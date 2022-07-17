16:46 17.07.2022 (обновлено: 18:04 17.07.2022)
Власти Запорожской области назвали ультиматум Запада для Зеленского
Член ВГА Запорожья Рогов: Запад поставил Зеленскому ультиматум не сдавать Славянск в ДНР
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл — РИА Новости. Страны Запада поставили киевским властям условие для продолжения выделения финансирования, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире радио "Комсомольская правда".
"По имеющейся у меня информации, на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины у Зеленского обсуждалась критическая ситуация, по которой они получили ультиматум от своих британских и американских кураторов, что в случае потери Славянска военное финансирование режима будет прекращено", — сказал чиновник.
При этом Рогов подчеркнул, что потеря контроля украинских войск над Славянском неминуема.
По его словам, несмотря на то что ВСУ "берут в заложники детские учреждения и массу других гадостей творят", Киев понимает, что не сможет удержаться в Славянске.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
Министр обороны Сергей Шойгу приказал нарастить действия группировок на всех операционных направлениях, чтобы помешать киевскому режиму наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жителям Донбасса и других регионов.