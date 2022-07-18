https://ria.ru/20220718/bank-1803126552.html

Нигерийские банки обсуждают с Газпромбанком переход на расчеты в нацвалютах

Нигерийские банки обсуждают с Газпромбанком переход на расчеты в нацвалютах - РИА Новости, 18.07.2022

Нигерийские банки обсуждают с Газпромбанком переход на расчеты в нацвалютах

Нигерийские банки ведут переговоры с Газпромбанком о торговых расчетах между странами в нацвалютах, обсуждается также возможность подключения к Системе передачи РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T09:05

2022-07-18T09:05

2022-07-18T10:03

экономика

нигерия

газпромбанк

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Нигерийские банки ведут переговоры с Газпромбанком о торговых расчетах между странами в нацвалютах, обсуждается также возможность подключения к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС), заявил в интервью РИА Новости посол Нигерии в РФ Абдуллахи Шеху."Процесс идёт. Мы обсуждаем с Газпромбанком, как лучше это сделать. Несколько нигерийских банков уже участвуют в обсуждении. И мы надеемся, что найдем способ для ведения торговли в нацвалютах", - сказал он.Посол добавил, что ведутся также переговоры о подключении банков Нигерии к российскому аналогу системы SWIFT - Системе передачи финансовых сообщений."Да", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности подключения нигерийских банков к СПФС."Однако подключение к новой российской платформе для транзакций потребует определённых технологических решений", - добавил посол.Читайте полный текст интервью >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220716/swift-1802953896.html

нигерия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, нигерия, газпромбанк