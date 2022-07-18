Рейтинг@Mail.ru
Нигерийские банки обсуждают с Газпромбанком переход на расчеты в нацвалютах - РИА Новости, 18.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220718/bank-1803126552.html
Нигерийские банки обсуждают с Газпромбанком переход на расчеты в нацвалютах
Нигерийские банки обсуждают с Газпромбанком переход на расчеты в нацвалютах - РИА Новости, 18.07.2022
Нигерийские банки обсуждают с Газпромбанком переход на расчеты в нацвалютах
Нигерийские банки ведут переговоры с Газпромбанком о торговых расчетах между странами в нацвалютах, обсуждается также возможность подключения к Системе передачи РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T09:05
2022-07-18T10:03
экономика
нигерия
газпромбанк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781347116_0:393:2942:2048_1920x0_80_0_0_cf30a88748b5a58b6852e7849a4fd20c.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Нигерийские банки ведут переговоры с Газпромбанком о торговых расчетах между странами в нацвалютах, обсуждается также возможность подключения к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС), заявил в интервью РИА Новости посол Нигерии в РФ Абдуллахи Шеху."Процесс идёт. Мы обсуждаем с Газпромбанком, как лучше это сделать. Несколько нигерийских банков уже участвуют в обсуждении. И мы надеемся, что найдем способ для ведения торговли в нацвалютах", - сказал он.Посол добавил, что ведутся также переговоры о подключении банков Нигерии к российскому аналогу системы SWIFT - Системе передачи финансовых сообщений."Да", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности подключения нигерийских банков к СПФС."Однако подключение к новой российской платформе для транзакций потребует определённых технологических решений", - добавил посол.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20220716/swift-1802953896.html
нигерия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781347116_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e7ce4bd111d95e0bd8d2d6224b9b8ab5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, нигерия, газпромбанк
09:05 18.07.2022 (обновлено: 10:03 18.07.2022)
 
Нигерийские банки обсуждают с Газпромбанком переход на расчеты в нацвалютах

Посол Шеху: нигерийские банки обсуждают с Газпромбанком переход на расчеты в нацвалютах

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВывеска отделения "Газпромбанка"
Вывеска отделения Газпромбанка - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Вывеска отделения "Газпромбанка". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Нигерийские банки ведут переговоры с Газпромбанком о торговых расчетах между странами в нацвалютах, обсуждается также возможность подключения к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС), заявил в интервью РИА Новости посол Нигерии в РФ Абдуллахи Шеху.
"Процесс идёт. Мы обсуждаем с Газпромбанком, как лучше это сделать. Несколько нигерийских банков уже участвуют в обсуждении. И мы надеемся, что найдем способ для ведения торговли в нацвалютах", - сказал он.
Посол добавил, что ведутся также переговоры о подключении банков Нигерии к российскому аналогу системы SWIFT - Системе передачи финансовых сообщений.
"Да", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности подключения нигерийских банков к СПФС.
"Однако подключение к новой российской платформе для транзакций потребует определённых технологических решений", - добавил посол.
Читайте полный текст интервью >>
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
16 июля, 16:31В России
РФ намерена избавиться от потребности в SWIFT, заявил Орешкин
 
ЭкономикаНигерияГазпромбанк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала