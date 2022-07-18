https://ria.ru/20220718/kerefov-1803188291.html

Признаков насильственной смерти Керефова в СИЗО в Ногинске не обнаружили

Признаков насильственной смерти Керефова в СИЗО в Ногинске не обнаружили - РИА Новости, 18.07.2022

Признаков насильственной смерти Керефова в СИЗО в Ногинске не обнаружили

Признаков насильственной смерти проректора Российской таможенной академии Залима Керефова в СИЗО Ногинска не обнаружено, сообщает пресс-служба УФСИН по... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T12:59

2022-07-18T12:59

2022-07-18T13:04

происшествия

ногинск

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Признаков насильственной смерти проректора Российской таможенной академии Залима Керефова в СИЗО Ногинска не обнаружено, сообщает пресс-служба УФСИН по Московской области.Керефов, арестованный по делу о сбыте наркотиков, покончил с собой в СИЗО в Ногинске, сообщил ранее РИА Новости его адвокат Алексей Цыганов. По данным подмосковного главка СК РФ, тело обвиняемого было найдено в одиночной камере 16 июля."В учреждение незамедлительно были вызваны бригада скорой медицинской помощи, которая констатировала смерть обвиняемого, а также следственно-оперативная группа СО по г. Ногинску ГСУ СК РФ по Московской области. По предварительным данным, признаков насильственной смерти не обнаружено", - говорится в сообщении.Уточняется, что в учреждении проводится служебная проверка, материалы которой будут переданы в следственные органы.

https://ria.ru/20220715/narkotiki-1802474322.html

ногинск

московская область (подмосковье)

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, ногинск, московская область (подмосковье)