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Путин, Эрдоган и Раиси примут совместное заявление, заявил Ушаков - РИА Новости, 18.07.2022
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Путин, Эрдоган и Раиси примут совместное заявление, заявил Ушаков
Путин, Эрдоган и Раиси примут совместное заявление, заявил Ушаков - РИА Новости, 18.07.2022
Путин, Эрдоган и Раиси примут совместное заявление, заявил Ушаков
Президент РФ Владимир Путин и его коллеги из Ирана и Турции Ибрахим Раиси и Реджеп Эрдоган во время встречи в Тегеране примут совместное заявление, его проект... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T16:05
2022-07-18T16:05
тегеран (город)
в мире
иран
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
ибрахим раиси
турция
украина
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и его коллеги из Ирана и Турции Ибрахим Раиси и Реджеп Эрдоган во время встречи в Тегеране примут совместное заявление, его проект уже подготовлен, сообщил на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков."По итогам саммита Астанинского формата в Тегеране имеется в виду принять совместное заявление. Проект подготовлен, практически уже согласован. О его принятии будет объявлено сразу после завершения встречи трех президентов", - сказал Ушаков.
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тегеран (город), в мире, иран, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, ибрахим раиси, турция, украина
16:05 18.07.2022
 
Путин, Эрдоган и Раиси примут совместное заявление, заявил Ушаков

Помощник президента Ушаков: Путин, Эрдоган и Раиси примут совместное заявление

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБашня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и его коллеги из Ирана и Турции Ибрахим Раиси и Реджеп Эрдоган во время встречи в Тегеране примут совместное заявление, его проект уже подготовлен, сообщил на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"По итогам саммита Астанинского формата в Тегеране имеется в виду принять совместное заявление. Проект подготовлен, практически уже согласован. О его принятии будет объявлено сразу после завершения встречи трех президентов", - сказал Ушаков.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
14:16В мире
Песков назвал темы переговоров лидеров России, Ирана и Турции
 
Тегеран (город)В миреИранВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганИбрахим РаисиТурцияУкраина
 
 
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