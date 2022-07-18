https://ria.ru/20220718/evro-1803269152.html
В Хорватии начали чеканку собственных монет евро
В Хорватии начали чеканку собственных монет евро - РИА Новости, 18.07.2022
В Хорватии начали чеканку собственных монет евро
Власти Хорватии начали чеканку монет евро с национальной символикой, которые будут доступны с декабря, в преддверии полного перехода на евро с 2023 года,... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T16:57
2022-07-18T16:57
2022-07-18T16:57
хорватия
еврозона
евро
андрей пленкович
никола тесла
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БЕЛГРАД, 18 июл – РИА Новости. Власти Хорватии начали чеканку монет евро с национальной символикой, которые будут доступны с декабря, в преддверии полного перехода на евро с 2023 года, передает национальное телевидение (HRT) с монетного госпредприятия страны."Государственное монетное предприятие (HNZ) в городе Света-Неделя в Загребской жупании (округе) в понедельник приступило к чеканке евромонет. Всего будет произведено 3,7 тысячи тонн хорватских монет евро и евроцентов для замены национальной валюты в начале следующего года", - передает телеканал.В сутки предприятие чеканит четыре миллиона монет достоинством в 1 и 2 евро, 50, 20 и 10, 5, 2 и 1 евроцент. Банкноты будут печататься, как и хорватские куны сейчас, за пределами Хорватии, на одном из предприятий Евросоюза по итогам конкурса."На 2 евро изображена карта Хорватии, на 1 евро - хорватская куница, на 50, 20 и 10 евроцентах - Никола Тесла, на 5, 2 и 1 евроценте две буквы на глаголице ХР (сокращение от Хорватия), а на ободе монеты в два евро написано "О прекрасная, о дорогая, о сладкая свобода", - заявил на торжественном пуске чеканки премьер Хорватии Андрей Пленкович.В банки Хорватии монеты поступят уже в октябре, граждане смогут пользоваться ими с 1 декабря. Банкноты хорватских евро ожидаются в обращении с сентября.Вице-премьер, министр финансов страны Здравко Марич, который подал в отставку в июле, сообщал, что власти Хорватии с сентября введут обязательные двойные ценники перед полным переходом на евро с начала 2023 года - цены потребуется указывать как в хорватских кунах, так и в евро.Совет министров экономики и финансов стран Евросоюза (Экофин) во вторник одобрил последние документы, необходимые для вхождения Хорватии в еврозону с 1 января 2023 года. В середине июня Совет министров финансов стран еврозоны (Еврогруппа) согласовал возможность перехода Хорватии на единую европейскую валюту с 2023 года. Затем саммит глав государств Евросоюза, куда входят все страны еврозоны, поддержал это решение. Сейчас курс национальной валюты - хорватской куны - около 7,5 за один евро.
https://ria.ru/20220712/evro-1801919011.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хорватия, еврозона, евро, андрей пленкович, никола тесла
В Хорватии начали чеканку собственных монет евро
Власти Хорватии начали чеканку монет евро с национальной символикой
БЕЛГРАД, 18 июл – РИА Новости.
Власти Хорватии начали чеканку монет евро с национальной символикой, которые будут доступны с декабря, в преддверии полного перехода на евро с 2023 года, передает
национальное телевидение (HRT) с монетного госпредприятия страны.
"Государственное монетное предприятие (HNZ) в городе Света-Неделя в Загребской жупании (округе) в понедельник приступило к чеканке евромонет. Всего будет произведено 3,7 тысячи тонн хорватских монет евро и евроцентов для замены национальной валюты в начале следующего года", - передает телеканал.
В сутки предприятие чеканит четыре миллиона монет достоинством в 1 и 2 евро, 50, 20 и 10, 5, 2 и 1 евроцент. Банкноты будут печататься, как и хорватские куны сейчас, за пределами Хорватии
, на одном из предприятий Евросоюза по итогам конкурса.
"На 2 евро изображена карта Хорватии, на 1 евро - хорватская куница, на 50, 20 и 10 евроцентах - Никола Тесла
, на 5, 2 и 1 евроценте две буквы на глаголице ХР (сокращение от Хорватия), а на ободе монеты в два евро написано "О прекрасная, о дорогая, о сладкая свобода", - заявил на торжественном пуске чеканки премьер Хорватии Андрей Пленкович
.
В банки Хорватии монеты поступят уже в октябре, граждане смогут пользоваться ими с 1 декабря. Банкноты хорватских евро ожидаются в обращении с сентября.
Вице-премьер, министр финансов страны Здравко Марич, который подал в отставку в июле, сообщал, что власти Хорватии с сентября введут обязательные двойные ценники перед полным переходом на евро с начала 2023 года - цены потребуется указывать как в хорватских кунах, так и в евро.
Совет министров экономики и финансов стран Евросоюза (Экофин) во вторник одобрил последние документы, необходимые для вхождения Хорватии в еврозону с 1 января 2023 года. В середине июня Совет министров финансов стран еврозоны (Еврогруппа) согласовал возможность перехода Хорватии на единую европейскую валюту с 2023 года. Затем саммит глав государств Евросоюза, куда входят все страны еврозоны, поддержал это решение. Сейчас курс национальной валюты - хорватской куны - около 7,5 за один евро.