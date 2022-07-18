https://ria.ru/20220718/lopes-1803255923.html

Дженнифер Лопес взяла фамилию мужа

Дженнифер Лопес взяла фамилию мужа - РИА Новости, 18.07.2022

Дженнифер Лопес взяла фамилию мужа

Дженнифер Лопес взяла фамилию мужа Бена Аффлека и рассказала, что, несмотря на звездный статус, они стояли в общей очереди на регистрацию брака. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T16:43

2022-07-18T16:43

2022-07-18T16:43

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ВАШИНГТОН, 18 июл – РИА Новости. Дженнифер Лопес взяла фамилию мужа Бена Аффлека и рассказала, что, несмотря на звездный статус, они стояли в общей очереди на регистрацию брака.Документы, выложенные на официальном сайте округа Кларк штата Невада, подтверждают, что свадьба, увенчавшая 20-летний роман, состоялась в субботу, а новобрачная в качестве второго имени указала "Аффлек Дженнифер".Певица рассказала, что они едва успели до закрытия часовни и хотели, чтобы церемонию вел Элвис, но его не оказалось.Свадьба "Беннифер" увенчала отношения, которые начались еще в начале века. Пара впервые оформила помолвку в 2002, но расторгла ее двумя годами позже. Каждый из них побывал в браке, который распался, и обзавелся детьми. Лопес и Аффлек сенсационно воссоединилась в 2021 году.

https://ria.ru/20210731/vossoedinenie-1743465238.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, новости культуры, шоу-бизнес, дженнифер лопес, бен аффлек