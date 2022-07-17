https://ria.ru/20220717/trass-1803104781.html

Трасс заявила о готовности встретиться с Путиным на G20

Трасс заявила о готовности встретиться с Путиным на G20 - РИА Новости, 18.07.2022

Трасс заявила о готовности встретиться с Путиным на G20

Глава МИД Великобритании заявила о готовности встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках саммита "Большой двадцатки" в случае ее избрания на пост... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-17T23:54

2022-07-17T23:54

2022-07-18T01:39

в мире

лиз трасс

борис джонсон

великобритания

большая двадцатка

владимир путин

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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Глава МИД Великобритании заявила о готовности встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках саммита "Большой двадцатки" в случае ее избрания на пост премьер-министра страны.Тот же вопрос был задан и другим участникам теледебатов."Ни при этих обстоятельствах", - сказала замминистра по международной торговле Пенни Мордонт."Сесть за стол переговоров – в данный момент неправильный ответ", - заявил председатель комитета палаты общин Том Тугендхат."Нет… Я не буду тратить свое время", - ответила экс-замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок."Нет. Я на самом деле не буду участвовать в саммите G20, если там будет российский министр финансов", - сказал экс-глава минфина Риши Сунак.Это уже вторые предвыборные дебаты. В них приняли участие экс-глава минфина Риши Сунак, глава МИД Лиз Трасс, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, председатель комитета палаты общин Том Тугендхат и экс-замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.

https://ria.ru/20220716/atom-1802883466.html

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в мире, лиз трасс, борис джонсон, великобритания, большая двадцатка, владимир путин