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"Принимала ванну с пеной": Лопес о деталях предложения Аффлека - РИА Новости, 13.04.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220413/lopes-1783359903.html
"Принимала ванну с пеной": Лопес о деталях предложения Аффлека
"Принимала ванну с пеной": Лопес о деталях предложения Аффлека - РИА Новости, 13.04.2022
"Принимала ванну с пеной": Лопес о деталях предложения Аффлека
Дженнифер Лопес поделилась подробностями свадебного предложения Бена Аффлека. По словам звезды, мужчина подошел к ней, когда она лежала в ванне с пеной. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T18:40
2022-04-13T18:40
шоубиз
знаменитости
дженнифер лопес
бен аффлек
шоу-бизнес
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Дженнифер Лопес поделилась подробностями свадебного предложения Бена Аффлека. По словам звезды, мужчина подошел к ней, когда она лежала в ванне с пеной.На своем сайте On The JLo она похвалилась кольцом с изумрудом, отметив, что это ее счастливый цвет.Лопес и Аффлек уже были обручены в 2000-х. Но тогда дело до свадьбы так и не дошло. В январе 2004 стало известно, что знаменитости расстались.Слухи о том, что они снова вместе, появились в Сети в конце апреля 2021 года. В июле певица заявила, что действительно встречается с Беном.Лопес призналась, что они с Аффлеком – два счастливчика, которые получили второй шанс на настоящую любовь.
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знаменитости, дженнифер лопес, бен аффлек, шоу-бизнес
18:40 13.04.2022
 
"Принимала ванну с пеной": Лопес о деталях предложения Аффлека

Лопес рассказала о деталях предложения Аффлека и показала кольцо с изумрудом

© AP Photo / Invision/Joel C RyanДженнифер Лопес и Бен Аффлек на 78-м Венецианском кинофестивале в Италии
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на 78-м Венецианском кинофестивале в Италии - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© AP Photo / Invision/Joel C Ryan
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Дженнифер Лопес поделилась подробностями свадебного предложения Бена Аффлека. По словам звезды, мужчина подошел к ней, когда она лежала в ванне с пеной.

"Когда я вечером принимала ванну с пеной, мой возлюбленный подошел, встал на одно колено, и сделал предложение. Я была застигнута врасплох: я просто смотрела в его глаза, плакала и пыталась осознать, что это происходит снова, спустя 20 лет. Я буквально потеряла дар речи. Тогда он спросил: "Это означает "да"?". Я сказала: "Конечно, да", – призналась артистка.

На своем сайте On The JLo она похвалилась кольцом с изумрудом, отметив, что это ее счастливый цвет.
© On The JLo 2022Дженнифер Лопес показывает помолвочное кольцо с изумрудом
Дженнифер Лопес показывает помолвочное кольцо с изумрудом
© On The JLo 2022
Лопес и Аффлек уже были обручены в 2000-х. Но тогда дело до свадьбы так и не дошло. В январе 2004 стало известно, что знаменитости расстались.
Слухи о том, что они снова вместе, появились в Сети в конце апреля 2021 года. В июле певица заявила, что действительно встречается с Беном.
Лопес призналась, что они с Аффлеком – два счастливчика, которые получили второй шанс на настоящую любовь.
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