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Число жертв беспорядков в Каракалпакстане достигло 21 человека - РИА Новости, 18.07.2022
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Число жертв беспорядков в Каракалпакстане достигло 21 человека
Число жертв беспорядков в Каракалпакстане достигло 21 человека - РИА Новости, 18.07.2022
Число жертв беспорядков в Каракалпакстане достигло 21 человека
Число жертв беспорядков в Каракалпакстане увеличилось еще на три человека, общее число погибших выросло до 21, заявил в понедельник пресс-секретарь... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T13:08
2022-07-18T13:16
в мире
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 18 июл – РИА Новости. Число жертв беспорядков в Каракалпакстане увеличилось еще на три человека, общее число погибших выросло до 21, заявил в понедельник пресс-секретарь Генпрокуратуры Узбекистана Хает Шамсуддинов."К сожалению, еще три гражданина скончались, несмотря на усилия врачей, так как их состояние было очень тяжелым", - сказал Шамсуддинов во время онлайн-брифингаРанее правоохранительные ведомства Узбекистана сообщали, что в ходе волнений погибли 18 человек, пострадали - 243, задержаны - 516, в том числе иностранные граждане. Позднее Генпрокуратуры страны сообщила, что 14 человек задержаны по статье УК Узбекистана "посягательства на конституционный строй". Четвертого июля узбекистанский парламент решил сохранить статус Каракалпакстана, предполагающий его суверенитет, на чем настаивали протестующие.В Нукусе, столице Каракалпакстана, 1 июля прошла незаконная демонстрация из-за вносимых поправок в конституцию Узбекистана. По данным местных властей, была задержана группа организаторов беспорядков, которая пыталась захватить органы власти региона. Позднее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев ввел в Каракалпакстане режим чрезвычайного положения с 3 июля по 2 августа, а также комендантский час на указанный период. Третьего июля в ходе селектора с участием Мирзиеева было отмечено, что обстановка в Каракалпакии стабилизировалась и возвращается в нормальное русло.
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в мире, узбекистан
13:08 18.07.2022 (обновлено: 13:16 18.07.2022)
 
Число жертв беспорядков в Каракалпакстане достигло 21 человека

Прокуратура Узбекистана: число жертв беспорядков в Каракалпакстане достигло 21 человека

© AP Photo / Anvar IlyasovСотрудник правоохранительных органов Узбекистана
Сотрудник правоохранительных органов Узбекистана - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© AP Photo / Anvar Ilyasov
Сотрудник правоохранительных органов Узбекистана. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 18 июл – РИА Новости. Число жертв беспорядков в Каракалпакстане увеличилось еще на три человека, общее число погибших выросло до 21, заявил в понедельник пресс-секретарь Генпрокуратуры Узбекистана Хает Шамсуддинов.
"К сожалению, еще три гражданина скончались, несмотря на усилия врачей, так как их состояние было очень тяжелым", - сказал Шамсуддинов во время онлайн-брифинга
Ранее правоохранительные ведомства Узбекистана сообщали, что в ходе волнений погибли 18 человек, пострадали - 243, задержаны - 516, в том числе иностранные граждане. Позднее Генпрокуратуры страны сообщила, что 14 человек задержаны по статье УК Узбекистана "посягательства на конституционный строй". Четвертого июля узбекистанский парламент решил сохранить статус Каракалпакстана, предполагающий его суверенитет, на чем настаивали протестующие.
В Нукусе, столице Каракалпакстана, 1 июля прошла незаконная демонстрация из-за вносимых поправок в конституцию Узбекистана. По данным местных властей, была задержана группа организаторов беспорядков, которая пыталась захватить органы власти региона. Позднее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев ввел в Каракалпакстане режим чрезвычайного положения с 3 июля по 2 августа, а также комендантский час на указанный период. Третьего июля в ходе селектора с участием Мирзиеева было отмечено, что обстановка в Каракалпакии стабилизировалась и возвращается в нормальное русло.
Флаг Узбекистана - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
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