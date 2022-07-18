https://ria.ru/20220718/debaty-1803211326.html

СМИ сообщили об отмене третьих дебатов кандидатов в премьеры Британии

СМИ сообщили об отмене третьих дебатов кандидатов в премьеры Британии - РИА Новости, 18.07.2022

СМИ сообщили об отмене третьих дебатов кандидатов в премьеры Британии

Третьи предвыборные дебаты среди кандидатов на пост премьер-министра Великобритании были отменены на фоне отказа двух кандидатов принимать в них участие,... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T14:19

2022-07-18T14:19

2022-07-18T14:19

в мире

лиз трасс

борис джонсон

великобритания

риши сунак

выборы

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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Третьи предвыборные дебаты среди кандидатов на пост премьер-министра Великобритании были отменены на фоне отказа двух кандидатов принимать в них участие, сообщил в понедельник телеканал Sky News.Теледебаты должны были пройти во вторник вечером.Члены парламента от Консервативной партии озабочены тем, какой ущерб дебаты наносят образу партии, выставляя напоказ разногласия между ее членами, отмечает телеканал.Незадолго до этого стало известно, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс не будет участвовать в теледебатах. До этого также сообщалось, что экс-министр финансов Риши Сунак также может пропустить дебаты.Первые предвыборные дебаты состоялись в пятницу 15 июля.Вторые теледебаты прошли в воскресенье 17 июля, и, по результатам опроса, проведенного агентством маркетинговых исследований и анализа Opinium, их победителем стал экс-глава Минфина Великобритании Риши Сунак.Согласно опросу, 24% зрителей считают, что Сунак выступал на дебатах лучше других кандидатов. На втором и третьем месте оказались председатель комитета палаты общин Том Тугендхат и замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, набравшие 19% и 17% соответственно.Меньше всего голосов телезрителей набрали глава МИД Лиз Трасс и экс-замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок – 15% и 12% соответственно.В опросе приняли участие 1010 человек, следившие в воскресенье за ходом дебатов на телеканале ITV.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.

https://ria.ru/20220718/pushkov-1803108664.html

https://ria.ru/20220714/trass-1802424365.html

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в мире, лиз трасс, борис джонсон, великобритания, риши сунак, выборы