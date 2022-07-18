https://ria.ru/20220718/besporyadki-1803191136.html

Число жертв беспорядков в Каракалпакстане достигло 21 человека

Число жертв беспорядков в Каракалпакстане достигло 21 человека - РИА Новости, 18.07.2022

Число жертв беспорядков в Каракалпакстане достигло 21 человека

Число жертв беспорядков в Каракалпакстане увеличилось еще на три человека, общее число погибших выросло до 21, заявил в понедельник пресс-секретарь... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T13:08

2022-07-18T13:08

2022-07-18T13:16

в мире

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 18 июл – РИА Новости. Число жертв беспорядков в Каракалпакстане увеличилось еще на три человека, общее число погибших выросло до 21, заявил в понедельник пресс-секретарь Генпрокуратуры Узбекистана Хает Шамсуддинов."К сожалению, еще три гражданина скончались, несмотря на усилия врачей, так как их состояние было очень тяжелым", - сказал Шамсуддинов во время онлайн-брифингаРанее правоохранительные ведомства Узбекистана сообщали, что в ходе волнений погибли 18 человек, пострадали - 243, задержаны - 516, в том числе иностранные граждане. Позднее Генпрокуратуры страны сообщила, что 14 человек задержаны по статье УК Узбекистана "посягательства на конституционный строй". Четвертого июля узбекистанский парламент решил сохранить статус Каракалпакстана, предполагающий его суверенитет, на чем настаивали протестующие.В Нукусе, столице Каракалпакстана, 1 июля прошла незаконная демонстрация из-за вносимых поправок в конституцию Узбекистана. По данным местных властей, была задержана группа организаторов беспорядков, которая пыталась захватить органы власти региона. Позднее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев ввел в Каракалпакстане режим чрезвычайного положения с 3 июля по 2 августа, а также комендантский час на указанный период. Третьего июля в ходе селектора с участием Мирзиеева было отмечено, что обстановка в Каракалпакии стабилизировалась и возвращается в нормальное русло.

https://ria.ru/20220715/karakalpakstan-1802819635.html

узбекистан

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, узбекистан