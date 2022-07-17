https://ria.ru/20220717/ultimatum-1803056291.html

Власти Запорожской области назвали ультиматум Запада для Зеленского

Власти Запорожской области назвали ультиматум Запада для Зеленского - РИА Новости, 17.07.2022

Власти Запорожской области назвали ультиматум Запада для Зеленского

Страны Запада поставили киевским властям условие для продолжения выделения финансирования, заявил член главного совета администрации Запорожской области... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T16:46

2022-07-17T16:46

2022-07-17T18:04

специальная военная операция на украине

запорожская область

херсонская область

в мире

украина

славянск

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152307/26/1523072617_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_1587d04d2316d984fe7ef9e77e83dda0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл — РИА Новости. Страны Запада поставили киевским властям условие для продолжения выделения финансирования, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире радио "Комсомольская правда".При этом Рогов подчеркнул, что потеря контроля украинских войск над Славянском неминуема.По его словам, несмотря на то что ВСУ "берут в заложники детские учреждения и массу других гадостей творят", Киев понимает, что не сможет удержаться в Славянске.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.Министр обороны Сергей Шойгу приказал нарастить действия группировок на всех операционных направлениях, чтобы помешать киевскому режиму наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жителям Донбасса и других регионов.

https://ria.ru/20220715/vsu-1802871427.html

https://ria.ru/20220717/ssha-1803018473.html

запорожская область

херсонская область

украина

славянск

донецкая народная республика

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская область, херсонская область , в мире, украина, славянск, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский, донбасс