https://ria.ru/20220718/mir-1803113951.html
В Нигерии обсуждают возможность использования карт "Мир", заявил посол Шеху
В Нигерии обсуждают возможность использования карт "Мир", заявил посол Шеху - РИА Новости, 18.07.2022
В Нигерии обсуждают возможность использования карт "Мир", заявил посол Шеху
Финансовые учреждения Нигерии обсуждают с российскими партнерами возможность использования в стране карт платежной системы "Мир", заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T03:46
2022-07-18T03:46
2022-07-18T10:03
нигерия
россия
в мире
экономика
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Финансовые учреждения Нигерии обсуждают с российскими партнерами возможность использования в стране карт платежной системы "Мир", заявил в интервью РИА Новости посол страны в РФ Абдуллахи Шеху."Мы также обсуждаем использование платежной системы "Мир" в Нигерии, наши финансовые учреждения находятся в диалоге с российскими партнерами по этому поводу", - сказал он."Сегодня, если вы едете в Африку, вам нужно иметь с собой наличные - в долларах, в евро, в фунтах. Рубли вряд ли получится обменять", - добавил посол.Читайте полный текст интервью >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нигерия, россия, в мире, экономика
03:46 18.07.2022 (обновлено: 10:03 18.07.2022)
В Нигерии обсуждают возможность использования карт "Мир", заявил посол Шеху
Посол Шеху заявил, что Нигерия обсуждает с Россией возможность использования карт "Мир"