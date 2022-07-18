Рейтинг@Mail.ru
В КЧР досрочно завершили строительство берегоукрепительных сооружений - РИА Новости, 18.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - проекта Карачаево-Черкесская республика
Карачаево-Черкесская Республика
https://ria.ru/20220718/beregoukreplenie-1803283220.html
В КЧР досрочно завершили строительство берегоукрепительных сооружений
В КЧР досрочно завершили строительство берегоукрепительных сооружений - РИА Новости, 18.07.2022
В КЧР досрочно завершили строительство берегоукрепительных сооружений
В двух районах Карачаево-Черкесии досрочно завершилось строительство берегоукрепительных сооружений в населенных пунктах Преградная и Карачаевск, сообщил в... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T17:33
2022-07-18T17:33
карачаево-черкесская республика
карачаево-черкесская республика (кчр)
карачаевск
рашид темрезов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803282180_0:43:456:300_1920x0_80_0_0_bb34789373de436594e5bb8dd3f531e1.jpg
ЧЕРКЕССК, 18 июл — РИА Новости. В двух районах Карачаево-Черкесии досрочно завершилось строительство берегоукрепительных сооружений в населенных пунктах Преградная и Карачаевск, сообщил в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов.Дамбы защитят тысячи людей от сезонных паводков, которые ежегодно создавали угрозу размыва береговой линии и затопления прилегающей территории."Одно лишь строительство дамбы вдоль реки Уруп защитит более 700 человек от возможных наводнений, при этом будет минимизирован и возможный экономический ущерб от стихийных бедствий", - написал Темрезов.В КЧР также планируют отремонтировать дамбы на реке Джага общей протяжённостью свыше 3 километров. Это позволит защитить в период паводков 1400 жителей близлежащих населенных пунктов. Работы проводятся в рамках государственной программы "Воспроизводство и использование природных ресурсов" и завершатся до 2021 года.
https://ria.ru/20220701/temrezov-1799491066.html
карачаевск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803282180_0:0:456:342_1920x0_80_0_0_96cb2394686d9bcc6e5cd73ed80b08d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
карачаево-черкесская республика (кчр), карачаевск, рашид темрезов
17:33 18.07.2022
 

В КЧР досрочно завершили строительство берегоукрепительных сооружений

© Фото : правительство КЧРВ КЧР досрочно завершили строительство берегоукрепительных сооружений
В КЧР досрочно завершили строительство берегоукрепительных сооружений - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© Фото : правительство КЧР
Читать ria.ru в
ЧЕРКЕССК, 18 июл — РИА Новости. В двух районах Карачаево-Черкесии досрочно завершилось строительство берегоукрепительных сооружений в населенных пунктах Преградная и Карачаевск, сообщил в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов.
Дамбы защитят тысячи людей от сезонных паводков, которые ежегодно создавали угрозу размыва береговой линии и затопления прилегающей территории.
© Фото : правительство КЧРВ КЧР досрочно завершили строительство берегоукрепительных сооружений
В КЧР досрочно завершили строительство берегоукрепительных сооружений - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© Фото : правительство КЧР
В КЧР досрочно завершили строительство берегоукрепительных сооружений
"Одно лишь строительство дамбы вдоль реки Уруп защитит более 700 человек от возможных наводнений, при этом будет минимизирован и возможный экономический ущерб от стихийных бедствий", - написал Темрезов.
В КЧР также планируют отремонтировать дамбы на реке Джага общей протяжённостью свыше 3 километров. Это позволит защитить в период паводков 1400 жителей близлежащих населенных пунктов. Работы проводятся в рамках государственной программы "Воспроизводство и использование природных ресурсов" и завершатся до 2021 года.
За пять лет в КЧР заложили почти тысячу гектаров садов - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
1 июля, 10:54Карачаево-Черкесская Республика
Темрезов: за пять лет в КЧР заложили почти тысячу гектаров садов
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаКарачаево-Черкесская республика (КЧР)КарачаевскРашид Темрезов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала