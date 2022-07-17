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Трасс заявила о готовности встретиться с Путиным на G20
Трасс заявила о готовности встретиться с Путиным на G20 - РИА Новости, 18.07.2022
Трасс заявила о готовности встретиться с Путиным на G20
Глава МИД Великобритании заявила о готовности встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках саммита "Большой двадцатки" в случае ее избрания на пост... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-17T23:54
2022-07-17T23:54
2022-07-18T01:39
в мире
лиз трасс
борис джонсон
великобритания
большая двадцатка
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Глава МИД Великобритании заявила о готовности встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках саммита "Большой двадцатки" в случае ее избрания на пост премьер-министра страны.Тот же вопрос был задан и другим участникам теледебатов."Ни при этих обстоятельствах", - сказала замминистра по международной торговле Пенни Мордонт."Сесть за стол переговоров – в данный момент неправильный ответ", - заявил председатель комитета палаты общин Том Тугендхат."Нет… Я не буду тратить свое время", - ответила экс-замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок."Нет. Я на самом деле не буду участвовать в саммите G20, если там будет российский министр финансов", - сказал экс-глава минфина Риши Сунак.Это уже вторые предвыборные дебаты. В них приняли участие экс-глава минфина Риши Сунак, глава МИД Лиз Трасс, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, председатель комитета палаты общин Том Тугендхат и экс-замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.
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в мире, лиз трасс, борис джонсон, великобритания, большая двадцатка, владимир путин
23:54 17.07.2022 (обновлено: 01:39 18.07.2022)
Трасс заявила о готовности встретиться с Путиным на G20
Глава МИД Британии Трасс пообещала встретиться с Путиным на G20, если станет премьером
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Глава МИД Великобритании заявила о готовности встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках саммита "Большой двадцатки" в случае ее избрания на пост премьер-министра страны.
"Я была готова осадить (главу МИД РФ) Сергея Лаврова. И я готова сказать непосредственно Путину и вызвать его на разговор при участии таких крупных стран, как Индия, Индонезия. Таким образом, я поеду туда и вызову его на разговор", - заявила Трасс, отвечая на вопрос телеведущей, встретится ли она с Путиным на саммите G20 в случае ее избрания премьером.
Тот же вопрос был задан и другим участникам теледебатов.
"Ни при этих обстоятельствах", - сказала замминистра по международной торговле Пенни Мордонт.
"Сесть за стол переговоров – в данный момент неправильный ответ", - заявил председатель комитета палаты общин Том Тугендхат.
"Нет… Я не буду тратить свое время", - ответила экс-замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок.
"Нет. Я на самом деле не буду участвовать в саммите G20
, если там будет российский министр финансов", - сказал экс-глава минфина Риши Сунак.
Это уже вторые предвыборные дебаты. В них приняли участие экс-глава минфина Риши Сунак, глава МИД Лиз Трасс
, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, председатель комитета палаты общин Том Тугендхат и экс-замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок.
Борис Джонсон
, сменивший Терезу Мэй
на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании
. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.