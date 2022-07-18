https://ria.ru/20220718/debaty-1803207301.html

В Великобритании телезрители считают Сунака победителем в дебатах

В Великобритании телезрители считают Сунака победителем в дебатах - РИА Новости, 18.07.2022

В Великобритании телезрители считают Сунака победителем в дебатах

Около 25% зрителей вторых предвыборных теледебатов среди кандидатов в премьер-министры Великобритании считают, что лучше всех выступил бывший глава минфина Риши РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T14:07

2022-07-18T14:07

2022-07-18T14:07

в мире

великобритания

лиз трасс

риши сунак

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Около 25% зрителей вторых предвыборных теледебатов среди кандидатов в премьер-министры Великобритании считают, что лучше всех выступил бывший глава минфина Риши Сунак, свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством маркетинговых исследований и анализа Opinium.В опросе приняли участие 1010 человек, следившие в воскресенье за ходом дебатов на телеканале ITV.Согласно опросу, 24% зрителей считают, что Сунак выступал на дебатах лучше других кандидатов. На втором и третьем месте оказались председатель комитета палаты общин Том Тугендхат и замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, набравшие по 19% и 17% соответственно.Меньше всего голосов телезрителей набрали глава МИД Лиз Трасс и экс-замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок – 15% и 12% соответственно.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.После этого о своем желании баллотироваться на роль лидера консерваторов и премьера Британии ранее заявляли 11 парламентариев, однако шесть из них уже отсеялись на разных этапах выборов.Третий тур выборов премьер-министра Великобритании состоится в понедельник.В нем примут участие экс-глава минфина Британии Риши Сунак, глава МИД Лиз Трасс, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, председатель комитета палаты общин Том Тугендхат и бывшая замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок.

https://ria.ru/20220718/britaniya-1803178118.html

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в мире, великобритания, лиз трасс, риши сунак