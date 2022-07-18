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Зеленский установил внутренний дедлайн для евроинтеграции, заявил Кулеба - РИА Новости, 18.07.2022
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Зеленский установил внутренний дедлайн для евроинтеграции, заявил Кулеба
Зеленский установил внутренний дедлайн для евроинтеграции, заявил Кулеба - РИА Новости, 18.07.2022
Зеленский установил внутренний дедлайн для евроинтеграции, заявил Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Владимир Зеленский установил в стране внутренний дедлайн для вступления в Евросоюз, которого, по его... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T23:37
2022-07-18T23:37
в мире
украина
брюссель
молдавия
евросоюз
дмитрий кулеба
владимир зеленский
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Владимир Зеленский установил в стране внутренний дедлайн для вступления в Евросоюз, которого, по его словам, в случае оглашения, могут испугаться в ЕС.Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ.Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
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в мире, украина, брюссель, молдавия, евросоюз, дмитрий кулеба, владимир зеленский
23:37 18.07.2022
 
Зеленский установил внутренний дедлайн для евроинтеграции, заявил Кулеба

Кулеба: в Украине не хотят испугать ЕС внутренним дедлайном Зеленского для евроинтеграции

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Владимир Зеленский установил в стране внутренний дедлайн для вступления в Евросоюз, которого, по его словам, в случае оглашения, могут испугаться в ЕС.
"У нас не правительство, а лично президент Зеленский установил внутренний дедлайн для вступления Украины в ЕС. Но я вам его не скажу... Здесь решение еще зависит от Европейского союза, а не только от нас. Если мы озвучим дедлайн, можно так испугать кого-то в ЕС, что он будет сознательно тормозить все, что связано с европейской интеграцией Украины", - сказал Кулеба в интервью "Forbes Украина".
Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
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В миреУкраинаБрюссельМолдавияЕвросоюзДмитрий КулебаВладимир Зеленский
 
 
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