА Новости. Анкара может затормозить процесс присоединения Швеции и Финляндии к НАТО при условии невыполнения ее требований, Стокгольм не показывает должной реакции, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
Накануне саммита НАТО в Мадриде Швеция, Финляндия и Турция подписали меморандум по безопасности, который разблокировал начало переговоров о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО. Страны договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая меры против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), обмен информацией, соглашение по экстрадиции. Турция ранее тормозила начало процесса о присоединении, выражая опасения в связи с поддержкой Стокгольмом и Хельсинки РПК.
"Еще раз повторяю, что в случае невыполнения наших требований, процесс будет заторможен. Мы видим, что особенно Швеция не показывает должной реакции", - сказал Эрдоган, выступая с обращением к народу после заседания кабмина в понедельник.
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
10:23
В бундестаге призвали Европу готовиться к роспуску НАТО
 
В миреШвецияФинляндияТурцияНАТОРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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