https://ria.ru/20220718/evro-1803269152.html

В Хорватии начали чеканку собственных монет евро

В Хорватии начали чеканку собственных монет евро - РИА Новости, 18.07.2022

В Хорватии начали чеканку собственных монет евро

Власти Хорватии начали чеканку монет евро с национальной символикой, которые будут доступны с декабря, в преддверии полного перехода на евро с 2023 года,... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T16:57

2022-07-18T16:57

2022-07-18T16:57

хорватия

еврозона

евро

андрей пленкович

никола тесла

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БЕЛГРАД, 18 июл – РИА Новости. Власти Хорватии начали чеканку монет евро с национальной символикой, которые будут доступны с декабря, в преддверии полного перехода на евро с 2023 года, передает национальное телевидение (HRT) с монетного госпредприятия страны."Государственное монетное предприятие (HNZ) в городе Света-Неделя в Загребской жупании (округе) в понедельник приступило к чеканке евромонет. Всего будет произведено 3,7 тысячи тонн хорватских монет евро и евроцентов для замены национальной валюты в начале следующего года", - передает телеканал.В сутки предприятие чеканит четыре миллиона монет достоинством в 1 и 2 евро, 50, 20 и 10, 5, 2 и 1 евроцент. Банкноты будут печататься, как и хорватские куны сейчас, за пределами Хорватии, на одном из предприятий Евросоюза по итогам конкурса."На 2 евро изображена карта Хорватии, на 1 евро - хорватская куница, на 50, 20 и 10 евроцентах - Никола Тесла, на 5, 2 и 1 евроценте две буквы на глаголице ХР (сокращение от Хорватия), а на ободе монеты в два евро написано "О прекрасная, о дорогая, о сладкая свобода", - заявил на торжественном пуске чеканки премьер Хорватии Андрей Пленкович.В банки Хорватии монеты поступят уже в октябре, граждане смогут пользоваться ими с 1 декабря. Банкноты хорватских евро ожидаются в обращении с сентября.Вице-премьер, министр финансов страны Здравко Марич, который подал в отставку в июле, сообщал, что власти Хорватии с сентября введут обязательные двойные ценники перед полным переходом на евро с начала 2023 года - цены потребуется указывать как в хорватских кунах, так и в евро.Совет министров экономики и финансов стран Евросоюза (Экофин) во вторник одобрил последние документы, необходимые для вхождения Хорватии в еврозону с 1 января 2023 года. В середине июня Совет министров финансов стран еврозоны (Еврогруппа) согласовал возможность перехода Хорватии на единую европейскую валюту с 2023 года. Затем саммит глав государств Евросоюза, куда входят все страны еврозоны, поддержал это решение. Сейчас курс национальной валюты - хорватской куны - около 7,5 за один евро.

https://ria.ru/20220712/evro-1801919011.html

https://ria.ru/20220717/khorvatiya-1803047486.html

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хорватия, еврозона, евро, андрей пленкович, никола тесла