"Принимала ванну с пеной": Лопес о деталях предложения Аффлека
Лопес рассказала о деталях предложения Аффлека и показала кольцо с изумрудом
© AP Photo / Invision/Joel C RyanДженнифер Лопес и Бен Аффлек на 78-м Венецианском кинофестивале в Италии
© AP Photo / Invision/Joel C Ryan
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Дженнифер Лопес поделилась подробностями свадебного предложения Бена Аффлека. По словам звезды, мужчина подошел к ней, когда она лежала в ванне с пеной.
"Когда я вечером принимала ванну с пеной, мой возлюбленный подошел, встал на одно колено, и сделал предложение. Я была застигнута врасплох: я просто смотрела в его глаза, плакала и пыталась осознать, что это происходит снова, спустя 20 лет. Я буквально потеряла дар речи. Тогда он спросил: "Это означает "да"?". Я сказала: "Конечно, да", – призналась артистка.
На своем сайте On The JLo она похвалилась кольцом с изумрудом, отметив, что это ее счастливый цвет.
Лопес и Аффлек уже были обручены в 2000-х. Но тогда дело до свадьбы так и не дошло. В январе 2004 стало известно, что знаменитости расстались.
Слухи о том, что они снова вместе, появились в Сети в конце апреля 2021 года. В июле певица заявила, что действительно встречается с Беном.
Лопес призналась, что они с Аффлеком – два счастливчика, которые получили второй шанс на настоящую любовь.
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