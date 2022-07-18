https://ria.ru/20220718/iran-1803248846.html
Путин, Эрдоган и Раиси примут совместное заявление, заявил Ушаков
Путин, Эрдоган и Раиси примут совместное заявление, заявил Ушаков - РИА Новости, 18.07.2022
Путин, Эрдоган и Раиси примут совместное заявление, заявил Ушаков
Президент РФ Владимир Путин и его коллеги из Ирана и Турции Ибрахим Раиси и Реджеп Эрдоган во время встречи в Тегеране примут совместное заявление, его проект... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T16:05
2022-07-18T16:05
2022-07-18T16:05
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и его коллеги из Ирана и Турции Ибрахим Раиси и Реджеп Эрдоган во время встречи в Тегеране примут совместное заявление, его проект уже подготовлен, сообщил на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков."По итогам саммита Астанинского формата в Тегеране имеется в виду принять совместное заявление. Проект подготовлен, практически уже согласован. О его принятии будет объявлено сразу после завершения встречи трех президентов", - сказал Ушаков.
https://radiosputnik.ria.ru/20220718/peregovory-1803210770.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тегеран (город), в мире, иран, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, ибрахим раиси, турция, украина
Путин, Эрдоган и Раиси примут совместное заявление, заявил Ушаков
Помощник президента Ушаков: Путин, Эрдоган и Раиси примут совместное заявление