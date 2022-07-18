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Дженнифер Лопес взяла фамилию мужа - РИА Новости, 18.07.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220718/lopes-1803255923.html
Дженнифер Лопес взяла фамилию мужа
Дженнифер Лопес взяла фамилию мужа - РИА Новости, 18.07.2022
Дженнифер Лопес взяла фамилию мужа
Дженнифер Лопес взяла фамилию мужа Бена Аффлека и рассказала, что, несмотря на звездный статус, они стояли в общей очереди на регистрацию брака. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T16:43
2022-07-18T16:43
шоубиз
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новости культуры
шоу-бизнес
дженнифер лопес
бен аффлек
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ВАШИНГТОН, 18 июл – РИА Новости. Дженнифер Лопес взяла фамилию мужа Бена Аффлека и рассказала, что, несмотря на звездный статус, они стояли в общей очереди на регистрацию брака.Документы, выложенные на официальном сайте округа Кларк штата Невада, подтверждают, что свадьба, увенчавшая 20-летний роман, состоялась в субботу, а новобрачная в качестве второго имени указала "Аффлек Дженнифер".Певица рассказала, что они едва успели до закрытия часовни и хотели, чтобы церемонию вел Элвис, но его не оказалось.Свадьба "Беннифер" увенчала отношения, которые начались еще в начале века. Пара впервые оформила помолвку в 2002, но расторгла ее двумя годами позже. Каждый из них побывал в браке, который распался, и обзавелся детьми. Лопес и Аффлек сенсационно воссоединилась в 2021 году.
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знаменитости, новости культуры, шоу-бизнес, дженнифер лопес, бен аффлек
16:43 18.07.2022
 
Дженнифер Лопес взяла фамилию мужа

Певица Дженнифер Лопес взяла фамилию мужа Бена Аффлека

© AP Photo / Invision/Joel C RyanДженнифер Лопес и Бен Аффлек на 78-м Венецианском кинофестивале в Италии
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на 78-м Венецианском кинофестивале в Италии - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© AP Photo / Invision/Joel C Ryan
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ВАШИНГТОН, 18 июл – РИА Новости. Дженнифер Лопес взяла фамилию мужа Бена Аффлека и рассказала, что, несмотря на звездный статус, они стояли в общей очереди на регистрацию брака.
Документы, выложенные на официальном сайте округа Кларк штата Невада, подтверждают, что свадьба, увенчавшая 20-летний роман, состоялась в субботу, а новобрачная в качестве второго имени указала "Аффлек Дженнифер".

"Прошлой ночью мы прилетели в Лас-Вегас, стояли в очереди за брачным свидетельством вместе с еще четырьмя парами. Все они совершили такое же путешествие в свадебную столицу мира", – описала церемонию сама Лопес в новостной рассылке.

Певица рассказала, что они едва успели до закрытия часовни и хотели, чтобы церемонию вел Элвис, но его не оказалось.

"Мы сделали это. Любовь красива, добра и, как выясняется, терпелива", – написала Лопес.

Свадьба "Беннифер" увенчала отношения, которые начались еще в начале века. Пара впервые оформила помолвку в 2002, но расторгла ее двумя годами позже. Каждый из них побывал в браке, который распался, и обзавелся детьми. Лопес и Аффлек сенсационно воссоединилась в 2021 году.
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