https://ria.ru/20220718/korruptsiya-1803318062.html

В Петербурге экс-начальника отдела таможенного контроля осудили за взятки

В Петербурге экс-начальника отдела таможенного контроля осудили за взятки - РИА Новости, 18.07.2022

В Петербурге экс-начальника отдела таможенного контроля осудили за взятки

Бывший начальник отдела таможенного контроля после выпуска товаров Петербургской таможни Олег Гусев признан виновным в получении взятки на сумму 20 миллионов... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T19:38

2022-07-18T19:38

2022-07-18T19:55

происшествия

россия

федеральная таможенная служба (фтс россии)

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл - РИА Новости. Бывший начальник отдела таможенного контроля после выпуска товаров Петербургской таможни Олег Гусев признан виновным в получении взятки на сумму 20 миллионов рублей и приговорен к 8 годам колонии, сообщили в пресс-службе прокуратуры города."Прокуратура Петроградского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего начальника отдела таможенного контроля после выпуска товаров Санкт-Петербургской таможни СЗТУ ФТС России Олега Гусева. Суд назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 40 миллионов рублей", - говорится в сообщении.Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки, то есть получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег, за незаконное бездействие, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).Суд установил, что Гусев проводил мероприятия таможенного контроля в отношении ООО "Таллер". С целью уклонения от административной ответственности генеральный директор организации через посредников решил передать взятку должностным лицам СЗТУ ФТС России."Приняв данное предложение, Гусев вступил в сговор с заместителем начальника СЗТУ ФТС России – начальником службы Максимом Мамчуром, который обладал полномочиями ведомственного контроля. Сотрудники таможни совместно определили сумму взятки в размере 20 миллионов рублей и порядок ее получения", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.После передачи денежных средств Мамчуру проверочные мероприятия таможенного контроля в отношении ООО "Таллер" не проводились. Однако впоследствии гендиректор фирмы и посредники обратились в правоохранительные органы, "активно способствовали раскрытию преступления, в связи с чем освобождены от уголовной ответственности".Отмечается, что в ходе следствия Мамчур скрылся и в настоящее время объявлен в международный розыск.

https://ria.ru/20220714/sud-1802440024.html

https://ria.ru/20220712/terrorizm-1801913602.html

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происшествия, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии), ленинградская область