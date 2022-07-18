13:54 18.07.2022 (обновлено: 15:01 18.07.2022)
В ЕС опасаются засухи и снижения урожая
В ЕС опасаются засухи и снижения урожая на своей территории летом 2022 года
Флаг ЕС. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Еврокомиссия опубликовала в понедельник доклад, в котором выразила опасения в связи с угрозой засухи почти на 50% территории Евросоюза летом 2022 года, что может привести к значительному снижению урожая на затронутых территориях.
Очередная волна жаркой погоды, которую ожидают на начавшейся неделе, станет уже второй за последний месяц в Западной Европе. Ученые напрямую связывают ее с потеплением климата и парниковым эффектом и предупреждают о возможном разрастании площадей лесных пожаров, которые уже зафиксированы во Франции, Португалии, Греции, Испании и привели к уничтожению нескольких тысяч гектаров лесов. Сообщалось о гибели нескольких пожарных.
"Анализ развития и распространения продолжительной засухи в ЕС показывает, что беспокойство в связи с возможной засухой вызывают 46% территории ЕС, прямая угроза в настоящее время касается уже 11% территории стран союза из-за дефицита почвенной влаги", - указывается в документе.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
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