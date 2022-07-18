Зеленский установил внутренний дедлайн для евроинтеграции, заявил Кулеба
Кулеба: в Украине не хотят испугать ЕС внутренним дедлайном Зеленского для евроинтеграции
© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Владимир Зеленский установил в стране внутренний дедлайн для вступления в Евросоюз, которого, по его словам, в случае оглашения, могут испугаться в ЕС.
"У нас не правительство, а лично президент Зеленский установил внутренний дедлайн для вступления Украины в ЕС. Но я вам его не скажу... Здесь решение еще зависит от Европейского союза, а не только от нас. Если мы озвучим дедлайн, можно так испугать кого-то в ЕС, что он будет сознательно тормозить все, что связано с европейской интеграцией Украины", - сказал Кулеба в интервью "Forbes Украина".
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
11 августа 2021, 17:00Зеленский утвердил стратегию по вопросам евроинтеграции Украины