https://ria.ru/20220718/mir-1803113951.html

В Нигерии обсуждают возможность использования карт "Мир", заявил посол Шеху

В Нигерии обсуждают возможность использования карт "Мир", заявил посол Шеху - РИА Новости, 18.07.2022

В Нигерии обсуждают возможность использования карт "Мир", заявил посол Шеху

Финансовые учреждения Нигерии обсуждают с российскими партнерами возможность использования в стране карт платежной системы "Мир", заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T03:46

2022-07-18T03:46

2022-07-18T10:03

нигерия

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экономика

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Финансовые учреждения Нигерии обсуждают с российскими партнерами возможность использования в стране карт платежной системы "Мир", заявил в интервью РИА Новости посол страны в РФ Абдуллахи Шеху."Мы также обсуждаем использование платежной системы "Мир" в Нигерии, наши финансовые учреждения находятся в диалоге с российскими партнерами по этому поводу", - сказал он."Сегодня, если вы едете в Африку, вам нужно иметь с собой наличные - в долларах, в евро, в фунтах. Рубли вряд ли получится обменять", - добавил посол.Читайте полный текст интервью >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

нигерия, россия, в мире, экономика