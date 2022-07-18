Рейтинг@Mail.ru
В Нигерии обсуждают возможность использования карт "Мир", заявил посол Шеху - РИА Новости, 18.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220718/mir-1803113951.html
В Нигерии обсуждают возможность использования карт "Мир", заявил посол Шеху
В Нигерии обсуждают возможность использования карт "Мир", заявил посол Шеху - РИА Новости, 18.07.2022
В Нигерии обсуждают возможность использования карт "Мир", заявил посол Шеху
Финансовые учреждения Нигерии обсуждают с российскими партнерами возможность использования в стране карт платежной системы "Мир", заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T03:46
2022-07-18T10:03
нигерия
россия
в мире
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150561/26/1505612648_0:50:960:590_1920x0_80_0_0_e99084c4123d5471fdff58f6da0c4f8d.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Финансовые учреждения Нигерии обсуждают с российскими партнерами возможность использования в стране карт платежной системы "Мир", заявил в интервью РИА Новости посол страны в РФ Абдуллахи Шеху."Мы также обсуждаем использование платежной системы "Мир" в Нигерии, наши финансовые учреждения находятся в диалоге с российскими партнерами по этому поводу", - сказал он."Сегодня, если вы едете в Африку, вам нужно иметь с собой наличные - в долларах, в евро, в фунтах. Рубли вряд ли получится обменять", - добавил посол.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20220618/rosturizm-1796393265.html
нигерия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150561/26/1505612648_54:0:907:640_1920x0_80_0_0_2f1648772067403464f851831397b23f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нигерия, россия, в мире, экономика
03:46 18.07.2022 (обновлено: 10:03 18.07.2022)
 
В Нигерии обсуждают возможность использования карт "Мир", заявил посол Шеху

Посол Шеху заявил, что Нигерия обсуждает с Россией возможность использования карт "Мир"

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкКарты национальной платежной системы "Мир"
Карты национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Карты национальной платежной системы "Мир". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Финансовые учреждения Нигерии обсуждают с российскими партнерами возможность использования в стране карт платежной системы "Мир", заявил в интервью РИА Новости посол страны в РФ Абдуллахи Шеху.
"Мы также обсуждаем использование платежной системы "Мир" в Нигерии, наши финансовые учреждения находятся в диалоге с российскими партнерами по этому поводу", - сказал он.
Карты национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
18 июня, 10:02Петербургский международный экономический форум — 2022
Ростуризм ведет работу для приема карт "Мир" в семи новых странах
"Сегодня, если вы едете в Африку, вам нужно иметь с собой наличные - в долларах, в евро, в фунтах. Рубли вряд ли получится обменять", - добавил посол.
Читайте полный текст интервью >>
 
НигерияРоссияВ миреЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала