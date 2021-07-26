https://ria.ru/20210726/lopez-1742883560.html

Официально вместе: Джей Ло опубликовала страстный снимок с Аффлеком

Официально вместе: Джей Ло опубликовала страстный снимок с Аффлеком - РИА Новости, 26.07.2021

Официально вместе: Джей Ло опубликовала страстный снимок с Аффлеком

Дженнифер Лопес подтвердила отношения с Беном Аффлеком. В личном микроблоге она разместила совместное фото с актером. РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T12:59

2021-07-26T12:59

2021-07-26T12:59

шоу-бизнес

культура

новости культуры

знаменитости

звезды

бен аффлек

дженнифер лопес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733173201_0:165:1220:851_1920x0_80_0_0_e8b54e5e98968196902fc43b0c45074c.jpg

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Дженнифер Лопес подтвердила отношения с Беном Аффлеком. В личном микроблоге она разместила совместное фото с актером.На опубликованном кадре артисты изображены целующимися. Снимок сделан на яхте. Аффлек одет в темно-синюю рубашку и бежевые брюки. Дженнифер выбрала купальник с розово-желтым принтом, на ее плечах — накидка, а на голове — соломенная шляпа.Знаменитости встречались в 2000-х, актер сделал предложение певице, однако свадьба не состоялась. В январе 2004 стало известно, что они разошлись. Слухи о романе Дженнифер и Бена появились в Сети в конце апреля 2021 года. Пресса часто публикует комментарии об их отношениях близких к ним людей. Например, инсайдер раскрыл, что о воссоединении Лопес и Аффлека думает бывшая жена актера Дженнифер Гарнер.

https://ria.ru/20210521/lopez-1733172539.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, новости культуры, знаменитости, звезды, бен аффлек, дженнифер лопес