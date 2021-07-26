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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210726/lopez-1742883560.html
Официально вместе: Джей Ло опубликовала страстный снимок с Аффлеком
Официально вместе: Джей Ло опубликовала страстный снимок с Аффлеком - РИА Новости, 26.07.2021
Официально вместе: Джей Ло опубликовала страстный снимок с Аффлеком
Дженнифер Лопес подтвердила отношения с Беном Аффлеком. В личном микроблоге она разместила совместное фото с актером. РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T12:59
2021-07-26T12:59
шоу-бизнес
культура
новости культуры
знаменитости
звезды
бен аффлек
дженнифер лопес
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Дженнифер Лопес подтвердила отношения с Беном Аффлеком. В личном микроблоге она разместила совместное фото с актером.На опубликованном кадре артисты изображены целующимися. Снимок сделан на яхте. Аффлек одет в темно-синюю рубашку и бежевые брюки. Дженнифер выбрала купальник с розово-желтым принтом, на ее плечах — накидка, а на голове — соломенная шляпа.Знаменитости встречались в 2000-х, актер сделал предложение певице, однако свадьба не состоялась. В январе 2004 стало известно, что они разошлись. Слухи о романе Дженнифер и Бена появились в Сети в конце апреля 2021 года. Пресса часто публикует комментарии об их отношениях близких к ним людей. Например, инсайдер раскрыл, что о воссоединении Лопес и Аффлека думает бывшая жена актера Дженнифер Гарнер.
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шоу-бизнес, новости культуры, знаменитости, звезды, бен аффлек, дженнифер лопес
12:59 26.07.2021
 

Официально вместе: Джей Ло опубликовала страстный снимок с Аффлеком

© AP Photo / Rene MacuraБен Аффлек и Дженнифер Лопес
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© AP Photo / Rene Macura
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Дженнифер Лопес подтвердила отношения с Беном Аффлеком. В личном микроблоге она разместила совместное фото с актером.
На опубликованном кадре артисты изображены целующимися. Снимок сделан на яхте. Аффлек одет в темно-синюю рубашку и бежевые брюки. Дженнифер выбрала купальник с розово-желтым принтом, на ее плечах — накидка, а на голове — соломенная шляпа.
Знаменитости встречались в 2000-х, актер сделал предложение певице, однако свадьба не состоялась. В январе 2004 стало известно, что они разошлись.
Слухи о романе Дженнифер и Бена появились в Сети в конце апреля 2021 года. Пресса часто публикует комментарии об их отношениях близких к ним людей. Например, инсайдер раскрыл, что о воссоединении Лопес и Аффлека думает бывшая жена актера Дженнифер Гарнер.
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
21 мая, 02:47Культура
Инсайдер рассказал о развитии отношений Дженнифер Лопес и Бена Аффлека
 
КультураШоу-бизнесНовости культурыЗнаменитостизвездыБен АффлекДженнифер Лопес
 
 
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