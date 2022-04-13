https://ria.ru/20220413/lopes-1783359903.html

"Принимала ванну с пеной": Лопес о деталях предложения Аффлека

"Принимала ванну с пеной": Лопес о деталях предложения Аффлека - РИА Новости, 13.04.2022

"Принимала ванну с пеной": Лопес о деталях предложения Аффлека

Дженнифер Лопес поделилась подробностями свадебного предложения Бена Аффлека. По словам звезды, мужчина подошел к ней, когда она лежала в ванне с пеной. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T18:40

2022-04-13T18:40

2022-04-13T18:40

шоубиз

знаменитости

дженнифер лопес

бен аффлек

шоу-бизнес

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Дженнифер Лопес поделилась подробностями свадебного предложения Бена Аффлека. По словам звезды, мужчина подошел к ней, когда она лежала в ванне с пеной.На своем сайте On The JLo она похвалилась кольцом с изумрудом, отметив, что это ее счастливый цвет.Лопес и Аффлек уже были обручены в 2000-х. Но тогда дело до свадьбы так и не дошло. В январе 2004 стало известно, что знаменитости расстались.Слухи о том, что они снова вместе, появились в Сети в конце апреля 2021 года. В июле певица заявила, что действительно встречается с Беном.Лопес призналась, что они с Аффлеком – два счастливчика, которые получили второй шанс на настоящую любовь.

https://ria.ru/20220401/dolina-1781293476.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, дженнифер лопес, бен аффлек, шоу-бизнес