В КЧР досрочно завершили строительство берегоукрепительных сооружений
© Фото : правительство КЧРВ КЧР досрочно завершили строительство берегоукрепительных сооружений
© Фото : правительство КЧР
ЧЕРКЕССК, 18 июл — РИА Новости. В двух районах Карачаево-Черкесии досрочно завершилось строительство берегоукрепительных сооружений в населенных пунктах Преградная и Карачаевск, сообщил в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов.
Дамбы защитят тысячи людей от сезонных паводков, которые ежегодно создавали угрозу размыва береговой линии и затопления прилегающей территории.
© Фото : правительство КЧРВ КЧР досрочно завершили строительство берегоукрепительных сооружений
© Фото : правительство КЧР
В КЧР досрочно завершили строительство берегоукрепительных сооружений
"Одно лишь строительство дамбы вдоль реки Уруп защитит более 700 человек от возможных наводнений, при этом будет минимизирован и возможный экономический ущерб от стихийных бедствий", - написал Темрезов.
В КЧР также планируют отремонтировать дамбы на реке Джага общей протяжённостью свыше 3 километров. Это позволит защитить в период паводков 1400 жителей близлежащих населенных пунктов. Работы проводятся в рамках государственной программы "Воспроизводство и использование природных ресурсов" и завершатся до 2021 года.