Рейтинг@Mail.ru
В Великобритании телезрители считают Сунака победителем в дебатах - РИА Новости, 18.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220718/debaty-1803207301.html
В Великобритании телезрители считают Сунака победителем в дебатах
В Великобритании телезрители считают Сунака победителем в дебатах - РИА Новости, 18.07.2022
В Великобритании телезрители считают Сунака победителем в дебатах
Около 25% зрителей вторых предвыборных теледебатов среди кандидатов в премьер-министры Великобритании считают, что лучше всех выступил бывший глава минфина Риши РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T14:07
2022-07-18T14:07
в мире
великобритания
лиз трасс
риши сунак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800894863_0:295:3080:2027_1920x0_80_0_0_863ab9bd09e0cff435452f3bb5da9f30.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Около 25% зрителей вторых предвыборных теледебатов среди кандидатов в премьер-министры Великобритании считают, что лучше всех выступил бывший глава минфина Риши Сунак, свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством маркетинговых исследований и анализа Opinium.В опросе приняли участие 1010 человек, следившие в воскресенье за ходом дебатов на телеканале ITV.Согласно опросу, 24% зрителей считают, что Сунак выступал на дебатах лучше других кандидатов. На втором и третьем месте оказались председатель комитета палаты общин Том Тугендхат и замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, набравшие по 19% и 17% соответственно.Меньше всего голосов телезрителей набрали глава МИД Лиз Трасс и экс-замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок – 15% и 12% соответственно.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.После этого о своем желании баллотироваться на роль лидера консерваторов и премьера Британии ранее заявляли 11 парламентариев, однако шесть из них уже отсеялись на разных этапах выборов.Третий тур выборов премьер-министра Великобритании состоится в понедельник.В нем примут участие экс-глава минфина Британии Риши Сунак, глава МИД Лиз Трасс, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, председатель комитета палаты общин Том Тугендхат и бывшая замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок.
https://ria.ru/20220718/britaniya-1803178118.html
https://ria.ru/20220718/zakharova-1803132194.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800894863_143:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_76fa318b9f9a9cbdf050a993f1a1546c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, лиз трасс, риши сунак
14:07 18.07.2022
 
В Великобритании телезрители считают Сунака победителем в дебатах

Opinium: около 25% зрителей вторых предвыборных дебатов в Британии отдали победу Сунаку

© AP Photo / Justin TallisЭкс-канцлер казначейства Великобритании Риши Сунак
Экс-канцлер казначейства Великобритании Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© AP Photo / Justin Tallis
Экс-канцлер казначейства Великобритании Риши Сунак. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Около 25% зрителей вторых предвыборных теледебатов среди кандидатов в премьер-министры Великобритании считают, что лучше всех выступил бывший глава минфина Риши Сунак, свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством маркетинговых исследований и анализа Opinium.
В опросе приняли участие 1010 человек, следившие в воскресенье за ходом дебатов на телеканале ITV.
Люди переходят дорогу на улице в центре Лондона - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
12:35
Кандидаты в премьеры Британии не отличаются сдержанностью, заявил Песков
Согласно опросу, 24% зрителей считают, что Сунак выступал на дебатах лучше других кандидатов. На втором и третьем месте оказались председатель комитета палаты общин Том Тугендхат и замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, набравшие по 19% и 17% соответственно.
Меньше всего голосов телезрителей набрали глава МИД Лиз Трасс и экс-замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок – 15% и 12% соответственно.
Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.
После этого о своем желании баллотироваться на роль лидера консерваторов и премьера Британии ранее заявляли 11 парламентариев, однако шесть из них уже отсеялись на разных этапах выборов.
Третий тур выборов премьер-министра Великобритании состоится в понедельник.
В нем примут участие экс-глава минфина Британии Риши Сунак, глава МИД Лиз Трасс, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, председатель комитета палаты общин Том Тугендхат и бывшая замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
09:39
Захарова ответила Трасс на слова о готовности "вывести на разговор" Путина
 
В миреВеликобританияЛиз ТрассРиши Сунак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала