https://ria.ru/20220718/iran-1803248846.html

Путин, Эрдоган и Раиси примут совместное заявление, заявил Ушаков

Путин, Эрдоган и Раиси примут совместное заявление, заявил Ушаков - РИА Новости, 18.07.2022

Путин, Эрдоган и Раиси примут совместное заявление, заявил Ушаков

Президент РФ Владимир Путин и его коллеги из Ирана и Турции Ибрахим Раиси и Реджеп Эрдоган во время встречи в Тегеране примут совместное заявление, его проект... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T16:05

2022-07-18T16:05

2022-07-18T16:05

тегеран (город)

в мире

иран

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

ибрахим раиси

турция

украина

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и его коллеги из Ирана и Турции Ибрахим Раиси и Реджеп Эрдоган во время встречи в Тегеране примут совместное заявление, его проект уже подготовлен, сообщил на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков."По итогам саммита Астанинского формата в Тегеране имеется в виду принять совместное заявление. Проект подготовлен, практически уже согласован. О его принятии будет объявлено сразу после завершения встречи трех президентов", - сказал Ушаков.

https://radiosputnik.ria.ru/20220718/peregovory-1803210770.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

тегеран (город), в мире, иран, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, ибрахим раиси, турция, украина