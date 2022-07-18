https://ria.ru/20220718/benzin-1803105435.html

Названы страны — лидеры по доступности бензина в Европе

Названы страны — лидеры по доступности бензина в Европе - РИА Новости, 18.07.2022

Названы страны — лидеры по доступности бензина в Европе

Люксембург, Великобритания и Нидерланды лидируют в рейтинге стран Европы по доступности бензина, Россия — на тринадцатом месте, свидетельствуют результаты... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T00:04

2022-07-18T00:04

2022-07-18T11:15

экономика

россия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152111/47/1521114748_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a152d3beb548026054541e73d1dd41aa.jpg

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Люксембург, Великобритания и Нидерланды лидируют в рейтинге стран Европы по доступности бензина, Россия — на тринадцатом месте, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*.Энергетический кризисКак отмечают эксперты, в 2022 году европейские страны оказались в условиях острого энергокризиса, затронувшего все секторы рынка — электроэнергетический, газовый, угольный, а также рынок моторного топлива. Цены на бензин и дизельное топливо стремительно растут, правительства европейских стран вынуждены экстренно предпринимать меры по их сдерживанию — вплоть до фиксации."Причин кризиса множество, и в том числе — постковидная разбалансировка мировой экономики и санкционные ограничения российского экспорта", — говорится в пояснительной записке к исследованию.Эксперты отмечают, что доступность бензина зависит не только от его стоимости, но и от доходов граждан. В основе составленного рейтинга лежит количество топлива в литрах, которое могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители различных стран. Цены на топливо указаны в российских рублях.Вне конкуренцииЛюксембург возглавил рейтинг доступности топлива с огромным отрывом. При средней стоимости 95-го бензина в 120,8 рубля за литр житель этой страны может позволить себе купить более двух тысяч литров топлива. Второе место заняла Великобритания, однако каждый британец может приобрести только 1459 литров при стоимости бензина в 143,7 рубля за литр, что почти на 23 рубля дороже, чем в Люксембурге. Граждане Нидерландов, Германии и Ирландии могут позволить себе на свои среднемесячные зарплаты чуть больше 1400 литров.Россия расположилась на 13-м месте, между Казахстаном и Италией. Россияне на среднемесячную зарплату могут приобрести порядка 1057 литров бензина. Жители Казахстана могут приобрести 1102 литра топлива, итальянцы — 966 литров.На последнем месте рейтинга оказалась Румыния. Граждане этой страны могут купить лишь 384 литра бензина, что в пять раз меньше, чем в Люксембурге, и почти в три раза меньше, чем в России. Кроме Румынии аутсайдерами рейтинга являются Болгария, Латвия, Словакия и Хорватия. Их граждане не могут позволить себе приобрести на свои среднемесячные зарплаты больше 500 литров.Цены стабильны только в РоссииВ странах, участвующих в рейтинге, цены на топливо отличаются примерно в пять раз. Самый дешевый 95-й бензин можно приобрести за 28,2 рубля в Казахстане. Россия находится на втором месте с ценами в 51,2 рубля за литр. На третьем месте по дешевизне Белоруссия, где бензин стоит порядка 57 российских рублей за литр.Дороже всего бензин обходится жителям Финляндии (155 рублей). В Дании, Греции, Нидерландах и Великобритании его стоимость превышает 140 рублей.По данным Росстата, которые приводятся в исследовании, с начала 2022 года цены на топливо в России практически не изменились. Во всех остальных европейских странах, участвующих в рейтинге, цены на бензин по сравнению с 2021-м значительно выросли. Наиболее существенно стоимость увеличилась в Австрии (+48,4 процента), Болгарии (+44,5 процента) и в Испании (+41,9 процента). В 19 странах рост превысил 25 процентов.При этом самое дешевое дизельное топливо продается в Казахстане (31,4 рубля). Низкие цены на дизельное топливо также в России и Белоруссии (менее 60 рублей за литр).Самое дорогое дизельное топливо продается в Швеции (155,3 рубля). В Финляндии, Великобритании и Дании литр стоит больше 140 рублей.В отличие от динамики роста цен на бензин, стоимость дизельного топлива выросла во всех странах, кроме Казахстана.ПрогнозПо оценкам аналитиков, из-за растущих цен на бензин его доступность в европейских странах в 2022 году будет существенно ниже, чем годом ранее.В России, где наблюдается избыток топлива на внутреннем рынке, существенного роста цен на бензин не ожидается, поэтому доступность, скорее всего, останется на уровне 2021 года или даже будет немного выше, заключают эксперты.*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.

https://ria.ru/20220718/benzin-1803104429.html

https://ria.ru/20220620/khorvatiya-1796902567.html

https://ria.ru/20220623/benzin-1797538020.html

https://ria.ru/20220713/benzin-1802277113.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия, в мире