Рейтинг@Mail.ru
Власти Запорожской области назвали ультиматум Запада для Зеленского - РИА Новости, 17.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220717/ultimatum-1803056291.html
Власти Запорожской области назвали ультиматум Запада для Зеленского
Власти Запорожской области назвали ультиматум Запада для Зеленского - РИА Новости, 17.07.2022
Власти Запорожской области назвали ультиматум Запада для Зеленского
Страны Запада поставили киевским властям условие для продолжения выделения финансирования, заявил член главного совета администрации Запорожской области... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T16:46
2022-07-17T18:04
специальная военная операция на украине
запорожская область
херсонская область
в мире
украина
славянск
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152307/26/1523072617_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_1587d04d2316d984fe7ef9e77e83dda0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл — РИА Новости. Страны Запада поставили киевским властям условие для продолжения выделения финансирования, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире радио "Комсомольская правда".При этом Рогов подчеркнул, что потеря контроля украинских войск над Славянском неминуема.По его словам, несмотря на то что ВСУ "берут в заложники детские учреждения и массу других гадостей творят", Киев понимает, что не сможет удержаться в Славянске.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.Министр обороны Сергей Шойгу приказал нарастить действия группировок на всех операционных направлениях, чтобы помешать киевскому режиму наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жителям Донбасса и других регионов.
https://ria.ru/20220715/vsu-1802871427.html
https://ria.ru/20220717/ssha-1803018473.html
запорожская область
херсонская область
украина
славянск
донецкая народная республика
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152307/26/1523072617_232:0:2293:1546_1920x0_80_0_0_e0f9731ef18d0801589d6ce80a4d60d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, херсонская область , в мире, украина, славянск, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский, донбасс
16:46 17.07.2022 (обновлено: 18:04 17.07.2022)
 
Власти Запорожской области назвали ультиматум Запада для Зеленского

Член ВГА Запорожья Рогов: Запад поставил Зеленскому ультиматум не сдавать Славянск в ДНР

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл — РИА Новости. Страны Запада поставили киевским властям условие для продолжения выделения финансирования, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире радио "Комсомольская правда".

"По имеющейся у меня информации, на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины у Зеленского обсуждалась критическая ситуация, по которой они получили ультиматум от своих британских и американских кураторов, что в случае потери Славянска военное финансирование режима будет прекращено", — сказал чиновник.

При этом Рогов подчеркнул, что потеря контроля украинских войск над Славянском неминуема.
По его словам, несмотря на то что ВСУ "берут в заложники детские учреждения и массу других гадостей творят", Киев понимает, что не сможет удержаться в Славянске.
Мужчина демонстрирует осколки 155-миллиметрового снаряда - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 21:33Специальная военная операция на Украине
ВСУ обстреляли центральный рынок Славянска для обвинения ВС России
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
Министр обороны Сергей Шойгу приказал нарастить действия группировок на всех операционных направлениях, чтобы помешать киевскому режиму наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жителям Донбасса и других регионов.
Здание Капитолия США - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
10:54
TAC: Вашингтон сменил тактику поддержки Киева
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьХерсонская областьВ миреУкраинаСлавянскДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРВладимир ЗеленскийДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала