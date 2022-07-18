https://ria.ru/20220718/evrointegratsiya-1803346464.html

Зеленский установил внутренний дедлайн для евроинтеграции, заявил Кулеба

Зеленский установил внутренний дедлайн для евроинтеграции, заявил Кулеба - РИА Новости, 18.07.2022

Зеленский установил внутренний дедлайн для евроинтеграции, заявил Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Владимир Зеленский установил в стране внутренний дедлайн для вступления в Евросоюз, которого, по его... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T23:37

2022-07-18T23:37

2022-07-18T23:37

в мире

украина

брюссель

молдавия

евросоюз

дмитрий кулеба

владимир зеленский

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Владимир Зеленский установил в стране внутренний дедлайн для вступления в Евросоюз, которого, по его словам, в случае оглашения, могут испугаться в ЕС.Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ.Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.

https://ria.ru/20210811/zelenskiy-1745366787.html

украина

брюссель

молдавия

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в мире, украина, брюссель, молдавия, евросоюз, дмитрий кулеба, владимир зеленский