Рейтинг@Mail.ru
Признаков насильственной смерти Керефова в СИЗО в Ногинске не обнаружили - РИА Новости, 18.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220718/kerefov-1803188291.html
Признаков насильственной смерти Керефова в СИЗО в Ногинске не обнаружили
Признаков насильственной смерти Керефова в СИЗО в Ногинске не обнаружили - РИА Новости, 18.07.2022
Признаков насильственной смерти Керефова в СИЗО в Ногинске не обнаружили
Признаков насильственной смерти проректора Российской таможенной академии Залима Керефова в СИЗО Ногинска не обнаружено, сообщает пресс-служба УФСИН по... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T12:59
2022-07-18T13:04
происшествия
ногинск
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/08/1801196703_0:28:1024:604_1920x0_80_0_0_922921dc6f470087d0af5879bf4fccde.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Признаков насильственной смерти проректора Российской таможенной академии Залима Керефова в СИЗО Ногинска не обнаружено, сообщает пресс-служба УФСИН по Московской области.Керефов, арестованный по делу о сбыте наркотиков, покончил с собой в СИЗО в Ногинске, сообщил ранее РИА Новости его адвокат Алексей Цыганов. По данным подмосковного главка СК РФ, тело обвиняемого было найдено в одиночной камере 16 июля."В учреждение незамедлительно были вызваны бригада скорой медицинской помощи, которая констатировала смерть обвиняемого, а также следственно-оперативная группа СО по г. Ногинску ГСУ СК РФ по Московской области. По предварительным данным, признаков насильственной смерти не обнаружено", - говорится в сообщении.Уточняется, что в учреждении проводится служебная проверка, материалы которой будут переданы в следственные органы.
https://ria.ru/20220715/narkotiki-1802474322.html
ногинск
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/08/1801196703_92:0:933:631_1920x0_80_0_0_74449e929cb4b9a3392bf0ad6ad21201.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ногинск, московская область (подмосковье)
12:59 18.07.2022 (обновлено: 13:04 18.07.2022)
 
Признаков насильственной смерти Керефова в СИЗО в Ногинске не обнаружили

Признаков насильственной смерти проректора Керефова в СИЗО в Ногинске не обнаружили

© РИА Новости / ЦОС ФСБ России / Перейти в фотобанкПроректор Российской таможенной академии Залим Керефов. Скриншот видео
Проректор Российской таможенной академии Залим Керефов. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / ЦОС ФСБ России
Перейти в фотобанк
Проректор Российской таможенной академии Залим Керефов. Скриншот видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Признаков насильственной смерти проректора Российской таможенной академии Залима Керефова в СИЗО Ногинска не обнаружено, сообщает пресс-служба УФСИН по Московской области.
Керефов, арестованный по делу о сбыте наркотиков, покончил с собой в СИЗО в Ногинске, сообщил ранее РИА Новости его адвокат Алексей Цыганов. По данным подмосковного главка СК РФ, тело обвиняемого было найдено в одиночной камере 16 июля.
"В учреждение незамедлительно были вызваны бригада скорой медицинской помощи, которая констатировала смерть обвиняемого, а также следственно-оперативная группа СО по г. Ногинску ГСУ СК РФ по Московской области. По предварительным данным, признаков насильственной смерти не обнаружено", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в учреждении проводится служебная проверка, материалы которой будут переданы в следственные органы.
Цыган-наркоторговец, задержанный сотрудниками наркополиции - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 08:00
"Сроки как за убийство": за что в России стали чаще сажать
 
ПроисшествияНогинскМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала