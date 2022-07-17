https://ria.ru/20220717/veterany-1803042810.html

Медведев отметил важность получения информации о войне от ветеранов

Медведев отметил важность получения информации о войне от ветеранов - РИА Новости, 17.07.2022

Медведев отметил важность получения информации о войне от ветеранов

Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев отметил важность получения информации о Великой Отечественной войне из уст ветеранов, особенно сейчас, когда в... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T14:46

2022-07-17T14:46

2022-07-17T14:49

общество

дмитрий медведев

великая отечественная война (1941-1945)

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ВОЛГОГРАД, 17 июл - РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев отметил важность получения информации о Великой Отечественной войне из уст ветеранов, особенно сейчас, когда в мире все больше распространяется фальшивок."Ведь только от вас, как от людей, которые реально отстояли нашу родину, молодые люди и могут получить информацию, что называется, из первых уст. Это не книжка. Это даже не фильм. А это именно прямая и правдивая информация", - сказал он на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны.Медведев подчеркнул, что "это исключительно важно"."Знаете, может быть когда еще не так много лет прошло с момента окончания Великой Отечественной войны, ну вот даже тогда когда я учился в школе, даже может быть это так не ощущалось. А вот сейчас это в особенности важно, имею ввиду то состояние общества, те проблемы, которые существуют в международных отношениях, то, с чем сталкивается наша страна", - сказал он."К сожалению, в нашем мире все больше становится фальшивок, которые распространяются с геометрической скоростью, с астрономической даже, я бы сказал, астрономическими такими параметрами, с которыми очень трудно совладать. И то, что мы имеем вот такую возможность напрямую с вами общаться, это огромное счастье", - добавил Медведев.

https://ria.ru/20220717/medvedev-1803042228.html

https://ria.ru/20220621/pobeda-1796989789.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, дмитрий медведев, великая отечественная война (1941-1945)