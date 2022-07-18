https://ria.ru/20220718/kroty-1803302700.html

Как избавиться от кротов на участке: самые эффективные способы

Кроты на участке: как избавиться навсегда, самые эффективные способы и средства

Как избавиться от кротов на участке: самые эффективные способы

При появлении на дачном участке кротов можно самому соорудить кротоловки или использовать специальные средства для борьбы с нежелательными гостями. Причины... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T18:39

2022-07-18T18:39

2022-07-18T18:39

общество

дача

дача

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. При появлении на дачном участке кротов можно самому соорудить кротоловки или использовать специальные средства для борьбы с нежелательными гостями. Причины появления кротов, эффективные способы устранения, как навсегда избавиться от животных - в материале РИА НовостиКроты на участкеКроты появляются на участке в том случае, если почва влажная и плодородная. Они питаются дождевыми червями, личинками жуков, гусеницами.В погоне за добычей кроты прорывают целые тоннели, в которые могут проваливаться грядки с овощами и другими культурами. Если рядом будет молодое, только что посаженное деревце, его корни будут подрыты — в результате они начнут подсыхать, и дерево может погибнуть.Стоит иметь в виду, что кроты способны прорывать подземные ходы со скоростью до 4 м в час. В шерсти зверька нередко могут быть блохи и клещи. Также они могут быть переносчиками бешенства. Кротов редко можно увидеть на поверхности земли, но такая встреча не исключена. При контакте с домашним животным, которое бегает по участку, насекомые могут оказаться в шерсти питомца.Места обитания кротаЗверьки проживают в толще земли, практически постоянно находясь в темноте, зрение у них развито плохо.Чаще всего они обитают в местности с влажной почвой и умеренным климатом. Зверьки не придут на болотистые участки, они больше предпочитают рыхлый и мягкий грунт. Кроты живут на лугах, опушках, лесных полянах, широколиственных лесах и возделываемых человеком сельскохозяйственных угодьях.Несмотря на небольшие размеры, кроты любят много поесть, летом объемы съедаемой ими пищи больше, чем зимой. Зверьки могут выдержать без еды максимум 16 часов.В земле кроты проделывают мощными передними лапами ходы на глубине 20-25 метров. Лабиринты могут достигать нескольких километров в длину.Крот — вредитель или нетКроты могут приносить и пользу, и вред огороднику.Анна Банникова, старший сотрудник факультета биологии Московского государственного университета, отмечает: “Кроты — такие же хозяева сада, как и человек, который занял часть природной территории. Благодаря работе кротов земля становится более рыхлой, почвенные слои перемещаются из глубоких к поверхностным, таким образом осуществляется круговорот, что важно для нормального почвенного биоценоза. В результате разрыхления почвы поступает кислород, питающий корни растений. А это помогает выращивать овощи и другие культуры”.Зверьки питаются медведками, которые портят растения и плоды на участках. Также кроты поедают жуков и гусениц, помогая дачникам быстрее распрощаться с нежеланными гостями, которые могут испортить урожай. Также кроты расправляются с мелкими крысами и мышами. Острое обоняние помогает им быстро находить норки.Но если на участке поселилась целая колония кротов, то они могут нанести вред. Обычно самка и самец селятся вместе, и в скором времени у них появляется выводок. За сутки эти зверьки способны перерыть до пяти соток земли в поисках пищи. Один крот в течение дня может прорыть тоннели длиной до 20 метров. А в процессе прокладывания ходов эти животные смешивают неплодородный слой почвы с плодородным.Анна Банникова также отметила: “Следы жизнедеятельности медведок часто путают с кротовыми. Однако кроты не грызут корни растений. С другой стороны, лабиринты кротов — это ходы и для других зверьков, в том числе крыс, водяных полевок. Именно они и наносят вред культурам.Если на участке поселились кроты, это прямо указывает на наличие вредителей - личинок майских жуков и других. Кроты в этом случае выступают “санитарами” участка, так как уничтожают тех, кто портит высаженные культуры”.Причины появления кротовОдной из главных причин, по которой кроты селятся на участке, является наличие пищи — червячков, жучков, личинок, насекомых и т.д. Их зверьки находят на листьях, в траве и в толще грунта. В рыхлой почве много дождевых червей — это любимое лакомство для крота.К тому же, на участках для кротов относительно безопасно. Здесь они могут искать защиту от диких зверей, а домашние животные не представляют для них прямой угрозы.Эффективные способы борьбыСледует использовать гуманные способы, чтобы отвадить кротов от участка.Стоит иметь в виду, что один и тот же метод может подойти не всем. Каждый подбирает максимально подходящий для себя. Чтобы понять, какой способ точно сработает, следует попробовать несколько.Затопление ходовОдин из самых простых способов избавиться от кротов — затопление ходов. Для этого нужно раскопать нору, вставить туда шланг и залить ее водой. Способ будет эффективным в том случае, если крот появился на участке недавно и его тоннели еще не представляют собой разветвленную многоходовую сеть.Шумовые отпугивателиДля избавления от кротов можно соорудить шумовые отпугиватели. Самый простой вариант — воткнуть полые металлические трубочки в землю так, чтобы сверху они торчали на высоте 50 см. При ветре в них будет слышен гул, который испугает зверьков.Есть несколько вариантов шумовых отпугивателей:ВертушкиДля изготовления понадобятся пластиковая бутылка, канцелярский или кухонный нож/ножницы, металлический прут.Вдоль бутылки необходимо сделать несколько отверстий размером 5х10 см с помощью ножа. Вырезанные лопасти нужно загнуть по линии сгиба, чтобы внешне они напоминали “дверцы”. Во время дуновения ветра бутылка будет крутиться на прутике и издавать гул, который не любят кроты.В бутылку необходимо вставить металлический штырь, проделать на дне отверстие с помощью шила и подогнать диаметр ножницами. Даже если в вертушке наберется дождевая вода, ее легко оттуда вылить, например, на грядки.КротоловкиДля изготовления самодельной кротоловки понадобятся две пластиковые бутылки и ножницы:Когда зверек попадет во вторую бутылку, выбраться обратно он уже не сможет. Такая ловушка устанавливается внутри кротового входа.Ловушка-трубаВ магазинах продаются специальные капканы для кротов, но такой способ ловли нельзя назвать гуманным, так как они ранят или даже губят животных. Можно сделать кротоловки своими руками, в которых зверьки не погибнут.Трубы помещают в норы, и когда крот ползет по своим лабиринтам, то попадает в эту ловушку. После чего трубу выносят подальше от жилья и выпускают животное, например, где-нибудь в поле или пойме реки. Хвойный лес для крота не подойдет, так как почва слишком жесткая.ЯмаПод разрыхленной землей можно найти ходы, которые ведут по лабиринтам крота. Нужно вырыть яму в том месте, где расположены эти ходы — зверек попадет в нее и не сможет выбраться. Периодически яму нужно проверять — пару раз в день будет достаточно.КапканыВ продаже имеются различные виды капканов:Эти средства убивают животное моментально либо наносят ему увечья, несовместимые с жизнью. Лучше всего использовать более гуманные ловушки, которые можно сделать за 5-10 минут из подручных средств и при этом не навредить кроту.Самодельные ловушкиКротоловку можно изготовить самостоятельно. Для этого понадобится трехлитровая банка. Нору крота нужно немного раскопать и поместить в нее емкость так, чтобы она осталась под землей, а отверстие было наружу, в него может попасть крот.На дно емкости следует насыпать немного земли и положить червяков в качестве приманки. Затем это сооружение накрыть шифером, чтобы получился самодельный “домик”. Не рекомендуется использовать металлические емкости, так как запах металла может отпугнуть кротов.Ароматические отпугивателиУ кротов хорошее обоняние, поэтому для борьбы с ними подойдут ароматические отпугиватели — вещества с резким и неприятным для них запахом.Из подручных средств можно использовать:В продаже есть специальные гранулы. Их кладут в норы кротов, присыпая землей, или раскладывают по участку. Гранулы поливают водой, чтобы они источали запах.Но такие методы нельзя назвать надежными. Учуяв неприятный запах, зверек блокирует тоннель и роет ходы в другом направлении. К тому же, запахи через толщу земли не распространяются в отличие от вибраций.Растения, которые не любит кротЗапах некоторых растений зверьки особенно не любят. К ним относятся:Также кротов отпугивает запах съедобных сильно пахнущих растений, таких как лук, чеснок, базилик, сельдерей, укроп.Анна Банникова пояснила: “Хорошее обоняние помогает кротам находить червячков. А запах металла кроты категорически не переносят. Поэтому для сооружения самодельных кротоловок лучше всего использовать стеклянные банки”.ФумигантыФумиганты — это ядохимикаты, источающие сильный запах и проникающие на глубину грунта. Они являются действенным способом в борьбе с кротами. Зачастую используют специальные таблетки, которые закладывают в норы. К самым распространенным средствам относится “Магтоксин” и “Фостоксин” — пестициды 1 класса опасности.Согласно СанПиН 1.2.2584-10 “Гигиенические требования к безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов” (пункт 2.8), с такого рода ядохимикатами могут работать только лица, имеющие специальную профессиональную подготовку."Шумелки"Для изготовления “шумелок” понадобятся жестяная банка, кусок арматуры и тонкая длинная палка. Арматуру нужно вставить поглубже в землю, а сверху повесить банку дном вверх. От ветра банка будет биться об металл и издавать громкие звуки, отпугивающие кротов.Есть еще один вариант с использованием жестяных банок. Нужно развесить по участку банки на веревках так, чтобы от ветра они стучали друг о друга. Получится довольно шумно — кроту не понравятся такие звуки, и он покинет участок.Можно использовать стеклянную бутылку, которую следует закопать в землю под углом 45 градусов по самое горлышко. При завывании ветра будет слышен гудящий звук."Вонялки"Кроме неприятных запахов растений или химикатов существуют и другие отпугивающие кротов "ароматы". Например, касторовое масло и тухлые яйца.Вокруг нор можно опрыскивать почву раствором с касторовым маслом. Приготовить его нужно следующим образом: 200 мл масла и 2 столовые ложки жидкого мыла развести в 4 л воды. Жидкое мыло растворяет жир в касторовом масле, поэтому жидкость проникнет в почву и отпугнет крота.Примерно в 0,5-1 м вокруг норы опрыскивают составом из пульверизатора. Кроты роют тоннели на глубине 5-15 см от поверхности земли, поэтому процедуру стоит проводить тщательно, чтобы раствор хорошо пропитался. Повторять ее необходимо каждые три-четыре дня после полива растений до тех пор, пока кроты не покинут участок.КошкиКошки любят охотиться на кротов и землероек. Поэтому зверек, учуяв кошачий запах, уйдет. Из-за мускусного привкуса коты не едят кротов, а только могут их поймать.Механический барьерЭтот способ довольно надежный, но трудоемкий. Нужно установить под землей забор по периметру участка. Разновидностей барьера может быть несколько. Например, канава, засыпанная щебнем или битым кирпичом. Также можно поместить в землю листовую сталь или мелкую сетку.В идеале глубина такого забора должна достигать не менее метра под землей. Крот может рыть и еще глубже и, соответственно, проползти под забором, но на практике, когда он сталкивается с преградой, роет тоннель в другом направлении. Крот может перемещаться и по земле, поэтому ограждение должно возвышаться на уровне не ниже 20 см.Если такой способ будет слишком затратным или сложным для огородника, можно обойтись мини-вариантом и оградить только деревья, клумбы.Как предотвратить появление кротовЧтобы кроты не заполонили огород, следует выполнять некоторые рекомендации. Меры профилактики будут особенно актуальны в том случае, если планируется улучшение плодородия почвы:Одним из самых действенных методов является использование металлической сетки, которую вкапывают в землю по периметру участка. Мелкоячеистые сетки продаются в строительных магазинах.Если нет возможности приобрести такую сетку, можно использовать толстый линолеум, листы шифера или другие прочные материалы.

https://realty.ria.ru/20200428/1570680412.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210430/ogorod-1730761036.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210504/krot-1731125474.html

https://realty.ria.ru/20220528/kroty-1790905953.html

https://ria.ru/20100125/206185006.html

https://ria.ru/20151207/1337919312.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, дача, дача