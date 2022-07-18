https://ria.ru/20220718/bank-1803126552.html
Нигерийские банки обсуждают с Газпромбанком переход на расчеты в нацвалютах
Нигерийские банки обсуждают с Газпромбанком переход на расчеты в нацвалютах - РИА Новости, 18.07.2022
Нигерийские банки обсуждают с Газпромбанком переход на расчеты в нацвалютах
Нигерийские банки ведут переговоры с Газпромбанком о торговых расчетах между странами в нацвалютах, обсуждается также возможность подключения к Системе передачи РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T09:05
2022-07-18T09:05
2022-07-18T10:03
экономика
нигерия
газпромбанк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781347116_0:393:2942:2048_1920x0_80_0_0_cf30a88748b5a58b6852e7849a4fd20c.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Нигерийские банки ведут переговоры с Газпромбанком о торговых расчетах между странами в нацвалютах, обсуждается также возможность подключения к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС), заявил в интервью РИА Новости посол Нигерии в РФ Абдуллахи Шеху."Процесс идёт. Мы обсуждаем с Газпромбанком, как лучше это сделать. Несколько нигерийских банков уже участвуют в обсуждении. И мы надеемся, что найдем способ для ведения торговли в нацвалютах", - сказал он.Посол добавил, что ведутся также переговоры о подключении банков Нигерии к российскому аналогу системы SWIFT - Системе передачи финансовых сообщений."Да", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности подключения нигерийских банков к СПФС."Однако подключение к новой российской платформе для транзакций потребует определённых технологических решений", - добавил посол.Читайте полный текст интервью >>
https://radiosputnik.ria.ru/20220716/swift-1802953896.html
нигерия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781347116_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e7ce4bd111d95e0bd8d2d6224b9b8ab5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, нигерия, газпромбанк
09:05 18.07.2022 (обновлено: 10:03 18.07.2022)
Нигерийские банки обсуждают с Газпромбанком переход на расчеты в нацвалютах
Посол Шеху: нигерийские банки обсуждают с Газпромбанком переход на расчеты в нацвалютах