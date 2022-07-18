https://ria.ru/20220718/beregoukreplenie-1803283220.html

В КЧР досрочно завершили строительство берегоукрепительных сооружений

В КЧР досрочно завершили строительство берегоукрепительных сооружений - РИА Новости, 18.07.2022

В КЧР досрочно завершили строительство берегоукрепительных сооружений

В двух районах Карачаево-Черкесии досрочно завершилось строительство берегоукрепительных сооружений в населенных пунктах Преградная и Карачаевск, сообщил в... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T17:33

2022-07-18T17:33

2022-07-18T17:33

карачаево-черкесская республика

карачаево-черкесская республика (кчр)

карачаевск

рашид темрезов

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ЧЕРКЕССК, 18 июл — РИА Новости. В двух районах Карачаево-Черкесии досрочно завершилось строительство берегоукрепительных сооружений в населенных пунктах Преградная и Карачаевск, сообщил в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов.Дамбы защитят тысячи людей от сезонных паводков, которые ежегодно создавали угрозу размыва береговой линии и затопления прилегающей территории."Одно лишь строительство дамбы вдоль реки Уруп защитит более 700 человек от возможных наводнений, при этом будет минимизирован и возможный экономический ущерб от стихийных бедствий", - написал Темрезов.В КЧР также планируют отремонтировать дамбы на реке Джага общей протяжённостью свыше 3 километров. Это позволит защитить в период паводков 1400 жителей близлежащих населенных пунктов. Работы проводятся в рамках государственной программы "Воспроизводство и использование природных ресурсов" и завершатся до 2021 года.

https://ria.ru/20220701/temrezov-1799491066.html

карачаевск

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Алёна Пава

карачаево-черкесская республика (кчр), карачаевск, рашид темрезов