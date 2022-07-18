https://ria.ru/20220718/es-1803203323.html

В ЕС опасаются засухи и снижения урожая

В ЕС опасаются засухи и снижения урожая - РИА Новости, 18.07.2022

В ЕС опасаются засухи и снижения урожая

Еврокомиссия опубликовала в понедельник доклад, в котором выразила опасения в связи с угрозой засухи почти на 50% территории Евросоюза летом 2022 года, что... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T13:54

2022-07-18T13:54

2022-07-18T15:01

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БРЮССЕЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Еврокомиссия опубликовала в понедельник доклад, в котором выразила опасения в связи с угрозой засухи почти на 50% территории Евросоюза летом 2022 года, что может привести к значительному снижению урожая на затронутых территориях.Очередная волна жаркой погоды, которую ожидают на начавшейся неделе, станет уже второй за последний месяц в Западной Европе. Ученые напрямую связывают ее с потеплением климата и парниковым эффектом и предупреждают о возможном разрастании площадей лесных пожаров, которые уже зафиксированы во Франции, Португалии, Греции, Испании и привели к уничтожению нескольких тысяч гектаров лесов. Сообщалось о гибели нескольких пожарных."Анализ развития и распространения продолжительной засухи в ЕС показывает, что беспокойство в связи с возможной засухой вызывают 46% территории ЕС, прямая угроза в настоящее время касается уже 11% территории стран союза из-за дефицита почвенной влаги", - указывается в документе.В Еврокомиссии также указали на угрозу снижения урожаев летом этого года во Франции, Румынии, Испании, Португалии, Италии, Германии, Польше, Венгрии, Словении и Хорватии.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.

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цены на нефть, франция, еврокомиссия, португалия, испания, евросоюз